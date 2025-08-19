Рейтинг@Mail.ru
Путин призвал обеспечить достойный уровень оплаты труда учителей - РИА Новости, 19.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:40 19.08.2025 (обновлено: 11:54 19.08.2025)
https://ria.ru/20250819/putin-2036255664.html
Путин призвал обеспечить достойный уровень оплаты труда учителей
Путин призвал обеспечить достойный уровень оплаты труда учителей - РИА Новости, 19.08.2025
Путин призвал обеспечить достойный уровень оплаты труда учителей
Президент России Владимир Путин в приветствии участникам и гостям Всероссийского педагогического съезда заявил о необходимости обеспечить в регионах... РИА Новости, 19.08.2025
2025-08-19T11:40:00+03:00
2025-08-19T11:54:00+03:00
общество
россия
владимир путин
социальный навигатор
сн_образование
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/17/2024933744_0:0:2695:1516_1920x0_80_0_0_ad67a01d42ee59fbb2762569b9f53627.jpg
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в приветствии участникам и гостям Всероссийского педагогического съезда заявил о необходимости обеспечить в регионах сопоставимый, достойный уровень оплаты и условий труда учителей и преподавателей, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. Российский лидер отметил, что для обсуждения приоритетных задач в сфере образования форум собрал на своей площадке преподавателей, учёных, наставников и представителей различных организаций со всей страны. Он подчеркнул, что такой авторитетный состав участников полностью соответствует цели встречи, "ведь именно образование, его доступность и качество являются ключевым фактором, основой долгосрочного успеха развития России". "Важно, что отечественная педагогика всегда, во все времена отличалась многогранным, разносторонним подходом, поэтому в наших совместных планах на перспективу нужно обязательно учитывать лучшие традиции дореволюционной, советской и уже современной российской школы. Опираясь на этот прочный фундамент, предстоит решать ключевые вопросы – от обновления содержания учебных программ до подготовки квалифицированных педагогов. И, конечно, во всех регионах нужно обеспечить сопоставимый, достойный уровень оплаты и условий труда учителей и преподавателей, окружить их заслуженным вниманием", - говорится в послании. Путин выразил надежду, что в ходе дискуссий и круглых столов участники форума смогут обменяться идеями и наработками и вместе им удастся выстроить передовую, развивающуюся систему образования, нацеленную на реализацию потенциала каждого человека, на решение ключевых задач развития страны.
https://ria.ru/20250731/putin-2032710649.html
https://ria.ru/20250711/putin-2028564412.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/17/2024933744_397:0:2518:1591_1920x0_80_0_0_1e06f8a88b99be4ae08b2d17433d46f5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, владимир путин, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Владимир Путин, Социальный навигатор, СН_Образование
Путин призвал обеспечить достойный уровень оплаты труда учителей

Путин призвал обеспечить достойный уровень оплаты и условий труда преподавателей

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в приветствии участникам и гостям Всероссийского педагогического съезда заявил о необходимости обеспечить в регионах сопоставимый, достойный уровень оплаты и условий труда учителей и преподавателей, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Российский лидер отметил, что для обсуждения приоритетных задач в сфере образования форум собрал на своей площадке преподавателей, учёных, наставников и представителей различных организаций со всей страны. Он подчеркнул, что такой авторитетный состав участников полностью соответствует цели встречи, "ведь именно образование, его доступность и качество являются ключевым фактором, основой долгосрочного успеха развития России".
Учительница с ученицами - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
Путин поручил подготовить предложения по снижению нагрузки на учителей
31 июля, 19:57
"Важно, что отечественная педагогика всегда, во все времена отличалась многогранным, разносторонним подходом, поэтому в наших совместных планах на перспективу нужно обязательно учитывать лучшие традиции дореволюционной, советской и уже современной российской школы. Опираясь на этот прочный фундамент, предстоит решать ключевые вопросы – от обновления содержания учебных программ до подготовки квалифицированных педагогов. И, конечно, во всех регионах нужно обеспечить сопоставимый, достойный уровень оплаты и условий труда учителей и преподавателей, окружить их заслуженным вниманием", - говорится в послании.
Путин выразил надежду, что в ходе дискуссий и круглых столов участники форума смогут обменяться идеями и наработками и вместе им удастся выстроить передовую, развивающуюся систему образования, нацеленную на реализацию потенциала каждого человека, на решение ключевых задач развития страны.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
Путин отметил скромный уровень зарплат учителей в Белгородской области
11 июля, 14:28
 
ОбществоРоссияВладимир ПутинСоциальный навигаторСН_Образование
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала