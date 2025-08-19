Рейтинг@Mail.ru
Трамп созвонился с Путиным - РИА Новости, 19.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:03 19.08.2025 (обновлено: 07:31 19.08.2025)
https://ria.ru/20250819/ushakov-2036188311.html
Трамп созвонился с Путиным
Трамп созвонился с Путиным - РИА Новости, 19.08.2025
Трамп созвонился с Путиным
Телефонный разговор между президентом РФ Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом состоялся полчаса назад, заявил помощник российского лидера Юрий РИА Новости, 19.08.2025
2025-08-19T01:03:00+03:00
2025-08-19T07:31:00+03:00
сша
россия
владимир путин
дональд трамп
юрий ушаков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2036015231_0:0:3202:1801_1920x0_80_0_0_cd21e0e332b752e4cb87abffec54489b.jpg
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Телефонный разговор между президентом РФ Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом состоялся полчаса назад, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков. "Полчаса назад по инициативе президента США состоялся телефонный разговор между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным", - сказал он журналистам.
https://ria.ru/20250819/vstrecha-2036187871.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2036015231_193:0:2924:2048_1920x0_80_0_0_4311473343576069b83f2564d66f2ca2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, россия, владимир путин, дональд трамп, юрий ушаков
США, Россия, Владимир Путин, Дональд Трамп, Юрий Ушаков
Трамп созвонился с Путиным

Ушаков: состоялся телефонный разговор между Путиным и Трампом

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Телефонный разговор между президентом РФ Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом состоялся полчаса назад, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
"Полчаса назад по инициативе президента США состоялся телефонный разговор между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным", - сказал он журналистам.
Встреча Трампа с Зеленским и европейскими лидерами в Белом доме - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
Трамп завершил встречу с Зеленским и лидерами ЕС
00:57
 
СШАРоссияВладимир ПутинДональд ТрампЮрий Ушаков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала