Россия продала удобрений в ЕС на рекордную с января 2022 года сумму
Россия в июне продала удобрений в ЕС на 331,7 миллиона евро
Гранулированные калийные удобрения . Архивное фото
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Россия в июне этого года на фоне новой политики повышенных импортных тарифов США в отношении зарубежных стран, и в том числе ЕС, продала объединению удобрений на рекордную почти за три с половиной года сумму, подсчитало РИА Новости по данным Евростата.
В начале лета Россия упрочила свой статус крупнейшего поставщика такой продукции: за месяц ее доля в импорте удобрений Евросоюзом выросла почти вдвое - до 47% с майских 24,5%.
Этого удалось достичь благодаря наращиванию отгрузок в денежном выражении по сравнению с предшествовавшим месяцем в два с половиной раза - до 331,7 миллиона евро. И сопоставимый по величине показатель в прошлый раз был зафиксирован в январе 2022 года - 364,2 миллиона евро.
Для сравнения, закупки удобрений Евросоюзом из США в июне составили всего 3,7 миллиона евро - за месяц показатель снизился почти вдвое.
Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составила 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Соединенных Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс.
Однако уже 9 апреля Трамп заявил, что более 75 государств не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней, то есть до 9 июля, для них начали действовать базовые импортные пошлины в 10%.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и Трамп в конце июля достигли договорённостей, согласно которой почти ко всему экспорту из ЕС в Штаты теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Соглашение при этом не включает в себя отмену пошлин в 50% на сталь и алюминий, однако они могут быть снижены в результате дальнейших переговоров.