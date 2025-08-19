https://ria.ru/20250819/sdelka-2036089715.html
"Готовы и на это": Европа со страху пообещала США очень странные вещи
"Готовы и на это": Европа со страху пообещала США очень странные вещи - РИА Новости, 19.08.2025
"Готовы и на это": Европа со страху пообещала США очень странные вещи
В ЕС согласились закупить у американцев энергоносители на сотни миллиардов долларов в качестве одного из условий торговой сделки. План сразу же поставили под... РИА Новости, 19.08.2025
2025-08-19T08:00:00+03:00
2025-08-19T08:00:00+03:00
2025-08-19T08:04:00+03:00
сша
европа
урсула фон дер ляйен
франсуа байру
сесилия мальмстрем
евросоюз
еврокомиссия
deloitte
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1c/2031850870_225:0:2198:1110_1920x0_80_0_0_6a14827c283c5b63de8cfaa59f5abaa6.jpg
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости, Наталья Дембинская. В ЕС согласились закупить у американцев энергоносители на сотни миллиардов долларов в качестве одного из условий торговой сделки. План сразу же поставили под сомнение. Внутренний рынок не настолько велик, да и инфраструктура не справится. Зачем Брюссель взял на себя сомнительные обязательства и удастся ли их выполнить — в материале РИА Новости."Геополитическая дубинка"В конце июля ЕС и США договорились: американские пошлины — 15%, а европейский рынок открывается для заокеанского экспорта энергоносителей.Как заверила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, это соглашение "поможет сбалансировать торговые отношения с США" и позволит Европе отказаться от российских поставок.Однако не все в Старом Свете столь оптимистичны.Премьер-министр Франции Франсуа Байру назвал сделку "подчинением", а министр финансов Германии Ларс Клингбайль оценил ее как "слабую".Экс-комиссар по торговле Сесилия Мальмстрем отметила, что ЕС фактически потворствует "издевательствам Трампа", закрепляя "новый торговый порядок, в котором пошлины применяются как геополитическая дубинка".Структурная зависимость ЕС от США усиливается, это свидетельствует о слабости Европы, полагает заместитель председателя Европарламента Катарина Барли, представляющая Социал-демократическую партию Германии."Вместо справедливого соглашения на равных условиях мы получили компромисс, обременяющий ключевые европейские отрасли, — сказала она изданию Tagesspiegel. — Эта сделка — не прорыв. <...> Еврокомиссия сдала позиции под сильным давлением".По прогнозу Кильского института мировой экономики, самые большие потери понесет Германия — ведущая экономика Европы и крупнейший поставщик автомобилей в США. По оценкам Deloitte, речь идет о 30 миллиардах евро в год. Производство в стране сократится на 15%, по всему ЕС — на 11.Наобещали с три коробаМало кто верит, что ЕС в состоянии закупить у США нефти, газа, ядерного топлива на 750 миллиардов долларов, как того требует торговая сделка."Эти планы невыполнимы, учитывая емкость рынка", — пояснил РИА Новости глава Словацкого союза газа и нефти (SPNZ) Рихард Квасньовский.Так, в 2024-м импорт энергоресурсов из-за океана не превысил 80 миллиардов."Даже если в США сумеют нарастить добычу, невозможно переориентировать такие объемы в Европу без коллапса в Азии и Латинской Америке, куда уходит большая часть американской нефти и СПГ", — отмечает Антон Шустиков, финансовый эксперт.Мощностей в ЕС не хватает, чтобы переварить даже нынешние 35 миллионов тонн СПГ, терминалы расширяют очень медленно. При максимальной загрузке реалистичная прибавка — лишь шесть-семь миллиардов долларов для СПГ, указывает аналитик.Возможности ограниченныДля транспортировки СПГ есть и другие препятствия.Эксперт в области финансирования морских активов Алексей Пономарев уточняет: мощности самих американских терминалов по сжижению газа ограниченны. Плюс конкуренция с азиатскими потребителями, делающая рынок ЕС более премиальным по сравнению с общемировым. Как следствие — высокие логистические издержки. К тому же ЕС связан и долгосрочными контрактами с Катаром и другими ближневосточными поставщиками.Стоит учесть и то, что добыча энергоресурсов в США сокращается."Соответственно, придется где-то закупать недостающее и снова переналаживать логистические цепочки, повышая стоимость. Совсем неочевидно, что производственные мощности США соответствуют заявленным. А вот логистика подорожает раза в два", — рассуждает юрист-международник, председатель совета директоров компании "Трансинвест" Дмитрий Семенов.Еще имеются юридические и рыночные нюансы. Европейская комиссия не может заставить частные НПЗ и энергокомпании приобретать именно американское сырье: это противоречит правилам ЕС о конкуренции и государственных закупках. А большинство заводов Старого Света "заточено" под среднесернистую нефть Ближнего Востока, а не легкую сланцевую из США."Лучшее из возможного"Таким образом, для ЕС торгово-политическая сделка с Вашингтоном — тяжкое бремя. Брюссель взял на себя сложновыполнимые обязательства в обмен на снижение трамповских пошлин. К тому же Европа без США беспомощна в вопросах обороны."Сокращение расходов на военную промышленность после окончания холодной войны ввергло ЕС в сильную зависимость от Пентагона, а прекращение экспорта российских энергоносителей — от американского СПГ", — признает Politico.В Вашингтоне все это прекрасно осознают. Как выразился о торговой сделке Дэн Маллани, бывший помощник торгового представителя США по Европе, в ЕС "и мечтать не могли о лучшем результате".
