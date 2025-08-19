Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Трамп дал Зеленскому единственный шанс - РИА Новости, 19.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:52 19.08.2025 (обновлено: 09:42 19.08.2025)
https://ria.ru/20250819/zelenskiy-2036208389.html
СМИ: Трамп дал Зеленскому единственный шанс
СМИ: Трамп дал Зеленскому единственный шанс - РИА Новости, 19.08.2025
СМИ: Трамп дал Зеленскому единственный шанс
Только принятие Киевом условий президента США Дональда Трампа, высказанных на встрече с Владимиром Зеленским в Белом доме, спасет Украину от катастрофы на... РИА Новости, 19.08.2025
2025-08-19T05:52:00+03:00
2025-08-19T09:42:00+03:00
в мире
украина
сша
россия
дональд трамп
владимир зеленский
марк рютте
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2036166666_0:13:3068:1739_1920x0_80_0_0_3a7235e1553a58286ab2458a9bb08cbf.jpg
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Только принятие Киевом условий президента США Дональда Трампа, высказанных на встрече с Владимиром Зеленским в Белом доме, спасет Украину от катастрофы на фронте, пишет британская газета The Telegraph."Мирное соглашение Трампа стало бы для Зеленского самой горькой пилюлей. Однако его принятие может стать для Украины единственным шансом избежать катастрофического поражения", — говорится в материале.Как утверждает издание, если Зеленский отвергнет план Трампа по прекращению конфликта, то Украине придется воевать с Россией без поддержки США, что в итоге приведет к неизбежной капитуляции."Это почти наверняка приведет к окончательной капитуляции, поскольку у России подавляющее превосходство в живой силе и военной технике", — поясняет издание.По словам автора, у Украины нет поводов для оптимизма, в том числе из-за позиции Владимира Зеленского, часто идущей вразрез с мнением Трампа.В понедельник президент США Дональд Трамп принял в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран ЕС: генсека НАТО Марка Рютте, главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, премьера Британии Кира Стармера, президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера ФРГ Фридриха Мерца, президента Финляндии Александра Стубба, премьера Италии Джорджу Мелони и Владимира Зеленского.Сам Трамп назвал встречу "очень плодотворной". Он заявил, что стороны обсудили гарантии безопасности для Украины, которые будут предоставляться различными европейскими странами при координации с Соединенными Штатами Америки.
https://ria.ru/20250819/tramp-2036195658.html
https://ria.ru/20250819/putin-2036200039.html
украина
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2036166666_196:0:2924:2046_1920x0_80_0_0_a982a3c4108f0376662d34c2b5a07129.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, россия, дональд трамп, владимир зеленский, марк рютте, евросоюз, нато, еврокомиссия, встреча путина и трампа на аляске
В мире, Украина, США, Россия, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Марк Рютте, Евросоюз, НАТО, Еврокомиссия, Встреча Путина и Трампа на Аляске
СМИ: Трамп дал Зеленскому единственный шанс

Telegraph назвала принятие условий Трампа единственным шансом для Киева

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Овальном кабинете Белого дома
Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Овальном кабинете Белого дома - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Овальном кабинете Белого дома
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Только принятие Киевом условий президента США Дональда Трампа, высказанных на встрече с Владимиром Зеленским в Белом доме, спасет Украину от катастрофы на фронте, пишет британская газета The Telegraph.
"Мирное соглашение Трампа стало бы для Зеленского самой горькой пилюлей. Однако его принятие может стать для Украины единственным шансом избежать катастрофического поражения", — говорится в материале.
Как утверждает издание, если Зеленский отвергнет план Трампа по прекращению конфликта, то Украине придется воевать с Россией без поддержки США, что в итоге приведет к неизбежной капитуляции.
Президент США Дональд Трамп встречает в Вашингтоне Владимира Зеленского, прибывшего в США на встречу - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
"Будут принуждать": в Киеве запаниковали после слов Трампа
02:32
"Это почти наверняка приведет к окончательной капитуляции, поскольку у России подавляющее превосходство в живой силе и военной технике", — поясняет издание.
По словам автора, у Украины нет поводов для оптимизма, в том числе из-за позиции Владимира Зеленского, часто идущей вразрез с мнением Трампа.
В понедельник президент США Дональд Трамп принял в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран ЕС: генсека НАТО Марка Рютте, главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, премьера Британии Кира Стармера, президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера ФРГ Фридриха Мерца, президента Финляндии Александра Стубба, премьера Италии Джорджу Мелони и Владимира Зеленского.
Сам Трамп назвал встречу "очень плодотворной". Он заявил, что стороны обсудили гарантии безопасности для Украины, которые будут предоставляться различными европейскими странами при координации с Соединенными Штатами Америки.
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
"Небо и земля": на Западе сравнили визиты Путина и Зеленского в США
03:20
 
В миреУкраинаСШАРоссияДональд ТрампВладимир ЗеленскийМарк РюттеЕвросоюзНАТОЕврокомиссияВстреча Путина и Трампа на Аляске
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала