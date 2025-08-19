https://ria.ru/20250819/razgovor-2036188453.html
Разговор Путина и Трампа состоялся по инициативе американской стороны
в мире
сша
россия
владимир путин
дональд трамп
юрий ушаков
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Телефонный разговор президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа состоялся по инициативе американской стороны, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков. "По инициативе президента США состоялся телефонный разговор между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным", - сказал Ушаков журналистам.
в мире, сша, россия, владимир путин, дональд трамп, юрий ушаков
В мире, США, Россия, Владимир Путин, Дональд Трамп, Юрий Ушаков
