В Волгограде потушили возгорание кровли больницы
09:26 19.08.2025 (обновлено: 09:35 19.08.2025)
https://ria.ru/20250819/volgograd-2036225371.html
В Волгограде потушили возгорание кровли больницы
ВОЛГОГРАД, 19 авг - РИА Новости. Возгорание кровли одного из корпусов больницы в Волгограде , возникшее после падения обломков БПЛА, ликвидировано, сообщили журналистам в пресс-службе администрации Волгоградской области. Ранее власти заявляли, что обломки БПЛА упали на больницу и территорию НПЗ в Волгограде, возникли возгорания. По данным администрации региона, пострадавших нет, пациентам медучреждения продолжается оказание плановой помощи в других отделениях. "Возгорание кровли одного из корпусов больницы №16 было ликвидировано в кратчайшие сроки, в настоящее время идет просушивание помещений после работы пожарных расчетов", - говорится в сообщении.
происшествия, волгоград, волгоградская область
Происшествия, Волгоград, Волгоградская область
© РИА Новости / Кирилл Брага
Сотрудники противопожарной службы
© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в медиабанк
Сотрудники противопожарной службы. Архивное фото
ВОЛГОГРАД, 19 авг - РИА Новости. Возгорание кровли одного из корпусов больницы в Волгограде , возникшее после падения обломков БПЛА, ликвидировано, сообщили журналистам в пресс-службе администрации Волгоградской области.
Ранее власти заявляли, что обломки БПЛА упали на больницу и территорию НПЗ в Волгограде, возникли возгорания. По данным администрации региона, пострадавших нет, пациентам медучреждения продолжается оказание плановой помощи в других отделениях.
"Возгорание кровли одного из корпусов больницы №16 было ликвидировано в кратчайшие сроки, в настоящее время идет просушивание помещений после работы пожарных расчетов", - говорится в сообщении.
Вид на центральную часть Белгорода
Власти Белгорода опровергли фейк о массированной атаке БПЛА
Вчера, 19:56
 
Происшествия
 
 
