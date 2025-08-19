Рейтинг@Mail.ru
"Посмотрим, сколько выдержите": в США обратились к ЕС и Зеленскому
05:00 19.08.2025 (обновлено: 09:35 19.08.2025)
"Посмотрим, сколько выдержите": в США обратились к ЕС и Зеленскому
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп дал понять Владимиру Зеленскому и европейским политикам на встрече в Белом доме, что Вашингтон не будет оказывать помощь Киеву, заявил полковник американской армии в отставке Дуглас Макгрегор в эфире YouTubе-канала Deep Dive."Трамп дал понять, что мы (США. — Прим. ред.) больше не считаем Россию врагом и приостанавливаем помощь украинскому правительству. Если хотите помогать Киеву, то поставляйте все за свой счет, а мы посмотрим, сколько вы (европейцы. — Прим. ред.) так выдержите", — сказал он.По словам эксперта, Трамп серьезно настроен сделать все для завершения конфликта на Украине, поэтому не будет считаться с мнением Европы, даже если некоторые политики будут его отговаривать от этого."Трамп хочет примирить обе стороны и активно работает в этом направлении. Если бы не европейцы, которые, очевидно, имеют другое мнение, то процесс шел бы намного быстрее", — пояснил полковник.По его словам, Брюссель может остаться в одиночестве в своих попытках затянуть решение украинского конфликта, потому что диалог между Москвой и Вашингтоном с каждым днем становится все конструктивнее.В понедельник президент США Дональд Трамп принял в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран ЕС: генсека НАТО Марка Рютте, главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, премьера Британии Кира Стармера, президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера ФРГ Фридриха Мерца, президента Финляндии Александра Стубба, премьера Италии Джорджу Мелони и Владимира Зеленского.Сам Трамп назвал встречу "очень плодотворной". Он заявил, что стороны обсудили гарантии безопасности для Украины, которые будут предоставляться различными европейскими странами при координации с Соединенными Штатами Америки.
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteФлаги США на фоне Капитолия
Флаги США на фоне Капитолия - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Флаги США на фоне Капитолия. Архивное фото
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп дал понять Владимиру Зеленскому и европейским политикам на встрече в Белом доме, что Вашингтон не будет оказывать помощь Киеву, заявил полковник американской армии в отставке Дуглас Макгрегор в эфире YouTubе-канала Deep Dive.
"Трамп дал понять, что мы (США. — Прим. ред.) больше не считаем Россию врагом и приостанавливаем помощь украинскому правительству. Если хотите помогать Киеву, то поставляйте все за свой счет, а мы посмотрим, сколько вы (европейцы. — Прим. ред.) так выдержите", — сказал он.
По словам эксперта, Трамп серьезно настроен сделать все для завершения конфликта на Украине, поэтому не будет считаться с мнением Европы, даже если некоторые политики будут его отговаривать от этого.
Президент США Дональд Трамп встречает в Вашингтоне Владимира Зеленского, прибывшего в США на встречу - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
"Будут принуждать": в Киеве запаниковали после слов Трампа
02:32
"Трамп хочет примирить обе стороны и активно работает в этом направлении. Если бы не европейцы, которые, очевидно, имеют другое мнение, то процесс шел бы намного быстрее", — пояснил полковник.
По его словам, Брюссель может остаться в одиночестве в своих попытках затянуть решение украинского конфликта, потому что диалог между Москвой и Вашингтоном с каждым днем становится все конструктивнее.
В понедельник президент США Дональд Трамп принял в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран ЕС: генсека НАТО Марка Рютте, главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, премьера Британии Кира Стармера, президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера ФРГ Фридриха Мерца, президента Финляндии Александра Стубба, премьера Италии Джорджу Мелони и Владимира Зеленского.
Сам Трамп назвал встречу "очень плодотворной". Он заявил, что стороны обсудили гарантии безопасности для Украины, которые будут предоставляться различными европейскими странами при координации с Соединенными Штатами Америки.
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Овальном кабинете Белого дома - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
В Германии поразились одному заявлению Трампа на встрече с Зеленским
02:00
 
