https://ria.ru/20250819/putin-2036190007.html

США и Россия изучат повышение уровня делегаций на переговорах по Украине

США и Россия изучат повышение уровня делегаций на переговорах по Украине - РИА Новости, 19.08.2025

США и Россия изучат повышение уровня делегаций на переговорах по Украине

Президент России Владимир Путин и глава США Дональд Трамп обсудили идею изучить возможность повышения уровня представителей РФ и Украины в переговорах, сообщил... РИА Новости, 19.08.2025

2025-08-19T01:19:00+03:00

2025-08-19T01:19:00+03:00

2025-08-19T01:19:00+03:00

россия

украина

сша

владимир путин

дональд трамп

юрий ушаков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/11/2035889022_0:0:3223:1814_1920x0_80_0_0_45d7af7685fa98b4a99ae9c63e1d949a.jpg

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и глава США Дональд Трамп обсудили идею изучить возможность повышения уровня представителей РФ и Украины в переговорах, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков. "В ходе дальнейшего телефонного разговора Владимир Путин и Дональд Трамп высказались в поддержку продолжения прямых переговоров между делегациями России и Украины. В этой связи, в частности, обсуждалась идея о том, что следовало бы изучить возможность повышения уровня представителей украинской и российской сторон, то есть тех представителей, которые участвуют в упомянутых прямых переговорах", - сказал Ушаков журналистам.

https://ria.ru/20250819/putin-2036189514.html

россия

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина, сша, владимир путин, дональд трамп, юрий ушаков