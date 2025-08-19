Разговор Путина и Трампа продолжался около 40 минут

https://ria.ru/20250819/razgovor-2036189103.html

Разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа продолжался около 40 минут, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. РИА Новости, 19.08.2025

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа продолжался около 40 минут, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Ушаков сообщил, что состоялся телефонный разговор Путина и Трампа. "Беседа продолжалась где-то минут 40… ориентировочно", - сказал журналистам помощник президента РФ.

