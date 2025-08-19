Рейтинг@Mail.ru
В США назвали возможные сроки встречи Путина и Зеленского - РИА Новости, 19.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:36 19.08.2025
https://ria.ru/20250819/ssha-2036404862.html
В США назвали возможные сроки встречи Путина и Зеленского
В США назвали возможные сроки встречи Путина и Зеленского - РИА Новости, 19.08.2025
В США назвали возможные сроки встречи Путина и Зеленского
Встреча президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским может состояться в течение ближайших двух недель, заявила глава протокольной службы США Моника РИА Новости, 19.08.2025
2025-08-19T23:36:00+03:00
2025-08-19T23:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
сша
аляска
владимир путин
владимир зеленский
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/16/1867040416_0:0:3138:1766_1920x0_80_0_0_5d5485f467a6947d4a0b4498646733b0.jpg
ВАШИНГТОН, 19 авг - РИА Новости. Встреча президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским может состояться в течение ближайших двух недель, заявила глава протокольной службы США Моника Кроули. "Двусторонняя встреча президентов Путина и Зеленского может состояться в течение следующих двух недель", - сказала Кроули в интервью телеканалу Fox News. В понедельник президент США Дональд Трамп принимал в Белом доме Зеленского и лидеров стран ЕС. Ранее он не исключал возможности проведения в дальнейшем трехсторонней встречи с Путиным и Зеленским в случае успеха переговоров. Пятнадцатого августа на Аляске состоялись переговоры Путина и Трампа. Помощник российского лидера Юрий Ушаков ранее сообщил, что в ходе телефонного разговора Путин и Трамп высказались в поддержку продолжения прямых переговоров между делегациями России и Украины. В этой связи, в частности, обсуждалась идея о том, что следовало бы изучить возможность повышения уровня представителей украинской и российской сторон.
https://ria.ru/20250819/tramp-2036386501.html
россия
сша
аляска
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/16/1867040416_405:0:3137:2048_1920x0_80_0_0_bd8749c703e2c9ef425ebf6fc2ca03fc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, аляска, владимир путин, владимир зеленский, дональд трамп, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, США, Аляска, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Евросоюз
В США назвали возможные сроки встречи Путина и Зеленского

Кроули: встреча Путина и Зеленского может состояться в течение двух недель

© РИА Новости / Константин Чалабов | Перейти в медиабанкНациональные флаги Украины и России
Национальные флаги Украины и России - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в медиабанк
Национальные флаги Украины и России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 19 авг - РИА Новости. Встреча президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским может состояться в течение ближайших двух недель, заявила глава протокольной службы США Моника Кроули.
"Двусторонняя встреча президентов Путина и Зеленского может состояться в течение следующих двух недель", - сказала Кроули в интервью телеканалу Fox News.
В понедельник президент США Дональд Трамп принимал в Белом доме Зеленского и лидеров стран ЕС. Ранее он не исключал возможности проведения в дальнейшем трехсторонней встречи с Путиным и Зеленским в случае успеха переговоров. Пятнадцатого августа на Аляске состоялись переговоры Путина и Трампа.
Помощник российского лидера Юрий Ушаков ранее сообщил, что в ходе телефонного разговора Путин и Трамп высказались в поддержку продолжения прямых переговоров между делегациями России и Украины. В этой связи, в частности, обсуждалась идея о том, что следовало бы изучить возможность повышения уровня представителей украинской и российской сторон.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
Немецкий политолог высказался о политике Трампа по Украине
Вчера, 20:25
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияСШААляскаВладимир ПутинВладимир ЗеленскийДональд ТрампЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала