01:05 19.08.2025
Разговор Путина и Трампа состоялся по инициативе американской стороны
в мире
сша
россия
владимир путин
дональд трамп
юрий ушаков
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Телефонный разговор президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа состоялся по инициативе американской стороны, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков. "По инициативе президента США состоялся телефонный разговор между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным", - сказал Ушаков журналистам.
в мире, сша, россия, владимир путин, дональд трамп, юрий ушаков
В мире, США, Россия, Владимир Путин, Дональд Трамп, Юрий Ушаков
© РИА Новости / POOLПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции по итогам переговоров на Аляске
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции по итогам переговоров на Аляске. Архивное фото
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Телефонный разговор президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа состоялся по инициативе американской стороны, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
"По инициативе президента США состоялся телефонный разговор между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным", - сказал Ушаков журналистам.
