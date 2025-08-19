Рейтинг@Mail.ru
Умер геолог Михаил Спиридонов - РИА Новости, 19.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:56 19.08.2025 (обновлено: 17:11 19.08.2025)
https://ria.ru/20250819/spiridonov-2036343881.html
Умер геолог Михаил Спиридонов
Умер геолог Михаил Спиридонов - РИА Новости, 19.08.2025
Умер геолог Михаил Спиридонов
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования в связи с кончиной доктора геолого-минералогических наук, профессора, действительного члена... РИА Новости, 19.08.2025
2025-08-19T16:56:00+03:00
2025-08-19T17:11:00+03:00
санкт-петербург
александр беглов
российская академия естественных наук
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/13/2036343558_68:119:1211:762_1920x0_80_0_0_fa85a356b451199bd89b7b4891a6bde5.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 авг - РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования в связи с кончиной доктора геолого-минералогических наук, профессора, действительного члена Российской академии естественных наук Михаила Спиридонова, сообщила пресс-служба администрации губернатора. "Российская наука понесла большую утрату. Ушел из жизни выдающийся ученый-геолог, действительный член Российской академии естественных наук Михаил Александрович Спиридонов… Михаил Александрович в детстве пережил блокаду, был юнгой на сторожевом катере на Ладожском озере, помогал раненым в госпитале. Он хранил память о тех тяжелейших годах и передавал ее молодому поколению", - говорится в тексте соболезнования. Губернатор напомнил, что почти семь десятилетий Спиридонов посвятил Всероссийскому научно-исследовательскому геологическому институту имени А.П. Карпинского, стал одним из основоположников морской геологии. "Его труды стали значимым вкладом в изучение и освоение шельфовых месторождений – важного направления, от которого зависит экономическое развитие и технологический суверенитет нашей страны. Научные исследования Михаила Спиридонова по разработке геологических основ берегозащиты используются для решения экологических вопросов, сохранения морских и прибрежных экосистем. Более двадцати лет он читал лекции в Санкт-Петербургом государственном университете и Горном университете, готовил аспирантов", - отмечается в тексте соболезнования. Беглов назвал Спиридонова талантливым ученым, до конца преданным своему делу.
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/13/2036343558_160:138:1114:854_1920x0_80_0_0_23b869f8bdd64cefb8e49180d134b427.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
санкт-петербург, александр беглов, российская академия естественных наук
Санкт-Петербург, Александр Беглов, Российская академия естественных наук
Умер геолог Михаил Спиридонов

Умер один из основоположников морской геологии Михаил Спиридонов

© Фото : Спикер Бельский/TelegramМихаил Спиридонов
Михаил Спиридонов - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
© Фото : Спикер Бельский/Telegram
Михаил Спиридонов
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 авг - РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования в связи с кончиной доктора геолого-минералогических наук, профессора, действительного члена Российской академии естественных наук Михаила Спиридонова, сообщила пресс-служба администрации губернатора.
"Российская наука понесла большую утрату. Ушел из жизни выдающийся ученый-геолог, действительный член Российской академии естественных наук Михаил Александрович Спиридонов… Михаил Александрович в детстве пережил блокаду, был юнгой на сторожевом катере на Ладожском озере, помогал раненым в госпитале. Он хранил память о тех тяжелейших годах и передавал ее молодому поколению", - говорится в тексте соболезнования.
Губернатор напомнил, что почти семь десятилетий Спиридонов посвятил Всероссийскому научно-исследовательскому геологическому институту имени А.П. Карпинского, стал одним из основоположников морской геологии.
"Его труды стали значимым вкладом в изучение и освоение шельфовых месторождений – важного направления, от которого зависит экономическое развитие и технологический суверенитет нашей страны. Научные исследования Михаила Спиридонова по разработке геологических основ берегозащиты используются для решения экологических вопросов, сохранения морских и прибрежных экосистем. Более двадцати лет он читал лекции в Санкт-Петербургом государственном университете и Горном университете, готовил аспирантов", - отмечается в тексте соболезнования.
Беглов назвал Спиридонова талантливым ученым, до конца преданным своему делу.
 
Санкт-ПетербургАлександр БегловРоссийская академия естественных наук
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала