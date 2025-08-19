https://ria.ru/20250819/sng-2036252331.html

Лидеры стран СНГ находятся в постоянном контакте, рассказал генсек

Лидеры стран СНГ находятся в постоянном контакте, рассказал генсек - РИА Новости, 19.08.2025

Лидеры стран СНГ находятся в постоянном контакте, рассказал генсек

Генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев заявил, что лидеры стран Содружества находятся в постоянном контакте ради развития сотрудничества в Содружестве,... РИА Новости, 19.08.2025

МИНСК, 19 авг – РИА Новости. Генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев заявил, что лидеры стран Содружества находятся в постоянном контакте ради развития сотрудничества в Содружестве, укрепления мира и безопасности в регионе. "Главы государств Содружества находятся в постоянном контакте. Вы это видите по сообщениям прессы - телефонные разговоры идут чуть ли не каждую неделю… Мы очень надеемся, что все эти усилия лидеров стран Содружества приведут к большей стабильности, к большему миру на пространстве СНГ. Это очень важно", - сказал генсек журналистам в Минске перед заседанием постпредов Содружества. Лебедев отметил, что особенно интенсивно проходит обмен мнениями после важных мировых и региональных событий и саммитов. Он также рассказал, что 31 августа состоится саммит ШОС в Китае, на котором будут присутствовать также лидеры стран Содружества – государств-членом ШОС и партнеров организации. "В целом 9 государств - участников СНГ регулярно присутствуют на заседаниях шанхайских саммитов. Это значит, что 31 августа будет возможность также на полях саммита ШОС обменяться мнениями. Кроме того, лидеры стран СНГ приглашены на торжества в Пекине 3 сентября по случаю 80-летия победы в сопротивлении китайского народа против японских захватчиков и в мировой антифашистской войне", - сообщил Лебедев. Он добавил, что контакты между лидерами стран СНГ идут постоянно, они направлены на развитие сотрудничества в Содружестве, укрепление мира и безопасности на пространстве СНГ. Генсек также сообщил, что 5 сентября в Таджикистане состоится очередное заседание Экономического совета СНГ, где будут представлены вице-премьеры, ответственные в странах Содружества за экономику.

