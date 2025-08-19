https://ria.ru/20250819/putin-2036188876.html
Беседа Путина и Трампа носила откровенный и конструктивный характер
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Телефонная беседа президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа носила откровенный и конструктивный характер, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Беседа носила откровенный и весьма конструктивный характер", - сказал он.
