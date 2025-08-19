https://ria.ru/20250819/spetsoperatsiya-2036206337.html

ВС России нанесли удар по скоплению ВСУ в Днепропетровской области

ВС России нанесли удар по скоплению ВСУ в Днепропетровской области - РИА Новости, 19.08.2025

ВС России нанесли удар по скоплению ВСУ в Днепропетровской области

Вооруженные силы России нанесли удар из РСЗО "Град" по скоплению войск ВСУ в Днепропетровской области, сообщили журналистам в Минобороны РФ. РИА Новости, 19.08.2025

2025-08-19T05:11:00+03:00

2025-08-19T05:11:00+03:00

2025-08-19T05:11:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

днепропетровская область

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032667168_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_1168e0756a1be66f00d643968f7a26be.jpg

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Вооруженные силы России нанесли удар из РСЗО "Град" по скоплению войск ВСУ в Днепропетровской области, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Расчетами реактивных систем залпового огня "Град" группировки войск "Восток" уничтожено скопление противника в районе населенного пункта Подгавриловка Днепропетровской области", - говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что в результате попадания уничтожено около десяти украинских военных, сорвана ротация личного состава и остановлен подвоз боеприпасов, что позволило подразделениям группировки войск "Восток" укрепить свои позиции на данном участке фронта.

https://ria.ru/20250819/spetsoperatsiya-2036205122.html

россия

днепропетровская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, россия, днепропетровская область, вооруженные силы украины