Трамп оценил телефонный разговор с Путиным

2025-08-19T16:27:00+03:00

ВАШИНГТОН, 19 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что его телефонный разговор с главой российского государства Владимиром Путиным прошел очень хорошо, несмотря на позднее время. "Было поздно, около часа ночи (по московскому времени - ред.). Но он с радостью поднял трубку. Разумеется, он очень много работает, как все мы, и у нас состоялся очень хороший звонок", - сказал он в интервью телеканалу Fox News. Помощник российского лидера Юрий Ушаков ранее сообщил, что в ходе телефонного разговора Путин и Трамп высказались в поддержку продолжения прямых переговоров между делегациями России и Украины. В этой связи, в частности, обсуждалась идея о том, что следовало бы изучить возможность повышения уровня представителей украинской и российской сторон.

