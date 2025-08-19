https://ria.ru/20250819/putin-2036263694.html

Слуцкий призвал Европу не мешать переговорам России и Украины

Слуцкий призвал Европу не мешать переговорам России и Украины - РИА Новости, 19.08.2025

Слуцкий призвал Европу не мешать переговорам России и Украины

Европа должна прислушаться к призыву президента РФ Владимира Путина и не мешать переговорному процессу, который может выйти на новый уровень, заявил глава... РИА Новости, 19.08.2025

2025-08-19T12:13:00+03:00

2025-08-19T12:13:00+03:00

2025-08-19T12:13:00+03:00

в мире

россия

европа

владимир путин

украина

леонид слуцкий (политик)

дональд трамп

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018319292_0:157:3013:1852_1920x0_80_0_0_8d5afa1ea7d37f9be0c2b7bb1ab694b3.jpg

МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. Европа должна прислушаться к призыву президента РФ Владимира Путина и не мешать переговорному процессу, который может выйти на новый уровень, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Помощник российского лидера Юрий Ушаков ранее сообщил, что в ходе телефонного разговора Владимир Путин и Дональд Трамп высказались в поддержку продолжения прямых переговоров между делегациями России и Украины. В этой связи, в частности, обсуждалась идея о том, что следовало бы изучить возможность повышения уровня представителей украинской и российской сторон. "Европа должна прислушаться к призыву Владимира Путина и не мешать переговорному процессу. А он имеет шансы выйти на новый виток", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале. Он отметил, что встречи Дональда Трампа с Владимиром Зеленским и его "группой поддержки" из числа европейских лидеров стали, по сути, развитием заложенной в Анкоридже линии на достижение устойчивого мира, причем - усилиями президента США, невзирая на реплики президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера ФРГ Фридриха Мерца в духе "коалиции желающих". "Станет ли вашингтонское турне Зеленского в сопровождении глав стран ЕС этапом на пути к окончанию конфликта, покажут ближайшие дни. Ключевым для Старого Света должен быть принцип – "не навреди". Русофобские потуги Макрона с навязыванием введения военного контингента стран НАТО на Украину или Мерца - о прекращении огня (читай – для перевооружения неонацистского режима) явно не будут способствовать установлению долгосрочного мира. Париж и Берлин девальвировали свой посреднический потенциал обманом с выполнением Минска-2", - добавил Слуцкий. Он также добавил, что Дональд Трамп на встрече с Владимиром Зеленским сделал два важных акцента: никакого членства в НАТО для Киева и "режим тишины" не является необходимым условием для работы над мирным соглашением, что отражает подходы российской стороны. "Более того – американский лидер не верит в "дальнейшую агрессию" Москвы и убежден в стремлении нашей страны к урегулированию конфликта", - подытожил глава комитета Госдумы.

https://ria.ru/20250819/smi-2036204764.html

https://ria.ru/20250819/vstrecha-2036224464.html

россия

европа

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, европа, владимир путин, украина, леонид слуцкий (политик), дональд трамп, госдума рф, евросоюз, нато