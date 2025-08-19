Рейтинг@Mail.ru
Минобороны рассказало об успехах группировки "Восток" в зоне СВО за сутки - РИА Новости, 19.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:08 19.08.2025 (обновлено: 12:18 19.08.2025)
https://ria.ru/20250819/vostok-2036262278.html
Минобороны рассказало об успехах группировки "Восток" в зоне СВО за сутки
Минобороны рассказало об успехах группировки "Восток" в зоне СВО за сутки - РИА Новости, 19.08.2025
Минобороны рассказало об успехах группировки "Восток" в зоне СВО за сутки
Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение вглубь обороны противника, ВСУ потеряли свыше 230 военнослужащих, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 19.08.2025
2025-08-19T12:08:00+03:00
2025-08-19T12:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
алексеевка
днепропетровская область
запорожская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/04/2033284570_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_db92d3d9a4ea55b796cd27c41d85eb04.jpg
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение вглубь обороны противника, ВСУ потеряли свыше 230 военнослужащих, сообщило Минобороны РФ."Противник потерял свыше 230 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 12 автомобилей и три орудия полевой артиллерии производства стран НАТО", - говорится в сообщении Минобороны РФ.В российском оборонном ведомстве добавили, что группировка "Восток" нанесла поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Березовое, Алексеевка, Запорожское, Новогеоргиевка Днепропетровской области и Левадное Запорожской области.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
алексеевка
днепропетровская область
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/04/2033284570_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d08695c27b2aacb4c295d4bc2fd46c7e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, алексеевка, днепропетровская область, запорожская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), нато
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Алексеевка, Днепропетровская область, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), НАТО
Минобороны рассказало об успехах группировки "Восток" в зоне СВО за сутки

МО РФ: ВСУ потеряли свыше 230 военных в зоне действий "Востока" за сутки

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение вглубь обороны противника, ВСУ потеряли свыше 230 военнослужащих, сообщило Минобороны РФ.
"Противник потерял свыше 230 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 12 автомобилей и три орудия полевой артиллерии производства стран НАТО", - говорится в сообщении Минобороны РФ.
В российском оборонном ведомстве добавили, что группировка "Восток" нанесла поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Березовое, Алексеевка, Запорожское, Новогеоргиевка Днепропетровской области и Левадное Запорожской области.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьАлексеевкаДнепропетровская областьЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)НАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала