В Волгограде потушили возгорание кровли больницы
ВОЛГОГРАД, 19 авг - РИА Новости. Возгорание кровли одного из корпусов больницы в Волгограде , возникшее после падения обломков БПЛА, ликвидировано, сообщили журналистам в пресс-службе администрации Волгоградской области. Ранее власти заявляли, что обломки БПЛА упали на больницу и территорию НПЗ в Волгограде, возникли возгорания. По данным администрации региона, пострадавших нет, пациентам медучреждения продолжается оказание плановой помощи в других отделениях. "Возгорание кровли одного из корпусов больницы №16 было ликвидировано в кратчайшие сроки, в настоящее время идет просушивание помещений после работы пожарных расчетов", - говорится в сообщении.
