"Небо и земля": на Западе сравнили визиты Путина и Зеленского в США

03:20 19.08.2025 (обновлено: 10:57 19.08.2025)
https://ria.ru/20250819/putin-2036200039.html
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске прошла в более теплой и дружеской атмосфере, чем переговоры с Владимиром Зеленским в Белом доме, пишет финская газета Iltalehti со ссылкой на эксперта по языку тела Сами Саллинена."Разница колоссальна: просто небо и земля. Здесь (в Белом доме. — Прим. ред.) было совершенно другое настроение", — сказал он в беседе с изданием.Как отметил эксперт, Зеленского не встречали ни красная дорожка, ни восторженный Трамп. Вместо этого американский лидер оглядывался по сторонам и как будто не замечал своего гостя, даже когда машина Зеленского уже подъезжала к Белому дому."А вот пока Трамп ждал Путина на Аляске, он был в полном восторге", — указал Саллинен.По его мнению, в этом нет ничего удивительного, так как Трамп и раньше встречался с Путиным в теплом настроении, проявляя уважение к российскому лидеру."У них (с Путиным. — Прим. ред.) явно есть какая-то химия, и, как говорит Трамп, они очень хорошо ладят", — подытожил эксперт.В понедельник президент США Дональд Трамп принял в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран ЕС: генсека НАТО Марка Рютте, главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, премьера Британии Кира Стармера, президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера ФРГ Фридриха Мерца, президента Финляндии Александра Стубба, премьера Италии Джорджу Мелони и Владимира Зеленского.Сам Трамп назвал встречу "очень плодотворной". Он заявил, что стороны обсудили гарантии безопасности для Украины, которые будут предоставляться различными европейскими странами при координации с Соединенными Штатами Америки.
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске. Архивное фото
