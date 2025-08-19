FT: Киев выступил против территориальных уступок и заморозки фронта

https://ria.ru/20250819/ustupki-2036191776.html

Украина выступила против сделок, которые включают территориальные уступки России и заморозку линии фронта, а также настаивает на прекращении огня и компенсациях РИА Новости, 19.08.2025

2025-08-19T01:44:00+03:00

2025-08-19T01:44:00+03:00

2025-08-19T02:11:00+03:00

в мире

украина

россия

киев

владимир зеленский

владимир путин

марк рютте

нато

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Украина выступила против сделок, которые включают территориальные уступки России и заморозку линии фронта, а также настаивает на прекращении огня и компенсациях со стороны Москвы, утверждает Financial Times со ссылкой на документ, с которым ознакомилась."Согласно документу, Украина не примет никаких сделок, включающих территориальные уступки России, и настаивает на прекращении огня как первом шаге к полному мирному соглашению", — говорится в материале.По данным издания:Трамп провел переговоры с Зеленским и европейскими лидерами вечером в понедельник по московскому времени. Открытая часть продлилась чуть меньше получаса.В переговорах приняли участие генсек НАТО Марк Рютте, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, премьер Британии Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, президент Финляндии Александр Стубб, премьер Италии Джорджа Мелони и Владимир Зеленский.После этого, как сообщили в Кремле, Трамп созвонился с президентом России Владимиром Путиным, проинформировав его об итогах встречи в Белом доме. Беседа, как отметил помощник главы государства Юрий Ушаков, носила откровенный и весьма конструктивный характер.Сам президент США в своей соцсети Truth Social назвал встречу "очень плодотворной". Он заявил, что стороны обсудили гарантии безопасности для Украины, которые будут предоставляться различными европейскими странами при координации с США. Трамп также заявил о подготовке встречи между Путиным и Зеленским с последующими трехсторонними переговорами с его личным участием.

украина

россия

киев

2025

в мире, украина, россия, киев, владимир зеленский, владимир путин, марк рютте, нато, еврокомиссия