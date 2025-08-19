https://ria.ru/20250819/tramp-2036337435.html
Трамп оценил телефонный разговор с Путиным
Трамп оценил телефонный разговор с Путиным - РИА Новости, 19.08.2025
Трамп оценил телефонный разговор с Путиным
Президент США Дональд Трамп заявил, что его телефонный разговор с главой российского государства Владимиром Путиным прошел очень хорошо, несмотря на позднее... РИА Новости, 19.08.2025
2025-08-19T16:27:00+03:00
2025-08-19T16:27:00+03:00
2025-08-19T16:27:00+03:00
в мире
сша
россия
украина
дональд трамп
владимир путин
ВАШИНГТОН, 19 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что его телефонный разговор с главой российского государства Владимиром Путиным прошел очень хорошо, несмотря на позднее время. "Было поздно, около часа ночи (по московскому времени - ред.). Но он с радостью поднял трубку. Разумеется, он очень много работает, как все мы, и у нас состоялся очень хороший звонок", - сказал он в интервью телеканалу Fox News. Помощник российского лидера Юрий Ушаков ранее сообщил, что в ходе телефонного разговора Путин и Трамп высказались в поддержку продолжения прямых переговоров между делегациями России и Украины. В этой связи, в частности, обсуждалась идея о том, что следовало бы изучить возможность повышения уровня представителей украинской и российской сторон.
сша
россия
украина
Трамп оценил телефонный разговор с Путиным
