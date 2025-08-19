Рейтинг@Mail.ru
Обломки БПЛА упали на больницу и НПЗ в Волгограде - РИА Новости, 19.08.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:43 19.08.2025
Обломки БПЛА упали на больницу и НПЗ в Волгограде
2025-08-19T03:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Обломки БПЛА упали на больницу и территорию НПЗ в Волгограде, возникли возгорания, сообщается в Telegram-канале администрации региона со ссылкой на слова губернатора Андрея Бочарова.Как уточнили в администрации, силы ПВО отражают массированную атаку БПЛА на Волгоградскую область."На юге города Волгограда в результате падения обломков БПЛА возникло возгорание кровли здания одного из корпусов больницы №16 и на территории НПЗ", — говорится в сообщении.На месте ЧП работают пожарные, по предварительным данным, пострадавших нет. Пациентам продолжают оказывать плановую помощь в других отделениях.В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Обломки БПЛА упали на больницу и НПЗ в Волгограде

© РИА Новости / Константин ЧалабовВолгоград
Волгоград - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
© РИА Новости / Константин Чалабов
Волгоград. Архивное фото
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Обломки БПЛА упали на больницу и территорию НПЗ в Волгограде, возникли возгорания, сообщается в Telegram-канале администрации региона со ссылкой на слова губернатора Андрея Бочарова.
Как уточнили в администрации, силы ПВО отражают массированную атаку БПЛА на Волгоградскую область.
"На юге города Волгограда в результате падения обломков БПЛА возникло возгорание кровли здания одного из корпусов больницы №16 и на территории НПЗ", — говорится в сообщении.
На месте ЧП работают пожарные, по предварительным данным, пострадавших нет. Пациентам продолжают оказывать плановую помощь в других отделениях.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Командный пункт в составе зенитной ракетной системы - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
ВС России уничтожили до ста украинских дронов в месте подготовки к запуску
Вчера, 12:27
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияВолгоградВолгоградская областьАндрей БочаровВооруженные силы Украины
 
 
