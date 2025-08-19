https://ria.ru/20250819/ukraina-2036401628.html

Экс-генсек ОБСЕ оценил вероятность встречи Путина и Зеленского в Женеве

ЖЕНЕВА, 19 авг - РИА Новости. Вероятность организации встречи президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского в Женеве значительно ниже 50%, заявил в интервью Neue Zürcher Zeitung (NZZ) бывший генсек ОБСЕ, дипломат и директор Женевского центра политики и безопасности Томас Гремингер. Ранее в МИД Швейцарии сообщили РИА Новости, что страна приветствует усилия по организации встречи Путина и Зеленского и готова стать принимающей стороной или посредником в переговорах. Во вторник президент Франции Эммануэль Макрон выступил за проведение встречи Путина и Зеленского в "нейтральной стране", предложив сделать местом переговоров Женеву. "Европейцы, видимо, исходят из того, что Швейцария по крайней мере не станет отрицательно влиять на такие переговоры. Но вероятность того, что встреча состоится в Швейцарии, значительно ниже 50 процентов", - сказал Гремингер. Он напомнил, что в последние годы Россия выражала негативную оценку по отношению к Швейцарии в данном контексте. Так, министр иностранных дел России Сергей Лавров в 2024 году назвал Швейцарию "открыто враждебной страной". Данную позицию, как отмечает издание, подтвердило и российское посольство в Швейцарии, на запрос NZZ отметившее присоединение страны к антироссийским санкциям ЕС и США, после чего та не может восприниматься российской стороной как нейтральный, беспристрастный международный актор. "Пока что планы проведения саммита в Женеве можно считать в первую очередь европейской подменой желаемого на действительное. Представители "коалиции желающих" предпочитают Швейцарию, по всей видимости, хотя бы потому, что здесь они могут влиять на процесс сильнее, чем, например, в Турции или в одной из арабских стран", - резюмирует издание. Президент США Дональд Трамп ранее заявлял о подготовке ко встрече между Путиным и Зеленским, после которой может состояться и трехсторонняя с его участием. Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что в ходе телефонного разговора в ночь с понедельника на вторник по московскому времени Путин и Трамп высказались в поддержку продолжения прямых переговоров между делегациями России и Украины. В этой связи, в частности, обсуждалась идея о том, что следовало бы изучить возможность повышения уровня представителей украинской и российской сторон.

