19.08.2025
07:04 19.08.2025
На Западе рассказали об уловке Зеленского и ЕС на встрече с Трампом
На Западе рассказали об уловке Зеленского и ЕС на встрече с Трампом
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Киев и Европейский Союз будут сознательно затягивать заключение сделки по Украине, чтобы проработать свой ответ на условия президента США Дональда Трампа, озвученные на встрече с Владимиром Зеленским в Белом Доме, пишет британская газета Financial Times.
"В то время как Трамп хочет заключить сделку — любую сделку — как можно скорее, Киев и его сторонники захотят выиграть время, чтобы проработать детали и избежать принуждения к невыгодному для себя соглашению", — говорится в материале.
Как пишет автор статьи, Европа против того, чтобы идея передачи Украиной территории стала предпосылкой для заключения сделки между Москвой и Киевом.
"Вместо того, чтобы решать территориальный вопрос, европейские союзники Украины предпочли сосредоточиться (На встрече в Белом доме. — Прим. Ред.) на гарантиях безопасности", — подчеркивает издание.
По словам автора, такая тактика лишь укрепляет план Трампа по урегулированию украинского конфликта через диалог с Россией.
"Крушащая все на своем сила Трампа стремительно продвигается вперед. Но мало кто может сказать, куда он движется", — подытоживает FT.
В понедельник президент США Дональд Трамп принял в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран ЕС: генсека НАТО Марк Рютте, главу Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, премьера Британии Кира Стармера, президента Франции Эммануэль Макрон, канцлера ФРГ Фридриха Мерца, президента Финляндии Александра Стубба, премьера Италии Джорджу Мелони и Владимира Зеленского.
Сам Трамп назвал встречу "очень плодотворной". Он заявил, что стороны обсудили гарантии безопасности для Украины, которые будут предоставляться различными европейскими странами при координации с Соединенными Штатами Америки.
