В США назвали возможные сроки встречи Путина и Зеленского
В США назвали возможные сроки встречи Путина и Зеленского
Встреча президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским может состояться в течение ближайших двух недель, заявила глава протокольной службы США Моника РИА Новости, 19.08.2025
2025-08-19T23:36:00+03:00
ВАШИНГТОН, 19 авг - РИА Новости. Встреча президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским может состояться в течение ближайших двух недель, заявила глава протокольной службы США Моника Кроули. "Двусторонняя встреча президентов Путина и Зеленского может состояться в течение следующих двух недель", - сказала Кроули в интервью телеканалу Fox News. В понедельник президент США Дональд Трамп принимал в Белом доме Зеленского и лидеров стран ЕС. Ранее он не исключал возможности проведения в дальнейшем трехсторонней встречи с Путиным и Зеленским в случае успеха переговоров. Пятнадцатого августа на Аляске состоялись переговоры Путина и Трампа. Помощник российского лидера Юрий Ушаков ранее сообщил, что в ходе телефонного разговора Путин и Трамп высказались в поддержку продолжения прямых переговоров между делегациями России и Украины. В этой связи, в частности, обсуждалась идея о том, что следовало бы изучить возможность повышения уровня представителей украинской и российской сторон.
