Трамп созвонился с Путиным
© Фото : The White HouseПрезидент США Дональд Трамп во время телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным в Овальном кабинете Белого дома в Вашингтоне. 18 августа 2025
© Фото : The White House
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп созвонился с российским коллегой Владимиром Путиным и рассказал ему об итогах переговоров в Вашингтоне, сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.
Основные подробности:
- Разговор состоялся по инициативе американской стороны и продолжался 40 минут.
- Беседа была откровенной и весьма конструктивной.
- Президенты высказались за продолжение прямых контактов между делегациями России и Украины.
- Они договорились обсудить возможность повышения уровня представителей Москвы и Киева на переговорах.
"Владимир Путин и Дональд Трамп условились и далее тесно контактировать друг с другом по украинскому и другим актуальным вопросам международной и двусторонней повестки дня".
- Путин отметил важность усилий, предпринимаемых лично Трампом, для мирного урегулирования на Украине.
- Он поблагодарил американского коллегу за достигнутый прогресс, а также за гостеприимство и хорошую организацию встречи на Аляске.
Встреча в Белом доме
Накануне Трамп провел в Белом доме двусторонние переговоры с Владимиром Зеленским. Затем к ним присоединились европейские лидеры: генсек НАТО Марк Рютте, глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, глава Финляндии Александр Стубб и премьер Италии Джорджа Мелони.
По итогу Зеленский впервые допустил, что не будет настаивать на прекращении огня как условии для продолжения диалога с Москвой. Он заявил о намерении обсудить вопрос территорий на встрече с Путиным. При этом точная дата ее проведения неизвестна.
Американский президент назвал прошедшие дискуссии очень плодотворными. Стороны обсудили гарантии безопасности для Украины, которые европейские страны предоставят при координации с США. Трамп также заявил, что уже начал подготовку встречи Путина и Зеленского с последующими трехсторонними переговорами с его личным участием.