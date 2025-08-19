Умер геолог Михаил Спиридонов
Умер один из основоположников морской геологии Михаил Спиридонов
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 авг - РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования в связи с кончиной доктора геолого-минералогических наук, профессора, действительного члена Российской академии естественных наук Михаила Спиридонова, сообщила пресс-служба администрации губернатора.
"Российская наука понесла большую утрату. Ушел из жизни выдающийся ученый-геолог, действительный член Российской академии естественных наук Михаил Александрович Спиридонов… Михаил Александрович в детстве пережил блокаду, был юнгой на сторожевом катере на Ладожском озере, помогал раненым в госпитале. Он хранил память о тех тяжелейших годах и передавал ее молодому поколению", - говорится в тексте соболезнования.
Губернатор напомнил, что почти семь десятилетий Спиридонов посвятил Всероссийскому научно-исследовательскому геологическому институту имени А.П. Карпинского, стал одним из основоположников морской геологии.
"Его труды стали значимым вкладом в изучение и освоение шельфовых месторождений – важного направления, от которого зависит экономическое развитие и технологический суверенитет нашей страны. Научные исследования Михаила Спиридонова по разработке геологических основ берегозащиты используются для решения экологических вопросов, сохранения морских и прибрежных экосистем. Более двадцати лет он читал лекции в Санкт-Петербургом государственном университете и Горном университете, готовил аспирантов", - отмечается в тексте соболезнования.
Беглов назвал Спиридонова талантливым ученым, до конца преданным своему делу.