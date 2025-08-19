https://ria.ru/20250819/razgovor-2036189103.html
Разговор Путина и Трампа продолжался около 40 минут
2025-08-19T01:10:00+03:00
россия
в мире
сша
владимир путин
дональд трамп
юрий ушаков
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа продолжался около 40 минут, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Ушаков сообщил, что состоялся телефонный разговор Путина и Трампа. "Беседа продолжалась где-то минут 40… ориентировочно", - сказал журналистам помощник президента РФ.
россия, в мире, сша, владимир путин, дональд трамп, юрий ушаков
