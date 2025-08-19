https://ria.ru/20250819/volgograd-2036201761.html

Обломки БПЛА упали на больницу и НПЗ в Волгограде

Обломки БПЛА упали на больницу и НПЗ в Волгограде - РИА Новости, 19.08.2025

Обломки БПЛА упали на больницу и НПЗ в Волгограде

Обломки БПЛА упали на больницу и территорию НПЗ в Волгограде, возникли возгорания, сообщается в Telegram-канале администрации региона со ссылкой на слова... РИА Новости, 19.08.2025

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Обломки БПЛА упали на больницу и территорию НПЗ в Волгограде, возникли возгорания, сообщается в Telegram-канале администрации региона со ссылкой на слова губернатора Андрея Бочарова.Как уточнили в администрации, силы ПВО отражают массированную атаку БПЛА на Волгоградскую область."На юге города Волгограда в результате падения обломков БПЛА возникло возгорание кровли здания одного из корпусов больницы №16 и на территории НПЗ", — говорится в сообщении.На месте ЧП работают пожарные, по предварительным данным, пострадавших нет. Пациентам продолжают оказывать плановую помощь в других отделениях.В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.

