На Солнце произошла сильная вспышка

10:57 19.08.2025 (обновлено: 10:58 19.08.2025)
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Сильная вспышка уровня М произошла на Солнце во вторник утром, сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. "Последняя вспышка произошла сегодня в 07.39 (мск - ред.) — уровень M1.1 (сильная)", - говорится в сообщении на сайте лаборатории. Ученые ранее сообщили, что новая корональная дыра (область в солнечной короне с пониженной плотностью и температурой плазмы) возникла на Солнце, во вторник она вызовет на Земле магнитные бури среднего уровня. Бури являются причиной сбоев в работе энергосистем, а также влияют на пути миграций птиц и животных. Сильные бури вызывают нарушения коротковолновой связи и работы навигационных систем, а также сбои напряжения в промышленных сетях. Также повышенная солнечная активность может расширить географию наблюдений за полярными сияниями. Однозначного ответа, влияют ли магнитные бури на здоровье людей, пока нет.
© AP PhotoВспышка на солнце
© AP Photo
Вспышка на солнце . Архивное фото
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Сильная вспышка уровня М произошла на Солнце во вторник утром, сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
"Последняя вспышка произошла сегодня в 07.39 (мск - ред.) — уровень M1.1 (сильная)", - говорится в сообщении на сайте лаборатории.
Ученые ранее сообщили, что новая корональная дыра (область в солнечной короне с пониженной плотностью и температурой плазмы) возникла на Солнце, во вторник она вызовет на Земле магнитные бури среднего уровня.
Бури являются причиной сбоев в работе энергосистем, а также влияют на пути миграций птиц и животных. Сильные бури вызывают нарушения коротковолновой связи и работы навигационных систем, а также сбои напряжения в промышленных сетях. Также повышенная солнечная активность может расширить географию наблюдений за полярными сияниями. Однозначного ответа, влияют ли магнитные бури на здоровье людей, пока нет.
Вспышечная активность на Солнце. 19 августа 2025 года - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
От поверхности Солнца оторвался протуберанец
Вчера, 09:26
 
