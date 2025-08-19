Путин призвал обеспечить достойный уровень оплаты труда учителей
Путин призвал обеспечить достойный уровень оплаты и условий труда преподавателей
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в приветствии участникам и гостям Всероссийского педагогического съезда заявил о необходимости обеспечить в регионах сопоставимый, достойный уровень оплаты и условий труда учителей и преподавателей, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Российский лидер отметил, что для обсуждения приоритетных задач в сфере образования форум собрал на своей площадке преподавателей, учёных, наставников и представителей различных организаций со всей страны. Он подчеркнул, что такой авторитетный состав участников полностью соответствует цели встречи, "ведь именно образование, его доступность и качество являются ключевым фактором, основой долгосрочного успеха развития России".
"Важно, что отечественная педагогика всегда, во все времена отличалась многогранным, разносторонним подходом, поэтому в наших совместных планах на перспективу нужно обязательно учитывать лучшие традиции дореволюционной, советской и уже современной российской школы. Опираясь на этот прочный фундамент, предстоит решать ключевые вопросы – от обновления содержания учебных программ до подготовки квалифицированных педагогов. И, конечно, во всех регионах нужно обеспечить сопоставимый, достойный уровень оплаты и условий труда учителей и преподавателей, окружить их заслуженным вниманием", - говорится в послании.
Путин выразил надежду, что в ходе дискуссий и круглых столов участники форума смогут обменяться идеями и наработками и вместе им удастся выстроить передовую, развивающуюся систему образования, нацеленную на реализацию потенциала каждого человека, на решение ключевых задач развития страны.