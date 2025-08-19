https://ria.ru/20250819/ssha-2036404862.html

В США назвали возможные сроки встречи Путина и Зеленского

В США назвали возможные сроки встречи Путина и Зеленского - РИА Новости, 19.08.2025

В США назвали возможные сроки встречи Путина и Зеленского

Встреча президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским может состояться в течение ближайших двух недель, заявила глава протокольной службы США Моника

ВАШИНГТОН, 19 авг - РИА Новости. Встреча президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским может состояться в течение ближайших двух недель, заявила глава протокольной службы США Моника Кроули. "Двусторонняя встреча президентов Путина и Зеленского может состояться в течение следующих двух недель", - сказала Кроули в интервью телеканалу Fox News. В понедельник президент США Дональд Трамп принимал в Белом доме Зеленского и лидеров стран ЕС. Ранее он не исключал возможности проведения в дальнейшем трехсторонней встречи с Путиным и Зеленским в случае успеха переговоров. Пятнадцатого августа на Аляске состоялись переговоры Путина и Трампа. Помощник российского лидера Юрий Ушаков ранее сообщил, что в ходе телефонного разговора Путин и Трамп высказались в поддержку продолжения прямых переговоров между делегациями России и Украины. В этой связи, в частности, обсуждалась идея о том, что следовало бы изучить возможность повышения уровня представителей украинской и российской сторон.

