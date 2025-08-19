https://ria.ru/20250819/ushakov-2036188311.html

Трамп созвонился с Путиным

Трамп созвонился с Путиным - РИА Новости, 19.08.2025

Трамп созвонился с Путиным

Телефонный разговор между президентом РФ Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом состоялся полчаса назад, заявил помощник российского лидера Юрий РИА Новости, 19.08.2025

2025-08-19T01:03:00+03:00

2025-08-19T01:03:00+03:00

2025-08-19T07:31:00+03:00

сша

россия

владимир путин

дональд трамп

юрий ушаков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2036015231_0:0:3202:1801_1920x0_80_0_0_cd21e0e332b752e4cb87abffec54489b.jpg

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Телефонный разговор между президентом РФ Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом состоялся полчаса назад, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков. "Полчаса назад по инициативе президента США состоялся телефонный разговор между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным", - сказал он журналистам.

https://ria.ru/20250819/vstrecha-2036187871.html

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, россия, владимир путин, дональд трамп, юрий ушаков