Слуцкий призвал Европу не мешать переговорам России и Украины
Слуцкий призвал Европу прислушаться к призыву Путина и не мешать переговорам
Леонид Слуцкий. Архивное фото
МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. Европа должна прислушаться к призыву президента РФ Владимира Путина и не мешать переговорному процессу, который может выйти на новый уровень, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Помощник российского лидера Юрий Ушаков ранее сообщил, что в ходе телефонного разговора Владимир Путин и Дональд Трамп высказались в поддержку продолжения прямых переговоров между делегациями России и Украины. В этой связи, в частности, обсуждалась идея о том, что следовало бы изучить возможность повышения уровня представителей украинской и российской сторон.
"Европа должна прислушаться к призыву Владимира Путина и не мешать переговорному процессу. А он имеет шансы выйти на новый виток", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.
Он отметил, что встречи Дональда Трампа с Владимиром Зеленским и его "группой поддержки" из числа европейских лидеров стали, по сути, развитием заложенной в Анкоридже линии на достижение устойчивого мира, причем - усилиями президента США, невзирая на реплики президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера ФРГ Фридриха Мерца в духе "коалиции желающих".
"Станет ли вашингтонское турне Зеленского в сопровождении глав стран ЕС этапом на пути к окончанию конфликта, покажут ближайшие дни. Ключевым для Старого Света должен быть принцип – "не навреди". Русофобские потуги Макрона с навязыванием введения военного контингента стран НАТО на Украину или Мерца - о прекращении огня (читай – для перевооружения неонацистского режима) явно не будут способствовать установлению долгосрочного мира. Париж и Берлин девальвировали свой посреднический потенциал обманом с выполнением Минска-2", - добавил Слуцкий.
Он также добавил, что Дональд Трамп на встрече с Владимиром Зеленским сделал два важных акцента: никакого членства в НАТО для Киева и "режим тишины" не является необходимым условием для работы над мирным соглашением, что отражает подходы российской стороны.