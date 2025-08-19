https://ria.ru/20250819/volgograd-2036225371.html

В Волгограде потушили возгорание кровли больницы

В Волгограде потушили возгорание кровли больницы

2025-08-19T09:26:00+03:00

2025-08-19T09:26:00+03:00

2025-08-19T09:35:00+03:00

ВОЛГОГРАД, 19 авг - РИА Новости. Возгорание кровли одного из корпусов больницы в Волгограде , возникшее после падения обломков БПЛА, ликвидировано, сообщили журналистам в пресс-службе администрации Волгоградской области. Ранее власти заявляли, что обломки БПЛА упали на больницу и территорию НПЗ в Волгограде, возникли возгорания. По данным администрации региона, пострадавших нет, пациентам медучреждения продолжается оказание плановой помощи в других отделениях. "Возгорание кровли одного из корпусов больницы №16 было ликвидировано в кратчайшие сроки, в настоящее время идет просушивание помещений после работы пожарных расчетов", - говорится в сообщении.

