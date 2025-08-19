https://ria.ru/20250819/putin-2036200039.html

"Небо и земля": на Западе сравнили визиты Путина и Зеленского в США

"Небо и земля": на Западе сравнили визиты Путина и Зеленского в США - РИА Новости, 19.08.2025

"Небо и земля": на Западе сравнили визиты Путина и Зеленского в США

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске прошла в более теплой и дружеской атмосфере, чем переговоры с Владимиром Зеленским РИА Новости, 19.08.2025

2025-08-19T03:20:00+03:00

2025-08-19T03:20:00+03:00

2025-08-19T10:57:00+03:00

в мире

сша

аляска

россия

дональд трамп

владимир зеленский

владимир путин

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/10/2035711340_0:90:1631:1008_1920x0_80_0_0_b496e466cc6f94064839045b6cd38616.jpg

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске прошла в более теплой и дружеской атмосфере, чем переговоры с Владимиром Зеленским в Белом доме, пишет финская газета Iltalehti со ссылкой на эксперта по языку тела Сами Саллинена."Разница колоссальна: просто небо и земля. Здесь (в Белом доме. — Прим. ред.) было совершенно другое настроение", — сказал он в беседе с изданием.Как отметил эксперт, Зеленского не встречали ни красная дорожка, ни восторженный Трамп. Вместо этого американский лидер оглядывался по сторонам и как будто не замечал своего гостя, даже когда машина Зеленского уже подъезжала к Белому дому."А вот пока Трамп ждал Путина на Аляске, он был в полном восторге", — указал Саллинен.По его мнению, в этом нет ничего удивительного, так как Трамп и раньше встречался с Путиным в теплом настроении, проявляя уважение к российскому лидеру."У них (с Путиным. — Прим. ред.) явно есть какая-то химия, и, как говорит Трамп, они очень хорошо ладят", — подытожил эксперт.В понедельник президент США Дональд Трамп принял в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран ЕС: генсека НАТО Марка Рютте, главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, премьера Британии Кира Стармера, президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера ФРГ Фридриха Мерца, президента Финляндии Александра Стубба, премьера Италии Джорджу Мелони и Владимира Зеленского.Сам Трамп назвал встречу "очень плодотворной". Он заявил, что стороны обсудили гарантии безопасности для Украины, которые будут предоставляться различными европейскими странами при координации с Соединенными Штатами Америки.

https://ria.ru/20250819/tramp-2036195658.html

https://ria.ru/20250819/germaniya-2036193099.html

https://ria.ru/20250819/zelenskiy-2036193577.html

сша

аляска

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, аляска, россия, дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин, евросоюз, нато, еврокомиссия, встреча путина и трампа на аляске