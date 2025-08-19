https://ria.ru/20250819/putin-2036188567.html
Путин тепло поблагодарил Трампа за гостеприимство на Аляске
Президент России Владимир Путин тепло поблагодарил американского лидера Дональда Трампа за гостеприимство в ходе встречи на Аляске, сообщил журналистам помощник
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин тепло поблагодарил американского лидера Дональда Трампа за гостеприимство в ходе встречи на Аляске, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Наш президент тепло поблагодарил американского коллегу за гостеприимство и хорошую организацию встречи в верхах на Аляске", - сказал он.
