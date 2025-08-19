Рейтинг@Mail.ru
FT: Киев выступил против территориальных уступок и заморозки фронта - РИА Новости, 19.08.2025
01:44 19.08.2025 (обновлено: 02:11 19.08.2025)
FT: Киев выступил против территориальных уступок и заморозки фронта
2025-08-19T01:44:00+03:00
2025-08-19T02:11:00+03:00
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Украина выступила против сделок, которые включают территориальные уступки России и заморозку линии фронта, а также настаивает на прекращении огня и компенсациях со стороны Москвы, утверждает Financial Times со ссылкой на документ, с которым ознакомилась."Согласно документу, Украина не примет никаких сделок, включающих территориальные уступки России, и настаивает на прекращении огня как первом шаге к полному мирному соглашению", — говорится в материале.По данным издания:Трамп провел переговоры с Зеленским и европейскими лидерами вечером в понедельник по московскому времени. Открытая часть продлилась чуть меньше получаса.В переговорах приняли участие генсек НАТО Марк Рютте, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, премьер Британии Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, президент Финляндии Александр Стубб, премьер Италии Джорджа Мелони и Владимир Зеленский.После этого, как сообщили в Кремле, Трамп созвонился с президентом России Владимиром Путиным, проинформировав его об итогах встречи в Белом доме. Беседа, как отметил помощник главы государства Юрий Ушаков, носила откровенный и весьма конструктивный характер.Сам президент США в своей соцсети Truth Social назвал встречу "очень плодотворной". Он заявил, что стороны обсудили гарантии безопасности для Украины, которые будут предоставляться различными европейскими странами при координации с США. Трамп также заявил о подготовке встречи между Путиным и Зеленским с последующими трехсторонними переговорами с его личным участием.
© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonПрезидент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Овальном кабинете Белого дома
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Украина выступила против сделок, которые включают территориальные уступки России и заморозку линии фронта, а также настаивает на прекращении огня и компенсациях со стороны Москвы, утверждает Financial Times со ссылкой на документ, с которым ознакомилась.
"Согласно документу, Украина не примет никаких сделок, включающих территориальные уступки России, и настаивает на прекращении огня как первом шаге к полному мирному соглашению", — говорится в материале.
По данным издания:
  • Киев отвергает предложение заморозить остальную линию фронта;
  • настаивает на том, чтобы Россия выплатила компенсацию, которая может быть потенциально покрыта за счет замороженных активов;
  • Украина пообещает купить американское оружие на 100 миллиардов долларов за счет европейских средств рамках сделки по получению гарантий безопасности от США;
  • Киев и Вашингтон могут заключить сделку с украинскими компаниями на 50 миллиардов долларов по производству дронов.
Трамп провел переговоры с Зеленским и европейскими лидерами вечером в понедельник по московскому времени. Открытая часть продлилась чуть меньше получаса.
В переговорах приняли участие генсек НАТО Марк Рютте, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, премьер Британии Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, президент Финляндии Александр Стубб, премьер Италии Джорджа Мелони и Владимир Зеленский.
После этого, как сообщили в Кремле, Трамп созвонился с президентом России Владимиром Путиным, проинформировав его об итогах встречи в Белом доме. Беседа, как отметил помощник главы государства Юрий Ушаков, носила откровенный и весьма конструктивный характер.
Сам президент США в своей соцсети Truth Social назвал встречу "очень плодотворной". Он заявил, что стороны обсудили гарантии безопасности для Украины, которые будут предоставляться различными европейскими странами при координации с США. Трамп также заявил о подготовке встречи между Путиным и Зеленским с последующими трехсторонними переговорами с его личным участием.
