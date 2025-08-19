Рейтинг@Mail.ru
ВС России нанесли удар по скоплению ВСУ в Днепропетровской области - РИА Новости, 19.08.2025
Специальная военная операция на Украине
 
05:11 19.08.2025
ВС России нанесли удар по скоплению ВСУ в Днепропетровской области
ВС России нанесли удар по скоплению ВСУ в Днепропетровской области
Вооруженные силы России нанесли удар из РСЗО "Град" по скоплению войск ВСУ в Днепропетровской области, сообщили журналистам в Минобороны РФ. РИА Новости, 19.08.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
днепропетровская область
вооруженные силы украины
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Вооруженные силы России нанесли удар из РСЗО "Град" по скоплению войск ВСУ в Днепропетровской области, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Расчетами реактивных систем залпового огня "Град" группировки войск "Восток" уничтожено скопление противника в районе населенного пункта Подгавриловка Днепропетровской области", - говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что в результате попадания уничтожено около десяти украинских военных, сорвана ротация личного состава и остановлен подвоз боеприпасов, что позволило подразделениям группировки войск "Восток" укрепить свои позиции на данном участке фронта.
безопасность, россия, днепропетровская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Днепропетровская область, Вооруженные силы Украины
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета РСЗО 9К55 "Град-1" в зоне СВО
Боевая работа расчета РСЗО 9К55 "Град-1" в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Вооруженные силы России нанесли удар из РСЗО "Град" по скоплению войск ВСУ в Днепропетровской области, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"Расчетами реактивных систем залпового огня "Град" группировки войск "Восток" уничтожено скопление противника в районе населенного пункта Подгавриловка Днепропетровской области", - говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что в результате попадания уничтожено около десяти украинских военных, сорвана ротация личного состава и остановлен подвоз боеприпасов, что позволило подразделениям группировки войск "Восток" укрепить свои позиции на данном участке фронта.
Танк Т-80 БВМ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
Танкисты "Центра" уничтожили опорный пункт ВСУ под Красноармейском
