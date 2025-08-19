https://ria.ru/20250819/spetsoperatsiya-2036206337.html
ВС России нанесли удар по скоплению ВСУ в Днепропетровской области
ВС России нанесли удар по скоплению ВСУ в Днепропетровской области - РИА Новости, 19.08.2025
ВС России нанесли удар по скоплению ВСУ в Днепропетровской области
2025-08-19
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Вооруженные силы России нанесли удар из РСЗО "Град" по скоплению войск ВСУ в Днепропетровской области, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Расчетами реактивных систем залпового огня "Град" группировки войск "Восток" уничтожено скопление противника в районе населенного пункта Подгавриловка Днепропетровской области", - говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что в результате попадания уничтожено около десяти украинских военных, сорвана ротация личного состава и остановлен подвоз боеприпасов, что позволило подразделениям группировки войск "Восток" укрепить свои позиции на данном участке фронта.
ВС России нанесли удар по скоплению ВСУ в Днепропетровской области
