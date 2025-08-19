https://ria.ru/20250819/zelenskiy-2036208389.html

СМИ: Трамп дал Зеленскому единственный шанс

СМИ: Трамп дал Зеленскому единственный шанс - РИА Новости, 19.08.2025

СМИ: Трамп дал Зеленскому единственный шанс

19.08.2025

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Только принятие Киевом условий президента США Дональда Трампа, высказанных на встрече с Владимиром Зеленским в Белом доме, спасет Украину от катастрофы на фронте, пишет британская газета The Telegraph."Мирное соглашение Трампа стало бы для Зеленского самой горькой пилюлей. Однако его принятие может стать для Украины единственным шансом избежать катастрофического поражения", — говорится в материале.Как утверждает издание, если Зеленский отвергнет план Трампа по прекращению конфликта, то Украине придется воевать с Россией без поддержки США, что в итоге приведет к неизбежной капитуляции."Это почти наверняка приведет к окончательной капитуляции, поскольку у России подавляющее превосходство в живой силе и военной технике", — поясняет издание.По словам автора, у Украины нет поводов для оптимизма, в том числе из-за позиции Владимира Зеленского, часто идущей вразрез с мнением Трампа.В понедельник президент США Дональд Трамп принял в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран ЕС: генсека НАТО Марка Рютте, главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, премьера Британии Кира Стармера, президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера ФРГ Фридриха Мерца, президента Финляндии Александра Стубба, премьера Италии Джорджу Мелони и Владимира Зеленского.Сам Трамп назвал встречу "очень плодотворной". Он заявил, что стороны обсудили гарантии безопасности для Украины, которые будут предоставляться различными европейскими странами при координации с Соединенными Штатами Америки.

