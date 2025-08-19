Ветеринары в парках Московской области оказали услуги более 3,2 тысячи раз

https://ria.ru/20250819/veterinary-2036269741.html

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. С апреля услугами выездных пунктов ветеринарной службы в парках Подмосковья воспользовались более 3,2 тысячи раз, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона. В пунктах ветслужб можно зарегистрировать питомца в единой базе данных, сделать прививку от бешенства и вживить микрочип, который поможет найти животное, если оно потеряется. В ведомстве уточнили, что с начала акции в парках ветеринары привили от бешенства 1,2 тысячи питомцев. Процедура проводится бесплатно, используется препарат отечественного производства "Рабикан". Также зарегистрировано почти 1,1 тысячи питомцев – в основном собак. По региональным правилам учет обязателен с трех месяцев – для этого животному вживляют микрочип, связывающий его номер с контактами хозяина в базе данных. Если чипа нет, его можно установить на месте. Регистрация – бесплатно, чипирование – за небольшую плату. Эту процедуру в мобильных ветеринарных пунктах уже прошли 895 животных. Сезон работы ветеринаров в парках продлится до осени. В августе в план включено 48 локаций. Например, 19 августа с 14:00 до 16:00 мобильный офис будет работать в Парке "Беличий" в городе Краснознаменск Одинцовского городского округа; 20 августа с 13:00 до 16:00 – в Глуховском парке в городе Ногинск; 22 августа с 12:00 до 16:00 — в Истринском городском парке. Адреса и время дежурства в других муниципалитетах можно узнать на интерактивной карте на сайте подмосковного АПК. Акцию организовали Минсельхоз Московской области и региональное министерство благоустройства.

