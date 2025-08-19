https://ria.ru/20250819/sdelka-2036089715.html

"Готовы и на это": Европа со страху пообещала США очень странные вещи

В ЕС согласились закупить у американцев энергоносители на сотни миллиардов долларов в качестве одного из условий торговой сделки. План сразу же поставили под... РИА Новости, 19.08.2025

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости, Наталья Дембинская. В ЕС согласились закупить у американцев энергоносители на сотни миллиардов долларов в качестве одного из условий торговой сделки. План сразу же поставили под сомнение. Внутренний рынок не настолько велик, да и инфраструктура не справится. Зачем Брюссель взял на себя сомнительные обязательства и удастся ли их выполнить — в материале РИА Новости."Геополитическая дубинка"В конце июля ЕС и США договорились: американские пошлины — 15%, а европейский рынок открывается для заокеанского экспорта энергоносителей.Как заверила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, это соглашение "поможет сбалансировать торговые отношения с США" и позволит Европе отказаться от российских поставок.Однако не все в Старом Свете столь оптимистичны.Премьер-министр Франции Франсуа Байру назвал сделку "подчинением", а министр финансов Германии Ларс Клингбайль оценил ее как "слабую".Экс-комиссар по торговле Сесилия Мальмстрем отметила, что ЕС фактически потворствует "издевательствам Трампа", закрепляя "новый торговый порядок, в котором пошлины применяются как геополитическая дубинка".Структурная зависимость ЕС от США усиливается, это свидетельствует о слабости Европы, полагает заместитель председателя Европарламента Катарина Барли, представляющая Социал-демократическую партию Германии."Вместо справедливого соглашения на равных условиях мы получили компромисс, обременяющий ключевые европейские отрасли, — сказала она изданию Tagesspiegel. — Эта сделка — не прорыв. <...> Еврокомиссия сдала позиции под сильным давлением".По прогнозу Кильского института мировой экономики, самые большие потери понесет Германия — ведущая экономика Европы и крупнейший поставщик автомобилей в США. По оценкам Deloitte, речь идет о 30 миллиардах евро в год. Производство в стране сократится на 15%, по всему ЕС — на 11.Наобещали с три коробаМало кто верит, что ЕС в состоянии закупить у США нефти, газа, ядерного топлива на 750 миллиардов долларов, как того требует торговая сделка."Эти планы невыполнимы, учитывая емкость рынка", — пояснил РИА Новости глава Словацкого союза газа и нефти (SPNZ) Рихард Квасньовский.Так, в 2024-м импорт энергоресурсов из-за океана не превысил 80 миллиардов."Даже если в США сумеют нарастить добычу, невозможно переориентировать такие объемы в Европу без коллапса в Азии и Латинской Америке, куда уходит большая часть американской нефти и СПГ", — отмечает Антон Шустиков, финансовый эксперт.Мощностей в ЕС не хватает, чтобы переварить даже нынешние 35 миллионов тонн СПГ, терминалы расширяют очень медленно. При максимальной загрузке реалистичная прибавка — лишь шесть-семь миллиардов долларов для СПГ, указывает аналитик.Возможности ограниченныДля транспортировки СПГ есть и другие препятствия.Эксперт в области финансирования морских активов Алексей Пономарев уточняет: мощности самих американских терминалов по сжижению газа ограниченны. Плюс конкуренция с азиатскими потребителями, делающая рынок ЕС более премиальным по сравнению с общемировым. Как следствие — высокие логистические издержки. К тому же ЕС связан и долгосрочными контрактами с Катаром и другими ближневосточными поставщиками.Стоит учесть и то, что добыча энергоресурсов в США сокращается."Соответственно, придется где-то закупать недостающее и снова переналаживать логистические цепочки, повышая стоимость. Совсем неочевидно, что производственные мощности США соответствуют заявленным. А вот логистика подорожает раза в два", — рассуждает юрист-международник, председатель совета директоров компании "Трансинвест" Дмитрий Семенов.Еще имеются юридические и рыночные нюансы. Европейская комиссия не может заставить частные НПЗ и энергокомпании приобретать именно американское сырье: это противоречит правилам ЕС о конкуренции и государственных закупках. А большинство заводов Старого Света "заточено" под среднесернистую нефть Ближнего Востока, а не легкую сланцевую из США."Лучшее из возможного"Таким образом, для ЕС торгово-политическая сделка с Вашингтоном — тяжкое бремя. Брюссель взял на себя сложновыполнимые обязательства в обмен на снижение трамповских пошлин. К тому же Европа без США беспомощна в вопросах обороны."Сокращение расходов на военную промышленность после окончания холодной войны ввергло ЕС в сильную зависимость от Пентагона, а прекращение экспорта российских энергоносителей — от американского СПГ", — признает Politico.В Вашингтоне все это прекрасно осознают. Как выразился о торговой сделке Дэн Маллани, бывший помощник торгового представителя США по Европе, в ЕС "и мечтать не могли о лучшем результате".

