Рейтинг@Mail.ru
ВС России сожгли американскую САУ "Паладин" в зоне СВО - РИА Новости, 19.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:19 19.08.2025
https://ria.ru/20250819/svo-2036398060.html
ВС России сожгли американскую САУ "Паладин" в зоне СВО
ВС России сожгли американскую САУ "Паладин" в зоне СВО - РИА Новости, 19.08.2025
ВС России сожгли американскую САУ "Паладин" в зоне СВО
Силами группировки войск "Восток" в Днепропетровской области обнаружена и уничтожена самоходная артиллерийская установка производства США М109 "Паладин",... РИА Новости, 19.08.2025
2025-08-19T22:19:00+03:00
2025-08-19T22:19:00+03:00
специальная военная операция на украине
днепропетровская область
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/10/1865657260_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a798c66d7707aee6a1842b8d3829c3bf.jpg
ДОНЕЦК, 19 авг - РИА Новости. Силами группировки войск "Восток" в Днепропетровской области обнаружена и уничтожена самоходная артиллерийская установка производства США М109 "Паладин", рассказал РИА Новости оператор БПЛА ВС России с позывным "Тунгус". "Разведка группировки "Восток" обнаружила огневую позицию вражеской САУ производства США М109 "Паладин" в районе населённого пункта Сосновка Днепропетровской области. Наш расчет получил координаты цели и при помощи барражирующего боеприпаса "Ланцет" вражеская техника была оперативно поражена", - рассказал "Тунгус". По его словам, артиллеристам группировки "Восток" несколькими выстрелами удалось обездвижить вражескую самоходку и после прямого попадания "Ланцета" цель была полностью уничтожена.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
днепропетровская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/10/1865657260_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ca85eec9354af39c34295bc78bafc1e4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
днепропетровская область, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Днепропетровская область, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Украина
ВС России сожгли американскую САУ "Паладин" в зоне СВО

ВС России сожгли американскую САУ М109 "Паладин" в Днепропетровской области

© Фото : Sgt. Julian PaduaCамоходная артиллерийская установка M109
Cамоходная артиллерийская установка M109 - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
© Фото : Sgt. Julian Padua
Cамоходная артиллерийская установка M109. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 19 авг - РИА Новости. Силами группировки войск "Восток" в Днепропетровской области обнаружена и уничтожена самоходная артиллерийская установка производства США М109 "Паладин", рассказал РИА Новости оператор БПЛА ВС России с позывным "Тунгус".
"Разведка группировки "Восток" обнаружила огневую позицию вражеской САУ производства США М109 "Паладин" в районе населённого пункта Сосновка Днепропетровской области. Наш расчет получил координаты цели и при помощи барражирующего боеприпаса "Ланцет" вражеская техника была оперативно поражена", - рассказал "Тунгус".
По его словам, артиллеристам группировки "Восток" несколькими выстрелами удалось обездвижить вражескую самоходку и после прямого попадания "Ланцета" цель была полностью уничтожена.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДнепропетровская областьВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала