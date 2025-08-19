https://ria.ru/20250819/putin-2036189364.html
Путин поблагодарил Трампа за прогресс по урегулированию на Украине
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил президента США Дональда Трампа за достигнутый в ходе саммита на Аляске прогресс по мирному решению украинского конфликта, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Наш президент тепло поблагодарил американского коллегу... за достигнутый в ходе встречи (на Аляске - ред.) прогресс в направлении мирного урегулирования украинского кризиса", - сказал он журналистам.
