Место встречи Путина и Зеленского обсуждается, заявил Белый дом
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
20:40 19.08.2025 (обновлено: 20:48 19.08.2025)
Место встречи Путина и Зеленского обсуждается, заявил Белый дом
Место встречи Путина и Зеленского обсуждается, заявил Белый дом
США обсуждают с Украиной и Россией множество возможных мест проведения встречи президента РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского, заявила пресс-секретарь... РИА Новости, 19.08.2025
ВАШИНГТОН, 19 авг - РИА Новости. США обсуждают с Украиной и Россией множество возможных мест проведения встречи президента РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт."Могу вам сказать, что наша команда по национальной безопасности сейчас обсуждает с обеими сторонами множество вариантов", - сообщила Левитт журналистам на вопрос о месте возможной встречи Путина и Зеленского.Пресс-секретарь также отказалась подтверждать, предложил ли российский лидер провести такую встречу в Москве, сославшись на "приватный" характер обсуждений.Президенты России и США в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Путин по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Российская Федерация заинтересована, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.Трамп, в свою очередь, отметил, что ему с Путиным удалось согласовать "многие пункты" украинской проблематики, но по ряду вопросов все еще нет договоренностей. В тот же день он дал интервью Fox News, в котором сказал, что возможность достичь соглашения по Украине теперь зависит от Зеленского.Президент США также допустил, что по предложению российского лидера приедет на следующую встречу с ним в Москву.Помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков по итогам переговоров на Аляске 16 августа заявил, что вопрос проведения трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского в ходе российско-американских контактов пока не затрагивался.
ВАШИНГТОН, 19 авг - РИА Новости. США обсуждают с Украиной и Россией множество возможных мест проведения встречи президента РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
"Могу вам сказать, что наша команда по национальной безопасности сейчас обсуждает с обеими сторонами множество вариантов", - сообщила Левитт журналистам на вопрос о месте возможной встречи Путина и Зеленского.
Пресс-секретарь также отказалась подтверждать, предложил ли российский лидер провести такую встречу в Москве, сославшись на "приватный" характер обсуждений.
Президенты России и США в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Путин по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Российская Федерация заинтересована, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.
Трамп, в свою очередь, отметил, что ему с Путиным удалось согласовать "многие пункты" украинской проблематики, но по ряду вопросов все еще нет договоренностей. В тот же день он дал интервью Fox News, в котором сказал, что возможность достичь соглашения по Украине теперь зависит от Зеленского.
Президент США также допустил, что по предложению российского лидера приедет на следующую встречу с ним в Москву.
Помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков по итогам переговоров на Аляске 16 августа заявил, что вопрос проведения трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского в ходе российско-американских контактов пока не затрагивался.
