Лавров рассказал, как в США оценили его свитер "СССР"
МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что американская сторона оценила свитер "СССР", в котором он прибыл на саммит на Аляске. "Без всяких истерик, просто сказали, что им понравилась эта рубашка, как (госсекретарь США – ред.) Марко Рубио выразился", - сказал он в интервью телеканалу "Россия-24". Как отметил министр, из его свитера раздули сенсацию, в которой на самом деле нет ничего необычного. "Много у нас продукции, которая воспроизводит советскую символику, и я не вижу в этом ничего зазорного. Это часть нашей жизни, часть нашей истории, это наша Родина, которая теперь вот обрела форму Российской Федерации и окружена бывшими советскими республиками, дружественными нам странами", - подчеркнул он. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
