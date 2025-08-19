https://ria.ru/20250819/putin-2036189514.html
Путин отметил важность усилий Трампа по урегулированию на Украине
Путин отметил важность усилий Трампа по урегулированию на Украине
2025-08-19T01:12:00+03:00
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил важность предпринимаемых его коллегой из США Дональдом Трампом усилий в поисках решений по долгосрочному урегулированию на Украине, сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков. "Президент России вновь отметил важность предпринимаемых лично Дональдом Трампом усилий в поиске решений, ведущих к долгосрочному урегулированию на Украине", - сказал Ушаков журналистам. Ранее на Аляске состоялись переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе в формате "три на три" продолжались 2 часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
https://ria.ru/20250819/putin-2036189223.html
