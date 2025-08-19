https://ria.ru/20250819/ushakov-2036188311.html
Трамп созвонился с Путиным
Трамп созвонился с Путиным - РИА Новости, 19.08.2025
Трамп созвонился с Путиным
Телефонный разговор между президентом РФ Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом состоялся полчаса назад, заявил помощник российского лидера Юрий РИА Новости, 19.08.2025
2025-08-19T01:03:00+03:00
2025-08-19T01:03:00+03:00
2025-08-19T07:31:00+03:00
сша
россия
владимир путин
дональд трамп
юрий ушаков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2036015231_0:0:3202:1801_1920x0_80_0_0_cd21e0e332b752e4cb87abffec54489b.jpg
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Телефонный разговор между президентом РФ Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом состоялся полчаса назад, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков. "Полчаса назад по инициативе президента США состоялся телефонный разговор между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным", - сказал он журналистам.
https://ria.ru/20250819/vstrecha-2036187871.html
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2036015231_193:0:2924:2048_1920x0_80_0_0_4311473343576069b83f2564d66f2ca2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, россия, владимир путин, дональд трамп, юрий ушаков
США, Россия, Владимир Путин, Дональд Трамп, Юрий Ушаков
Трамп созвонился с Путиным
Ушаков: состоялся телефонный разговор между Путиным и Трампом