Путин тепло поблагодарил Трампа за гостеприимство на Аляске - РИА Новости, 19.08.2025
01:06 19.08.2025
https://ria.ru/20250819/putin-2036188567.html
Путин тепло поблагодарил Трампа за гостеприимство на Аляске
Путин тепло поблагодарил Трампа за гостеприимство на Аляске - РИА Новости, 19.08.2025
Путин тепло поблагодарил Трампа за гостеприимство на Аляске
Президент России Владимир Путин тепло поблагодарил американского лидера Дональда Трампа за гостеприимство в ходе встречи на Аляске, сообщил журналистам помощник РИА Новости, 19.08.2025
2025-08-19T01:06:00+03:00
2025-08-19T01:06:00+03:00
аляска
россия
дональд трамп
владимир путин
юрий ушаков
встреча путина и трампа на аляске
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/11/2035876848_0:463:2619:1936_1920x0_80_0_0_4c6b3fe21b90411a154ae6cec990610a.jpg
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин тепло поблагодарил американского лидера Дональда Трампа за гостеприимство в ходе встречи на Аляске, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Наш президент тепло поблагодарил американского коллегу за гостеприимство и хорошую организацию встречи в верхах на Аляске", - сказал он.
https://ria.ru/20250819/razgovor-2036188453.html
аляска
россия
аляска, россия, дональд трамп, владимир путин, юрий ушаков, встреча путина и трампа на аляске
Аляска, Россия, Дональд Трамп, Владимир Путин, Юрий Ушаков, Встреча Путина и Трампа на Аляске
Путин тепло поблагодарил Трампа за гостеприимство на Аляске

Ушаков: Путин тепло поблагодарил Трампа за гостеприимство на Аляске

© РИА Новости / Сергей БобылевПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске. Архивное фото
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин тепло поблагодарил американского лидера Дональда Трампа за гостеприимство в ходе встречи на Аляске, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Наш президент тепло поблагодарил американского коллегу за гостеприимство и хорошую организацию встречи в верхах на Аляске", - сказал он.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции по итогам переговоров на Аляске - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
Разговор Путина и Трампа состоялся по инициативе американской стороны
01:05
 
АляскаРоссияДональд ТрампВладимир ПутинЮрий УшаковВстреча Путина и Трампа на Аляске
 
 
Версия 2023.1 Beta
