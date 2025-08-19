https://ria.ru/20250819/putin-2036255664.html

Путин призвал обеспечить достойный уровень оплаты труда учителей

Путин призвал обеспечить достойный уровень оплаты труда учителей - РИА Новости, 19.08.2025

Путин призвал обеспечить достойный уровень оплаты труда учителей

Президент России Владимир Путин в приветствии участникам и гостям Всероссийского педагогического съезда заявил о необходимости обеспечить в регионах... РИА Новости, 19.08.2025

2025-08-19T11:40:00+03:00

2025-08-19T11:40:00+03:00

2025-08-19T11:54:00+03:00

общество

россия

владимир путин

социальный навигатор

сн_образование

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/17/2024933744_0:0:2695:1516_1920x0_80_0_0_ad67a01d42ee59fbb2762569b9f53627.jpg

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в приветствии участникам и гостям Всероссийского педагогического съезда заявил о необходимости обеспечить в регионах сопоставимый, достойный уровень оплаты и условий труда учителей и преподавателей, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. Российский лидер отметил, что для обсуждения приоритетных задач в сфере образования форум собрал на своей площадке преподавателей, учёных, наставников и представителей различных организаций со всей страны. Он подчеркнул, что такой авторитетный состав участников полностью соответствует цели встречи, "ведь именно образование, его доступность и качество являются ключевым фактором, основой долгосрочного успеха развития России". "Важно, что отечественная педагогика всегда, во все времена отличалась многогранным, разносторонним подходом, поэтому в наших совместных планах на перспективу нужно обязательно учитывать лучшие традиции дореволюционной, советской и уже современной российской школы. Опираясь на этот прочный фундамент, предстоит решать ключевые вопросы – от обновления содержания учебных программ до подготовки квалифицированных педагогов. И, конечно, во всех регионах нужно обеспечить сопоставимый, достойный уровень оплаты и условий труда учителей и преподавателей, окружить их заслуженным вниманием", - говорится в послании. Путин выразил надежду, что в ходе дискуссий и круглых столов участники форума смогут обменяться идеями и наработками и вместе им удастся выстроить передовую, развивающуюся систему образования, нацеленную на реализацию потенциала каждого человека, на решение ключевых задач развития страны.

https://ria.ru/20250731/putin-2032710649.html

https://ria.ru/20250711/putin-2028564412.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, владимир путин, социальный навигатор, сн_образование