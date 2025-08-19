https://ria.ru/20250819/zelenskiy-2036211592.html

На Западе рассказали об уловке Зеленского и ЕС на встрече с Трампом

На Западе рассказали об уловке Зеленского и ЕС на встрече с Трампом - РИА Новости, 19.08.2025

На Западе рассказали об уловке Зеленского и ЕС на встрече с Трампом

Киев и Европейский Союз будут сознательно затягивать заключение сделки по Украине, чтобы проработать свой ответ на условия президента США Дональда Трампа,... РИА Новости, 19.08.2025

2025-08-19T07:04:00+03:00

2025-08-19T07:04:00+03:00

2025-08-19T07:04:00+03:00

в мире

украина

киев

сша

дональд трамп

владимир зеленский

марк рютте

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2036166226_0:0:2932:1649_1920x0_80_0_0_ddfa81aa35718e0261740a94fe8de066.jpg

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Киев и Европейский Союз будут сознательно затягивать заключение сделки по Украине, чтобы проработать свой ответ на условия президента США Дональда Трампа, озвученные на встрече с Владимиром Зеленским в Белом Доме, пишет британская газета Financial Times."В то время как Трамп хочет заключить сделку — любую сделку — как можно скорее, Киев и его сторонники захотят выиграть время, чтобы проработать детали и избежать принуждения к невыгодному для себя соглашению", — говорится в материале.Как пишет автор статьи, Европа против того, чтобы идея передачи Украиной территории стала предпосылкой для заключения сделки между Москвой и Киевом."Вместо того, чтобы решать территориальный вопрос, европейские союзники Украины предпочли сосредоточиться (На встрече в Белом доме. — Прим. Ред.) на гарантиях безопасности", — подчеркивает издание.По словам автора, такая тактика лишь укрепляет план Трампа по урегулированию украинского конфликта через диалог с Россией."Крушащая все на своем сила Трампа стремительно продвигается вперед. Но мало кто может сказать, куда он движется", — подытоживает FT.В понедельник президент США Дональд Трамп принял в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран ЕС: генсека НАТО Марк Рютте, главу Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, премьера Британии Кира Стармера, президента Франции Эммануэль Макрон, канцлера ФРГ Фридриха Мерца, президента Финляндии Александра Стубба, премьера Италии Джорджу Мелони и Владимира Зеленского.Сам Трамп назвал встречу "очень плодотворной". Он заявил, что стороны обсудили гарантии безопасности для Украины, которые будут предоставляться различными европейскими странами при координации с Соединенными Штатами Америки.

https://ria.ru/20250819/zelenskiy-2036208389.html

https://ria.ru/20250819/putin-2036200039.html

украина

киев

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, киев, сша, дональд трамп, владимир зеленский, марк рютте, евросоюз, нато, еврокомиссия, встреча путина и трампа на аляске