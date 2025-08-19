https://ria.ru/20250819/protuberanets-2036225216.html

От поверхности Солнца оторвался протуберанец - РИА Новости, 19.08.2025

Протуберанец оторвался от поверхности Солнца на безопасном расстоянии от Земли, сообщила лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований... РИА Новости, 19.08.2025

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Протуберанец оторвался от поверхности Солнца на безопасном расстоянии от Земли, сообщила лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН в Telegram-канале. "Вспышечная активность — низкая c признаками роста (произошел отрыв протуберанца на безопасном расстоянии от Земли — всплеск излучения сегодня утром)", — говорится в заявлении. Ученые подчеркнули, что планете ничего не угрожает, однако рост активности будет продолжаться в течение суток.В лаборатории добавили, что ожидаются возмущения и бури, связанные с ростом скорости солнечного ветра, а также рост впышечной активности без рисков для Земли.

