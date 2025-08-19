https://ria.ru/20250819/putin-2036188876.html

Беседа Путина и Трампа носила откровенный и конструктивный характер

Беседа Путина и Трампа носила откровенный и конструктивный характер - РИА Новости, 19.08.2025

Беседа Путина и Трампа носила откровенный и конструктивный характер

Телефонная беседа президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа носила откровенный и конструктивный характер, сообщил журналистам... РИА Новости, 19.08.2025

2025-08-19T01:08:00+03:00

2025-08-19T01:08:00+03:00

2025-08-19T01:08:00+03:00

россия

владимир путин

дональд трамп

юрий ушаков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/11/2035875378_0:0:3396:1911_1920x0_80_0_0_8479d0d5d9c704774a3c256a04410f02.jpg

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Телефонная беседа президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа носила откровенный и конструктивный характер, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Беседа носила откровенный и весьма конструктивный характер", - сказал он.

https://ria.ru/20250819/tramp-2036188759.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, владимир путин, дональд трамп, юрий ушаков