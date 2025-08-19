https://ria.ru/20250819/zapad-2036219531.html

Сергей Толченов: Глобальный Запад утрачивает монополию над Индонезией

Сергей Толченов: Глобальный Запад утрачивает монополию над Индонезией - РИА Новости, 19.08.2025

Сергей Толченов: Глобальный Запад утрачивает монополию над Индонезией

Восемьдесят лет назад, 17 августа 1945 года, Индонезия провозгласила свою независимость, открыв новую страницу в истории борьбы народов за свободу от... РИА Новости, 19.08.2025

Восемьдесят лет назад, 17 августа 1945 года, Индонезия провозгласила свою независимость, открыв новую страницу в истории борьбы народов за свободу от колониального господства. С первых дней Советский Союз поддержал молодой суверенитет Джакарты – от дипломатической помощи в ООН до поставок вооружений и строительства ключевых объектов инфраструктуры. Сегодня, спустя десятилетия, перед Индонезией снова встают вызовы: попытки Запада навязать свои правила, ограничить свободу выбора и диктовать "правильный" курс развития. Россия, как и прежде, остается союзником Индонезии в отстаивании подлинной независимости и многополярного мира. В честь Дня независимости Индонезии посол РФ в стране Сергей Толченов дал интервью агентству РИА Новости, в котором рассказал о вкладе СССР в становление республики, вызовах современного неоколониализма и перспективах двустороннего сотрудничества в XXI веке.– Сегодня многие страны снова ощущают давление бывших колониальных держав. Как вы оцениваете вклад СССР в процесс деколонизации Индонезии и обретение ею независимости? Сохранилась ли в современной Индонезии благодарность за историческую поддержку со стороны России?– Семнадцатого августа в Индонезии широко отмечают одну из самых важных исторических дат для народа этой страны. В этот день 80 лет назад первый президент Индонезии Сукарно провозгласил независимость и свободу молодой республики от колониального правления Нидерландов. С момента становления нового государства тогдашний СССР начал оказывать помощь молодой республике, в том числе и на международной арене. Он стал первым государством, которое отстаивало права Индонезии, открыто осуждая действия западных стран: в январе-феврале 1946 года советская делегация в ООН, активным образом выступавшая за процесс деколонизации, потребовала пресечь империалистическую агрессию голландцев и британцев против Индонезии. Третьего февраля 1950 года наша страна и Индонезия официально установили дипломатические отношения.Советский Союз также оказывал поддержку становлению Вооруженных сил молодой республики. В 1959-1962 годах Индонезии были поставлены более 100 боевых кораблей и подводных лодок, средства ПВО, полк плавающих танков, несколько эскадрилий самолетов и вертолетов. Оказывалась поддержка сооружению соответствующей инфраструктуры. Осуществлялось обучение индонезийских военнослужащих на местах, а также в Ленинграде и Владивостоке.В памяти индонезийцев до сих пор осталась разноплановая помощь нашей страны государственному и экономическому становлению независимой Индонезии. Многие сооружения, построенные советскими специалистами по всей стране, – стадион "Гелора-Бунг-Карно" (архитектурный собрат московских "Лужников") и госпиталь "Дружба" в Джакарте, музей подводной лодки "Пасопати" (участвовала в освобождении Западного Ириана, ныне Папуа) в Сурабае, сеть автомобильных дорог на острове Калимантан – до сих пор являются символами крепкой дружбы между нашими странами.– Готова ли Россия вместе с Индонезией отстаивать суверенитет в XXI веке? Запад открыто давит на страны, сотрудничающие с Россией. Испытывает ли Индонезия такое давление?– Руководство Республики Индонезия после обретения независимости не замкнулось только на решении насущных внутренних задач, стоящих перед страной. Первый индонезийский президент Сукарно был видным международным деятелем, выступавшим за освобождение от колониального правления и самостоятельность угнетаемых наций. Неслучайно с его именем связано проведение 75 лет назад, в 1955 году, в индонезийском городе Бандунг конференции стран Азии и Африки, участники которой выступили с антиколониальных и антиимпериалистических позиций и провозгласили десять принципов мирного сосуществования и международного сотрудничества. Этот форум дал импульс формированию Движения неприсоединения (ДН). И сегодня Индонезия, как один из основателей ДН, играет решающую роль в возрождении его духа.