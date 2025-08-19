https://ria.ru/20250819/spiridonov-2036343881.html

Умер геолог Михаил Спиридонов

Умер геолог Михаил Спиридонов - РИА Новости, 19.08.2025

Умер геолог Михаил Спиридонов

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования в связи с кончиной доктора геолого-минералогических наук, профессора, действительного члена... РИА Новости, 19.08.2025

2025-08-19T16:56:00+03:00

2025-08-19T16:56:00+03:00

2025-08-19T17:11:00+03:00

санкт-петербург

александр беглов

российская академия естественных наук

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/13/2036343558_68:119:1211:762_1920x0_80_0_0_fa85a356b451199bd89b7b4891a6bde5.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 авг - РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования в связи с кончиной доктора геолого-минералогических наук, профессора, действительного члена Российской академии естественных наук Михаила Спиридонова, сообщила пресс-служба администрации губернатора. "Российская наука понесла большую утрату. Ушел из жизни выдающийся ученый-геолог, действительный член Российской академии естественных наук Михаил Александрович Спиридонов… Михаил Александрович в детстве пережил блокаду, был юнгой на сторожевом катере на Ладожском озере, помогал раненым в госпитале. Он хранил память о тех тяжелейших годах и передавал ее молодому поколению", - говорится в тексте соболезнования. Губернатор напомнил, что почти семь десятилетий Спиридонов посвятил Всероссийскому научно-исследовательскому геологическому институту имени А.П. Карпинского, стал одним из основоположников морской геологии. "Его труды стали значимым вкладом в изучение и освоение шельфовых месторождений – важного направления, от которого зависит экономическое развитие и технологический суверенитет нашей страны. Научные исследования Михаила Спиридонова по разработке геологических основ берегозащиты используются для решения экологических вопросов, сохранения морских и прибрежных экосистем. Более двадцати лет он читал лекции в Санкт-Петербургом государственном университете и Горном университете, готовил аспирантов", - отмечается в тексте соболезнования. Беглов назвал Спиридонова талантливым ученым, до конца преданным своему делу.

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

санкт-петербург, александр беглов, российская академия естественных наук