Разговор Путина и Трампа состоялся по инициативе американской стороны

2025-08-19T01:05:00+03:00

в мире

сша

россия

владимир путин

дональд трамп

юрий ушаков

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Телефонный разговор президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа состоялся по инициативе американской стороны, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков. "По инициативе президента США состоялся телефонный разговор между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным", - сказал Ушаков журналистам.

сша

россия

2025

