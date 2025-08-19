https://ria.ru/20250819/solntse-2036246663.html
На Солнце произошла сильная вспышка
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Сильная вспышка уровня М произошла на Солнце во вторник утром, сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. "Последняя вспышка произошла сегодня в 07.39 (мск - ред.) — уровень M1.1 (сильная)", - говорится в сообщении на сайте лаборатории. Ученые ранее сообщили, что новая корональная дыра (область в солнечной короне с пониженной плотностью и температурой плазмы) возникла на Солнце, во вторник она вызовет на Земле магнитные бури среднего уровня. Бури являются причиной сбоев в работе энергосистем, а также влияют на пути миграций птиц и животных. Сильные бури вызывают нарушения коротковолновой связи и работы навигационных систем, а также сбои напряжения в промышленных сетях. Также повышенная солнечная активность может расширить географию наблюдений за полярными сияниями. Однозначного ответа, влияют ли магнитные бури на здоровье людей, пока нет.
