Лидеры стран СНГ находятся в постоянном контакте, рассказал генсек

11:25 19.08.2025
МИНСК, 19 авг – РИА Новости. Генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев заявил, что лидеры стран Содружества находятся в постоянном контакте ради развития сотрудничества в Содружестве, укрепления мира и безопасности в регионе. "Главы государств Содружества находятся в постоянном контакте. Вы это видите по сообщениям прессы - телефонные разговоры идут чуть ли не каждую неделю… Мы очень надеемся, что все эти усилия лидеров стран Содружества приведут к большей стабильности, к большему миру на пространстве СНГ. Это очень важно", - сказал генсек журналистам в Минске перед заседанием постпредов Содружества. Лебедев отметил, что особенно интенсивно проходит обмен мнениями после важных мировых и региональных событий и саммитов. Он также рассказал, что 31 августа состоится саммит ШОС в Китае, на котором будут присутствовать также лидеры стран Содружества – государств-членом ШОС и партнеров организации. "В целом 9 государств - участников СНГ регулярно присутствуют на заседаниях шанхайских саммитов. Это значит, что 31 августа будет возможность также на полях саммита ШОС обменяться мнениями. Кроме того, лидеры стран СНГ приглашены на торжества в Пекине 3 сентября по случаю 80-летия победы в сопротивлении китайского народа против японских захватчиков и в мировой антифашистской войне", - сообщил Лебедев. Он добавил, что контакты между лидерами стран СНГ идут постоянно, они направлены на развитие сотрудничества в Содружестве, укрепление мира и безопасности на пространстве СНГ. Генсек также сообщил, что 5 сентября в Таджикистане состоится очередное заседание Экономического совета СНГ, где будут представлены вице-премьеры, ответственные в странах Содружества за экономику.
© Фото : МПА СНГФлаги государств СНГ
Флаги государств СНГ - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
© Фото : МПА СНГ
Флаги государств СНГ . Архивное фото
МИНСК, 19 авг – РИА Новости. Генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев заявил, что лидеры стран Содружества находятся в постоянном контакте ради развития сотрудничества в Содружестве, укрепления мира и безопасности в регионе.
"Главы государств Содружества находятся в постоянном контакте. Вы это видите по сообщениям прессы - телефонные разговоры идут чуть ли не каждую неделю… Мы очень надеемся, что все эти усилия лидеров стран Содружества приведут к большей стабильности, к большему миру на пространстве СНГ. Это очень важно", - сказал генсек журналистам в Минске перед заседанием постпредов Содружества.
Лебедев отметил, что особенно интенсивно проходит обмен мнениями после важных мировых и региональных событий и саммитов.
Он также рассказал, что 31 августа состоится саммит ШОС в Китае, на котором будут присутствовать также лидеры стран Содружества – государств-членом ШОС и партнеров организации. "В целом 9 государств - участников СНГ регулярно присутствуют на заседаниях шанхайских саммитов. Это значит, что 31 августа будет возможность также на полях саммита ШОС обменяться мнениями. Кроме того, лидеры стран СНГ приглашены на торжества в Пекине 3 сентября по случаю 80-летия победы в сопротивлении китайского народа против японских захватчиков и в мировой антифашистской войне", - сообщил Лебедев.
Он добавил, что контакты между лидерами стран СНГ идут постоянно, они направлены на развитие сотрудничества в Содружестве, укрепление мира и безопасности на пространстве СНГ.
Генсек также сообщил, что 5 сентября в Таджикистане состоится очередное заседание Экономического совета СНГ, где будут представлены вице-премьеры, ответственные в странах Содружества за экономику.
Сергей ЛебедевМинскВ миреКитайПекинШОССНГСодружество
 
 
