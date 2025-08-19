https://ria.ru/20250819/zelenskiy-2036204928.html
"Посмотрим, сколько выдержите": в США обратились к ЕС и Зеленскому
"Посмотрим, сколько выдержите": в США обратились к ЕС и Зеленскому - РИА Новости, 19.08.2025
"Посмотрим, сколько выдержите": в США обратились к ЕС и Зеленскому
Президент США Дональд Трамп дал понять Владимиру Зеленскому и европейским политикам на встрече в Белом доме, что Вашингтон не будет оказывать помощь Киеву,... РИА Новости, 19.08.2025
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп дал понять Владимиру Зеленскому и европейским политикам на встрече в Белом доме, что Вашингтон не будет оказывать помощь Киеву, заявил полковник американской армии в отставке Дуглас Макгрегор в эфире YouTubе-канала Deep Dive."Трамп дал понять, что мы (США. — Прим. ред.) больше не считаем Россию врагом и приостанавливаем помощь украинскому правительству. Если хотите помогать Киеву, то поставляйте все за свой счет, а мы посмотрим, сколько вы (европейцы. — Прим. ред.) так выдержите", — сказал он.По словам эксперта, Трамп серьезно настроен сделать все для завершения конфликта на Украине, поэтому не будет считаться с мнением Европы, даже если некоторые политики будут его отговаривать от этого."Трамп хочет примирить обе стороны и активно работает в этом направлении. Если бы не европейцы, которые, очевидно, имеют другое мнение, то процесс шел бы намного быстрее", — пояснил полковник.По его словам, Брюссель может остаться в одиночестве в своих попытках затянуть решение украинского конфликта, потому что диалог между Москвой и Вашингтоном с каждым днем становится все конструктивнее.В понедельник президент США Дональд Трамп принял в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран ЕС: генсека НАТО Марка Рютте, главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, премьера Британии Кира Стармера, президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера ФРГ Фридриха Мерца, президента Финляндии Александра Стубба, премьера Италии Джорджу Мелони и Владимира Зеленского.Сам Трамп назвал встречу "очень плодотворной". Он заявил, что стороны обсудили гарантии безопасности для Украины, которые будут предоставляться различными европейскими странами при координации с Соединенными Штатами Америки.
"Посмотрим, сколько выдержите": в США обратились к ЕС и Зеленскому
Макгрегор: Трамп дал понять Зеленскому и ЕС, что не окажет помощь Киеву