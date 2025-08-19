Рейтинг@Mail.ru
Турция приняла участие в онлайн-встрече "коалиции желающих" по Украине - РИА Новости, 19.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:48 19.08.2025
https://ria.ru/20250819/vstrecha-2036298214.html
Турция приняла участие в онлайн-встрече "коалиции желающих" по Украине
Турция приняла участие в онлайн-встрече "коалиции желающих" по Украине - РИА Новости, 19.08.2025
Турция приняла участие в онлайн-встрече "коалиции желающих" по Украине
Вице-президент республики Джевдет Йылмаз сообщил, что представил Турцию от имени президента республики Реджепа Тайипа Эрдогана на онлайн-встрече "коалиции... РИА Новости, 19.08.2025
2025-08-19T14:48:00+03:00
2025-08-19T14:48:00+03:00
в мире
украина
дональд трамп
реджеп тайип эрдоган
евросоюз
владимир зеленский
россия
аляска
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014407249_0:164:3058:1884_1920x0_80_0_0_52b55fb047b0fa6e647791e187b5ef06.jpg
АНКАРА, 19 авг – РИА Новости. Вице-президент республики Джевдет Йылмаз сообщил, что представил Турцию от имени президента республики Реджепа Тайипа Эрдогана на онлайн-встрече "коалиции желающих" по Украине во вторник, по его словам, Анкара получила информацию о саммитах на Аляске и Вашингтоне. В понедельник президент США Дональд Трамп принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран ЕС. Ранее он не исключал возможности проведения в дальнейшем трехсторонней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и Зеленским в случае успеха переговоров. "От имени нашего президента Реджепа Тайипа Эрдогана я принял участие во "Встрече лидеров коалиции желающих" по вопросу Украины, которая состоялась сегодня, после встреч 13.08.2025 и 17.08.2025. На онлайн-встрече, состоявшейся после встречи президентов США и России на Аляске, была представлена информация и дана оценка контактов между президентом Украины Зеленским, лидерами некоторых европейских стран, представителями ЕС и НАТО и президентом (Дональдом) Трампом в Вашингтоне", - написал Йылмаз в соцсети Х*. По его словам, в ближайшем будущем в случае прямой встречи сторон "дипломатические усилия приобретут новое измерение". "Турция будет и впредь всеми силами поддерживать дипломатические усилия по достижению справедливого и прочного мира", - добавил Йылмаз. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.*Социальная сеть, выполняющая функции иноагента и признанная нежелательной в России
https://ria.ru/20250819/medvedev-2036229940.html
https://ria.ru/20250819/garantii-2036296710.html
украина
россия
аляска
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014407249_165:0:2894:2047_1920x0_80_0_0_84fcf3175ae4123f34e9763dce0fe336.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, дональд трамп, реджеп тайип эрдоган, евросоюз, владимир зеленский, россия, аляска, нато
В мире, Украина, Дональд Трамп, Реджеп Тайип Эрдоган, Евросоюз, Владимир Зеленский, Россия, Аляска, НАТО
Турция приняла участие в онлайн-встрече "коалиции желающих" по Украине

Вице-президент Турции Йылмаз представил Эрдогана на встрече коалиции желающих

© AP Photo / Emrah GurelФлаг Турции
Флаг Турции - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
© AP Photo / Emrah Gurel
Флаг Турции. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
АНКАРА, 19 авг – РИА Новости. Вице-президент республики Джевдет Йылмаз сообщил, что представил Турцию от имени президента республики Реджепа Тайипа Эрдогана на онлайн-встрече "коалиции желающих" по Украине во вторник, по его словам, Анкара получила информацию о саммитах на Аляске и Вашингтоне.
В понедельник президент США Дональд Трамп принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран ЕС. Ранее он не исключал возможности проведения в дальнейшем трехсторонней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и Зеленским в случае успеха переговоров.
Дональд Трамп разговаривает с Владимиром Путиным после переговоров с европейскими лидерами - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
Коалиция желающих войны не смогла переиграть Трампа, заявил Медведев
Вчера, 09:45
"От имени нашего президента Реджепа Тайипа Эрдогана я принял участие во "Встрече лидеров коалиции желающих" по вопросу Украины, которая состоялась сегодня, после встреч 13.08.2025 и 17.08.2025. На онлайн-встрече, состоявшейся после встречи президентов США и России на Аляске, была представлена информация и дана оценка контактов между президентом Украины Зеленским, лидерами некоторых европейских стран, представителями ЕС и НАТО и президентом (Дональдом) Трампом в Вашингтоне", - написал Йылмаз в соцсети Х*.
По его словам, в ближайшем будущем в случае прямой встречи сторон "дипломатические усилия приобретут новое измерение".
"Турция будет и впредь всеми силами поддерживать дипломатические усилия по достижению справедливого и прочного мира", - добавил Йылмаз.
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.
*Социальная сеть, выполняющая функции иноагента и признанная нежелательной в России
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
Страны Северной Европы и Канада сделали совместное заявление по Украине
Вчера, 14:41
 
В миреУкраинаДональд ТрампРеджеп Тайип ЭрдоганЕвросоюзВладимир ЗеленскийРоссияАляскаНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала