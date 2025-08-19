https://ria.ru/20250819/razgovor-2036189808.html

Трамп созвонился с Путиным

Трамп созвонился с Путиным - РИА Новости, 19.08.2025

Трамп созвонился с Путиным

Президент США Дональд Трамп созвонился с российским коллегой Владимиром Путиным и рассказал ему об итогах переговоров в Вашингтоне, сообщил помощник главы... РИА Новости, 19.08.2025

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп созвонился с российским коллегой Владимиром Путиным и рассказал ему об итогах переговоров в Вашингтоне, сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.Основные подробности: "Владимир Путин и Дональд Трамп условились и далее тесно контактировать друг с другом по украинскому и другим актуальным вопросам международной и двусторонней повестки дня".Встреча в Белом домеНакануне Трамп провел в Белом доме двусторонние переговоры с Владимиром Зеленским. Затем к ним присоединились европейские лидеры: генсек НАТО Марк Рютте, глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, глава Финляндии Александр Стубб и премьер Италии Джорджа Мелони.По итогу Зеленский впервые допустил, что не будет настаивать на прекращении огня как условии для продолжения диалога с Москвой. Он заявил о намерении обсудить вопрос территорий на встрече с Путиным. При этом точная дата ее проведения неизвестна.Американский президент назвал прошедшие дискуссии очень плодотворными. Стороны обсудили гарантии безопасности для Украины, которые европейские страны предоставят при координации с США. Трамп также заявил, что уже начал подготовку встречи Путина и Зеленского с последующими трехсторонними переговорами с его личным участием.

