Путин и Трамп договорились контактировать по украинскому и другим вопросам

Путин и Трамп договорились контактировать по украинскому и другим вопросам

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп условились и далее контактировать по украинскому и другим вопросам, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков. "Характерно, что Владимир Путин и Дональд Трамп условились и далее тесно контактировать друг с другом по украинскому и другим актуальным вопросам международной и двусторонней повестки дня", - сказал Ушаков журналистам.