https://ria.ru/20250803/tramp-2033100639.html
https://ria.ru/20250728/slovakiya-2031897833.html
https://ria.ru/20250728/lavrov-2031878753.html
https://ria.ru/20250729/sdelka-2032094775.html
https://ria.ru/20250805/promyshlennost-2033349497.html
сша
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1c/2031850870_104:0:2328:1667_1920x0_80_0_0_4e1c099606e5d1f5e55ab1a1d69a43d9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, европа, урсула фон дер ляйен, франсуа байру, сесилия мальмстрем, евросоюз, еврокомиссия, deloitte, торговые пошлины, нефть, природный газ, спг
США, Европа, Урсула фон дер Ляйен, Франсуа Байру, Сесилия Мальмстрем, Евросоюз, Еврокомиссия, Deloitte, торговые пошлины, Нефть, Природный газ, СПГ
"Готовы и на это": Европа со страху пообещала США очень странные вещи
Экономист Пономарев: ЕС не сможет выполнить условия торговой сделки с США
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости, Наталья Дембинская. В ЕС согласились закупить у американцев энергоносители на сотни миллиардов долларов в качестве одного из условий торговой сделки. План сразу же поставили под сомнение. Внутренний рынок не настолько велик, да и инфраструктура не справится. Зачем Брюссель взял на себя сомнительные обязательства и удастся ли их выполнить — в материале РИА Новости.
"Геополитическая дубинка"
В конце июля ЕС и США договорились: американские пошлины — 15%, а европейский рынок открывается для заокеанского экспорта энергоносителей.
Как заверила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, это соглашение "поможет сбалансировать торговые отношения с США" и позволит Европе отказаться от российских поставок.
Однако не все в Старом Свете столь оптимистичны.
Премьер-министр Франции Франсуа Байру назвал сделку "подчинением", а министр финансов Германии Ларс Клингбайль оценил ее как "слабую".
«
Экс-комиссар по торговле Сесилия Мальмстрем отметила, что ЕС фактически потворствует "издевательствам Трампа", закрепляя "новый торговый порядок, в котором пошлины применяются как геополитическая дубинка".
Структурная зависимость ЕС от США усиливается, это свидетельствует о слабости Европы, полагает заместитель председателя Европарламента Катарина Барли, представляющая Социал-демократическую партию Германии.
"Вместо справедливого соглашения на равных условиях мы получили компромисс, обременяющий ключевые европейские отрасли, — сказала она изданию Tagesspiegel. — Эта сделка — не прорыв. <...> Еврокомиссия сдала позиции под сильным давлением".
По прогнозу Кильского института мировой экономики, самые большие потери понесет Германия — ведущая экономика Европы и крупнейший поставщик автомобилей в США. По оценкам Deloitte, речь идет о 30 миллиардах евро в год. Производство в стране сократится на 15%, по всему ЕС — на 11.
Мало кто верит, что ЕС в состоянии закупить у США нефти, газа, ядерного топлива на 750 миллиардов долларов, как того требует торговая сделка.
«
"Эти планы невыполнимы, учитывая емкость рынка", — пояснил РИА Новости глава Словацкого союза газа и нефти (SPNZ) Рихард Квасньовский.
Так, в 2024-м импорт энергоресурсов из-за океана не превысил 80 миллиардов.
«
"Даже если в США сумеют нарастить добычу, невозможно переориентировать такие объемы в Европу без коллапса в Азии и Латинской Америке, куда уходит большая часть американской нефти и СПГ", — отмечает Антон Шустиков, финансовый эксперт.
Мощностей в ЕС не хватает, чтобы переварить даже нынешние 35 миллионов тонн СПГ, терминалы расширяют очень медленно. При максимальной загрузке реалистичная прибавка — лишь шесть-семь миллиардов долларов для СПГ, указывает аналитик.
Для транспортировки СПГ есть и другие препятствия.
«
Эксперт в области финансирования морских активов Алексей Пономарев уточняет: мощности самих американских терминалов по сжижению газа ограниченны. Плюс конкуренция с азиатскими потребителями, делающая рынок ЕС более премиальным по сравнению с общемировым. Как следствие — высокие логистические издержки. К тому же ЕС связан и долгосрочными контрактами с Катаром и другими ближневосточными поставщиками.
Стоит учесть и то, что добыча энергоресурсов в США сокращается.
«
"Соответственно, придется где-то закупать недостающее и снова переналаживать логистические цепочки, повышая стоимость. Совсем неочевидно, что производственные мощности США соответствуют заявленным. А вот логистика подорожает раза в два", — рассуждает юрист-международник, председатель совета директоров компании "Трансинвест" Дмитрий Семенов.
Еще имеются юридические и рыночные нюансы. Европейская комиссия не может заставить частные НПЗ и энергокомпании приобретать именно американское сырье: это противоречит правилам ЕС о конкуренции и государственных закупках. А большинство заводов Старого Света "заточено" под среднесернистую нефть Ближнего Востока, а не легкую сланцевую из США.
Таким образом, для ЕС торгово-политическая сделка с Вашингтоном — тяжкое бремя. Брюссель взял на себя сложновыполнимые обязательства в обмен на снижение трамповских пошлин. К тому же Европа без США беспомощна в вопросах обороны.
«
"Сокращение расходов на военную промышленность после окончания холодной войны ввергло ЕС в сильную зависимость от Пентагона, а прекращение экспорта российских энергоносителей — от американского СПГ", — признает Politico.
В Вашингтоне все это прекрасно осознают. Как выразился о торговой сделке Дэн Маллани, бывший помощник торгового представителя США по Европе, в ЕС "и мечтать не могли о лучшем результате".