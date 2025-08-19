https://ria.ru/20250819/vostok-2036262278.html

Минобороны рассказало об успехах группировки "Восток" в зоне СВО за сутки

Минобороны рассказало об успехах группировки "Восток" в зоне СВО за сутки - РИА Новости, 19.08.2025

Минобороны рассказало об успехах группировки "Восток" в зоне СВО за сутки

Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение вглубь обороны противника, ВСУ потеряли свыше 230 военнослужащих, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 19.08.2025

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение вглубь обороны противника, ВСУ потеряли свыше 230 военнослужащих, сообщило Минобороны РФ."Противник потерял свыше 230 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 12 автомобилей и три орудия полевой артиллерии производства стран НАТО", - говорится в сообщении Минобороны РФ.В российском оборонном ведомстве добавили, что группировка "Восток" нанесла поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Березовое, Алексеевка, Запорожское, Новогеоргиевка Днепропетровской области и Левадное Запорожской области.

