Рейтинг@Mail.ru
Путин отметил важность усилий Трампа по урегулированию на Украине - РИА Новости, 19.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:12 19.08.2025
https://ria.ru/20250819/putin-2036189514.html
Путин отметил важность усилий Трампа по урегулированию на Украине
Путин отметил важность усилий Трампа по урегулированию на Украине - РИА Новости, 19.08.2025
Путин отметил важность усилий Трампа по урегулированию на Украине
Президент России Владимир Путин отметил важность предпринимаемых его коллегой из США Дональдом Трампом усилий в поисках решений по долгосрочному урегулированию... РИА Новости, 19.08.2025
2025-08-19T01:12:00+03:00
2025-08-19T01:12:00+03:00
в мире
россия
сша
украина
дональд трамп
юрий ушаков
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/10/2035701439_0:100:2884:1723_1920x0_80_0_0_404daede903487e814a78babeb75c789.jpg
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил важность предпринимаемых его коллегой из США Дональдом Трампом усилий в поисках решений по долгосрочному урегулированию на Украине, сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков. "Президент России вновь отметил важность предпринимаемых лично Дональдом Трампом усилий в поиске решений, ведущих к долгосрочному урегулированию на Украине", - сказал Ушаков журналистам. Ранее на Аляске состоялись переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе в формате "три на три" продолжались 2 часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
https://ria.ru/20250819/putin-2036189223.html
россия
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/10/2035701439_153:0:2884:2048_1920x0_80_0_0_7858bea6186ce9e28bc544b61af11202.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, украина, дональд трамп, юрий ушаков, владимир путин
В мире, Россия, США, Украина, Дональд Трамп, Юрий Ушаков, Владимир Путин
Путин отметил важность усилий Трампа по урегулированию на Украине

Ушаков: Путин отметил важность усилий Трампа в поиске решений по Украине

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции по итогам переговоров на Аляске.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции по итогам переговоров на Аляске. - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции по итогам переговоров на Аляске.. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил важность предпринимаемых его коллегой из США Дональдом Трампом усилий в поисках решений по долгосрочному урегулированию на Украине, сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.
"Президент России вновь отметил важность предпринимаемых лично Дональдом Трампом усилий в поиске решений, ведущих к долгосрочному урегулированию на Украине", - сказал Ушаков журналистам.
Ранее на Аляске состоялись переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе в формате "три на три" продолжались 2 часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Хельсинки - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
Путин и Трамп договорились контактировать по украинскому и другим вопросам
01:10
 
В миреРоссияСШАУкраинаДональд ТрампЮрий УшаковВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала