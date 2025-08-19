https://ria.ru/20250819/svo-2036398060.html

ВС России сожгли американскую САУ "Паладин" в зоне СВО

Силами группировки войск "Восток" в Днепропетровской области обнаружена и уничтожена самоходная артиллерийская установка производства США М109 "Паладин",

ДОНЕЦК, 19 авг - РИА Новости. Силами группировки войск "Восток" в Днепропетровской области обнаружена и уничтожена самоходная артиллерийская установка производства США М109 "Паладин", рассказал РИА Новости оператор БПЛА ВС России с позывным "Тунгус". "Разведка группировки "Восток" обнаружила огневую позицию вражеской САУ производства США М109 "Паладин" в районе населённого пункта Сосновка Днепропетровской области. Наш расчет получил координаты цели и при помощи барражирующего боеприпаса "Ланцет" вражеская техника была оперативно поражена", - рассказал "Тунгус". По его словам, артиллеристам группировки "Восток" несколькими выстрелами удалось обездвижить вражескую самоходку и после прямого попадания "Ланцета" цель была полностью уничтожена.