Мы с удовлетворением отмечаем, что наши страны традиционно занимают совпадающие или близкие позиции по многим актуальным вопросам международной повестки. В принятой по итогам переговоров президентов двух государств Владимира Путина и Прабово Субианто Декларации о стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Республикой Индонезией подтверждается готовность вносить "совместный вклад в общие усилия по продвижению более справедливого, честного, инклюзивного, безопасного и мирного многополярного мирового порядка" и приверженность делу укрепления мира и безопасности во всем мире посредством соблюдения норм международного права, включая цели и принципы, закрепленные в Уставе ООН.Следует отметить, что индонезийская сторона в лице партии "Голкар" активно участвует в деятельности созданного по инициативе всероссийской политической партии "Единая Россия" международного межпартийного движения "Форум сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма – "За свободу наций!", которое нацелено на объединение усилий в борьбе против новых проявлений колониализма и неоколониализма.На мой взгляд, именно как проявление неоколониальных практик следует расценивать стремление Глобального Запада любыми средствами сохранить утрачиваемую монополию и ограничить суверенное право независимых государств на выбор торговых партнеров, прибегать к тактике экономического шантажа и санкционного запугивания. Примером такой политики являются угрозы американской администрации ввести повышенные тарифы против целого ряда стран Юго-Восточной Азии, включая Индонезию. Это лишь подтверждает важность отстаивания национального суверенитета, права на выбор собственного пути развития и более демократического мироустройства.– Как вы оцениваете итоги визита индонезийского президента в Россию на ПМЭФ? Можно ли говорить о возможности ответного визита?– Позитивно оцениваем итоги официального визита президента Республики Индонезии в Санкт-Петербург 19-20 июня 2025 года, который стал важной вехой в двусторонних отношениях. Символично, что эта поездка и состоявшееся в ее ходе одобрение Декларации о стратпартнерстве, о которой уже упоминал, произошли в год празднования 75-летия установления дипотношений между Москвой и Джакартой. В ходе продуктивных переговоров 19 июня Владимира Путина и Прабово Субианто достигнуты предметные договоренности о развитии сотрудничества в области политики и безопасности, торгово-экономической и гуманитарной сферах. Убежден, что хорошей основой для дальнейшего укрепления двусторонних связей стали подписанные в присутствии лидеров меморандумы о сотрудничестве в области транспорта, ИКТ и СМИ, соглашение о сотрудничестве в области высшего образования. Возлагаем надежды на продвижение инвестиционной кооперации на базе договоренностей между российским Фондом прямых инвестиций и индонезийским суверенным фондом Данантара.Думаю, все отметили вдохновляющее выступление Субианто на пленарной сессии ПМЭФ, которую он посетил в качестве главного гостя. Надеемся на то, что представители индонезийских частных и государственных структур будут активно участвовать в будущих мероприятиях ПМЭФ.Разумеется, исходя из принципа взаимности и дипломатического протокола, теперь на повестке дня будет стоять вопрос об организации в перспективе ответного визита. Тем более что глава нашего государства побывал в Джакарте уже довольно давно, в 2007 году. Вместе с тем понятно, что такое событие требует солидного наполнения и серьезной подготовки на основе выполнения тех договоренностей на высшем уровне, которые были достигнуты два месяца назад, и практическая реализация которых еще только разворачивается. Убежден, что российско-индонезийский политический диалог будет и далее поступательно развиваться, и нас впереди ждет еще много контактов по парламентской и межмидовской линиям, между руководителями ведомств, организаций и регионов двух стран.– Высказывала ли Индонезия желание стать площадкой для новых переговоров между Россией, США и Украиной? Возможно ли это, на ваш взгляд?– Президент Индонезии еще в свою бытность министром обороны продвигал собственное видение поэтапного урегулирования конфликта на Украине, которое, к сожалению, было с ходу отвергнуто Киевом. В настоящее время Джакарта входит в "Группу друзей мира на Украине", которая была сформирована в рамках соответствующей бразильско-китайской инициативы, и совместно с 12 другими участниками этого формата стремится внести конструктивный вклад в поиск путей решения украинского кризиса. Важно, чтобы в этом процессе не было забыто главное –учет положения на земле и устранение первопричин конфликта, которые уже неоднократно назывались президентом Российской Федерации. Без этого невозможно нахождение всеобъемлющего и долгосрочного выхода из сложившей ситуации.– Как развивается российско-индонезийское взаимодействие в сфере военно-технического сотрудничества (ВТС)? Насколько Индонезия заинтересована в российских системах ПВО, авиации и военно-морской технике? Есть ли проекты совместного производства вооружений или модернизации существующей техники в Индонезии? Есть ли риск, что Вашингтон, Канберра и Брюссель попытаются сорвать российско-индонезийские оборонные проекты?– Российско-индонезийское военное сотрудничество последовательно углубляется. Доброй традицией стали заходы военных кораблей в порты двух стран. Так, совсем недавно, в начале июня текущего года, отряд кораблей Тихоокеанского флота ВМФ России совершил заход в порт Танджунг-Приок (город Сурабая). Историческим событием считаем проведение в ноябре 2024 года в Яванском море первого российско-индонезийского военно-морского учения "ОРРУДА-2024".Наши моряки участвуют и в международных мероприятиях, организуемых в Индонезии. Например, в феврале нынешнего года корветы ТОФ прибыли на многонациональное учение "Комодо-2025" в акватории острова Бали, а буквально на днях два курсанта Черноморского высшего военно-морского училища имени П.С. Нахимова впервые отправились в учебное плавание на индонезийском паруснике "Бима-Сучи" в составе интернационального экипажа из представителей более двух десятков стран.Индонезия является важным партнером России в сфере военно-технического сотрудничества. Чтобы наглядно показать потенциал отечественного военно-промышленного комплекса, российские компании представили образцы вооружений и военной техники, современные оборонные технологии на прошедшей в Джакарте в июне этого года международной выставке вооружений Indo Defence-2025. Надо отметить, что наш стенд пользовался большой популярностью.В Индонезии отношение к российским военным, как и к россиянам в целом, самое дружелюбное. Что касается недружественных западных государств, то мы уже привыкли к неприкрытым попыткам различными способами оказать давление на нас и наших партнеров. В этой связи высоко ценим непреклонную приверженность индонезийских друзей "активной и независимой" внешней политике.– Как Россия видит роль Индонезии в формирующемся многополярном мире?– В формирующемся сегодня многополярном мире Россия и Индонезия являются единомышленниками в вопросах противостояния современным вызовам и угрозам, решения актуальных глобальных и региональных проблем в полном соответствии с Уставом ООН, иными общепризнанными принципами и нормами международного права. Именно в этом духе мы конструктивно взаимодействуем на таких важнейших для обеспечения мира и безопасности треках, как предотвращение гонки вооружений в космическом пространстве, борьба с международным терроризмом, экстремизмом и киберпреступностью, недопущение проявления любых форм неоколониализма, вместе выступаем против политизации профильных ооновских площадок. Особенно высоко в Джакарте ценят схожесть наших позиций в ближневосточном урегулировании, прежде всего в контексте продолжающегося палестино-израильского противостояния.Рассчитываем, что Россия и Индонезия как стержневые экономики, соответственно, Евразийского экономического союза и Экономического сообщества АСЕАН внесут вклад в укрепление стратегического партнерства Россия–АСЕАН и в формирование Большого Евразийского партнерства.– Как вы оцениваете взаимодействие России и Индонезии в рамках БРИКС, G20 и других международных платформ?– Присоединившись к БРИКС в начале текущего года, Джакарта буквально с первых дней заявила о себе как об ответственном и инициативном участнике, разделяющем ценности объединения, в том числе продвижение многостороннего сотрудничества на основе принципов взаимного уважения, открытости и прагматизма, солидарности и консенсуса. Новичком Индонезию уже не назовешь, она демонстрирует активный и заинтересованный подход к работе на всех треках –от экономики до спортивного и молодежного сотрудничества.Для российско-индонезийских отношений в целом характерно уплотнение сотрудничества в рамках многосторонних механизмов как в Азиатско-Тихоокеанском регионе, так и на глобальном уровне, включая "Группу двадцати", где Индонезия успешно председательствовала в 2022 году.На сегодняшний день консолидация нового полюса силы в "двадцатке" позволила выправить многолетний прозападный крен в работе этого объединения и сконцентрировать дискуссии на потребностях мирового большинства. Индонезия, которую в какой-то мере можно рассматривать как голос Глобального Юга в G20, ставит во главу угла давно назревшие вопросы реформирования ВТО, устранения технологического и цифрового неравенства между государствами, недопустимости нелегитимных экономических рестрикций.– Какие экономические проекты сейчас наиболее перспективны для наших стран?– Стремимся к реализации значительного потенциала, накопленного в торгово-экономической сфере. Взаимный товарооборот в последние годы стабильно растет: в 2024 году он составил 4,3 миллиарда долларов США и продолжает увеличиваться. Не вдаваясь в детали скажу, что за первый квартал нынешнего года прирост составил порядка 40%. В интересах обеспечения бесперебойных расчетов российские и индонезийские финансовые регуляторы прорабатывают различные варианты межбанковского сотрудничества и диверсификации платежных инструментов. Перспективными отраслями кооперации видим энергетику, добычу минеральных ресурсов, металлургию, сельское хозяйство, инфраструктурное развитие, информационно-коммуникационный сектор, медицину. По всем этим направлениям ведется диалог на уровне как правительственных ведомств, так и деловых кругов. В данном контексте важную координирующую роль играет российско-индонезийская совместная комиссия по торгово-экономическому и техническому сотрудничеству, 13-е заседание которой успешно прошло в апреле в Джакарте.– Как вы оцениваете потенциал совместных инициатив в энергетике, инфраструктуре и высоких технологиях?– Перечисленные вами области сотрудничества можно считать приоритетными. Отмечаем интерес индонезийских партнеров к взаимодействию в энергетике, включая использование в мирных целях ядерной энергии. Госкорпорация "Росатом", являющаяся мировым лидером в этой сфере, готова принять участие в создании первой АЭС на архипелаге, предложить свои наработки в неэнергетических областях применения "мирного атома". Уверен, что уникальный российский опыт и технологии будут востребованы в Индонезии, станут основой для налаживания партнерства на данном направлении, послужат на благо народов двух стран.– Какие возможности Россия видит в связи со строительством новой столицы Индонезии – Нусантары? Может ли Москва внести свой вклад в инфраструктурные или технологические проекты?– Мы готовы подключаться к осуществлению различных инициатив руководства Индонезии, в том числе в контексте планов возведения Нусантары, которая должна в будущем стать новой столицей страны. В частности, применяемые в Москве решения в области урбанистики, транспорта и цифровизации городского управления имеют значительный экспортный потенциал. Российская столица проявляет интерес к развитию отношений с партнерами из Индонезии. До конца года ожидаем визит делегации правительства Москвы, который, безусловно, придаст импульс углублению межрегиональных и межмуниципальных связей.– Какие гуманитарные проекты России в Индонезии вы считаете наиболее успешными? Есть ли в планах крупные культурные мероприятия?– Особое место среди направлений нашего гуманитарного сотрудничества занимает образование. Мы видим устойчивый интерес как к изучению русского языка на базе Российского центра науки и культуры в Джакарте и местных вузов, так и к получению образования в России.В текущем году по линии Минобрнауки России и Россотрудничества для Индонезии было выделено 250 госстипендий для обучения в нашей стране, однако благодаря высокому спросу, например, в январе у нас было около тысячи заявок от местных абитуриентов, нам удалось в итоге не просто полностью выбрать предоставленную квоту, но и получить дополнительное количество стипендий, доведя в итоге их до 300. Рассчитываем на следующий год поднять эту планку еще выше. Параллельно наращиваются межвузовские обмены, развиваются совместные образовательные инициативы. Важным событием в этой связи стало участие четырех отечественных университетов в международной образовательной выставке, прошедшей в Джакарте в январе 2025 года. Отмечаем стабильный интерес к Индонезии вузов из Санкт-Петербурга, Томска, Казани, Москвы, Калуги и других крупных университетских центров.В свете празднования 75-летия установления дипломатических отношений важную роль играют и культурные проекты. В апреле в Джакарте состоялся масштабный гала-концерт с участием российских и индонезийских артистов. Большой отклик получило проведение здесь в июле Дня российского кино, а в августе в Москве при поддержке Мункультуры России и Роскино прошел Фестиваль индонезийских фильмов. Заметно выросло число визитов в индонезийскую столицу наших музыкальных и театральных коллективов.Культурная дипломатия – неотъемлемая составляющая двусторонних отношений. До конца года мы планируем провести в Индонезии Дни духовной культуры России, в рамках которых состоится ряд тематических мероприятий, направленных на знакомство с российской историей, культурой, искусством и традициями. Также надеемся, что в следующем году партнеры порадуют российских зрителей гала-концертом в Екатеринбурге, где Индонезия станет государством-партнером Международной промышленной выставки "Иннопром".– Индонезийские студенты активно едут учиться в Россию. Какие новые форматы образовательного сотрудничества планируются?– Наблюдаем здесь востребованность практико-ориентированной подготовки специалистов. Традиционно Россия славится сильными школами в инженерных, технических и естественно-научных специальностях, и мы видим большой потенциал в передаче этого опыта индонезийским студентам.Сегодня можно с уверенностью сказать, что Россия удерживает лидирующие позиции по темпам роста образовательного сотрудничества с Индонезией. Это стало возможным благодаря и благоприятной политической атмосфере между нашими странами, и искренней симпатии к России со стороны главных участников этого процесса – университетов, преподавателей и студентов.Интерес к русскому языку в Индонезии сегодня находится на историческом максимуме: только в Российском центре науки и культуры (РЦНК) его изучают 86 человек – рекордное число за последние годы. Параллельно с этим РЦНК работает над созданием механизмов софинансирования учебы студентов, чтобы дать возможность большему числу молодых индонезийцев получить образование в России.Интерес к сотрудничеству взаимный. Мы проводим масштабные мероприятия, в том числе с российскими госкорпорациями. Недавно в городе Джокьякарта прошел первый в истории Индонезии хакатон по мирному атому, организованный совместно с "Росатомом". Его победители представят свое решение осенью в Москве. Более того, мы уже стоим на пороге взаимного признания дипломов – это станет новым этапом в развитии наших образовательных связей.– Пожалуйста, расскажите о развитии сотрудничества Санкт-Петербурга и острова Бали.– Действительно, сейчас ведется работа над соглашением о городах-побратимах между Денпасаром (остров Бали) и Санкт-Петербургом. Вполне возможно, что в обозримом будущем стоит ожидать визита делегации с острова Бали в Северную столицу для подписания соответствующего документа. Отмечаем высокую заинтересованность Санкт-Петербурга в работе с целым рядом провинций и регионов Индонезии по разнообразным трекам.

