https://ria.ru/20250819/volgograd-2036201761.html
Обломки БПЛА упали на больницу и НПЗ в Волгограде
Обломки БПЛА упали на больницу и НПЗ в Волгограде - РИА Новости, 19.08.2025
Обломки БПЛА упали на больницу и НПЗ в Волгограде
Обломки БПЛА упали на больницу и территорию НПЗ в Волгограде, возникли возгорания, сообщается в Telegram-канале администрации региона со ссылкой на слова... РИА Новости, 19.08.2025
2025-08-19T03:43:00+03:00
2025-08-19T03:43:00+03:00
2025-08-19T03:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
волгоград
волгоградская область
андрей бочаров
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/06/2015247791_0:316:3078:2047_1920x0_80_0_0_b2f42d5595a74b85fba303b2c7abe906.jpg
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Обломки БПЛА упали на больницу и территорию НПЗ в Волгограде, возникли возгорания, сообщается в Telegram-канале администрации региона со ссылкой на слова губернатора Андрея Бочарова.Как уточнили в администрации, силы ПВО отражают массированную атаку БПЛА на Волгоградскую область."На юге города Волгограда в результате падения обломков БПЛА возникло возгорание кровли здания одного из корпусов больницы №16 и на территории НПЗ", — говорится в сообщении.На месте ЧП работают пожарные, по предварительным данным, пострадавших нет. Пациентам продолжают оказывать плановую помощь в других отделениях.В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
https://ria.ru/20250818/drony-2036028969.html
волгоград
волгоградская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/06/2015247791_204:0:2933:2047_1920x0_80_0_0_692162924722794cb50978d56605ec3a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, волгоград, волгоградская область, андрей бочаров, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Волгоград, Волгоградская область, Андрей Бочаров, Вооруженные силы Украины