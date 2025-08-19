Рейтинг@Mail.ru
Трамп оценил телефонный разговор с Путиным - РИА Новости, 19.08.2025
16:27 19.08.2025
Трамп оценил телефонный разговор с Путиным
ВАШИНГТОН, 19 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что его телефонный разговор с главой российского государства Владимиром Путиным прошел очень хорошо, несмотря на позднее время. "Было поздно, около часа ночи (по московскому времени - ред.). Но он с радостью поднял трубку. Разумеется, он очень много работает, как все мы, и у нас состоялся очень хороший звонок", - сказал он в интервью телеканалу Fox News. Помощник российского лидера Юрий Ушаков ранее сообщил, что в ходе телефонного разговора Путин и Трамп высказались в поддержку продолжения прямых переговоров между делегациями России и Украины. В этой связи, в частности, обсуждалась идея о том, что следовало бы изучить возможность повышения уровня представителей украинской и российской сторон.
ВАШИНГТОН, 19 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что его телефонный разговор с главой российского государства Владимиром Путиным прошел очень хорошо, несмотря на позднее время.
"Было поздно, около часа ночи (по московскому времени - ред.). Но он с радостью поднял трубку. Разумеется, он очень много работает, как все мы, и у нас состоялся очень хороший звонок", - сказал он в интервью телеканалу Fox News.
Помощник российского лидера Юрий Ушаков ранее сообщил, что в ходе телефонного разговора Путин и Трамп высказались в поддержку продолжения прямых переговоров между делегациями России и Украины. В этой связи, в частности, обсуждалась идея о том, что следовало бы изучить возможность повышения уровня представителей украинской и российской сторон.
