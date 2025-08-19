Рейтинг@Mail.ru
Путин и Трамп договорились контактировать по украинскому и другим вопросам - РИА Новости, 19.08.2025
01:10 19.08.2025
Путин и Трамп договорились контактировать по украинскому и другим вопросам
Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп условились и далее контактировать по украинскому и другим вопросам, сообщил помощник российского лидера Юрий... РИА Новости, 19.08.2025
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп условились и далее контактировать по украинскому и другим вопросам, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков. "Характерно, что Владимир Путин и Дональд Трамп условились и далее тесно контактировать друг с другом по украинскому и другим актуальным вопросам международной и двусторонней повестки дня", - сказал Ушаков журналистам.
Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Хельсинки. Архивное фото
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп условились и далее контактировать по украинскому и другим вопросам, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
"Характерно, что Владимир Путин и Дональд Трамп условились и далее тесно контактировать друг с другом по украинскому и другим актуальным вопросам международной и двусторонней повестки дня", - сказал Ушаков журналистам.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции по итогам переговоров на Аляске - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
Путин и Трамп поддержали прямые переговоры между Россией и Украиной
