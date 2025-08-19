Рейтинг@Mail.ru
09:26 19.08.2025 (обновлено: 10:09 19.08.2025)
От поверхности Солнца оторвался протуберанец
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Протуберанец оторвался от поверхности Солнца на безопасном расстоянии от Земли, сообщила лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН в Telegram-канале. "Вспышечная активность — низкая c признаками роста (произошел отрыв протуберанца на безопасном расстоянии от Земли — всплеск излучения сегодня утром)", — говорится в заявлении. Ученые подчеркнули, что планете ничего не угрожает, однако рост активности будет продолжаться в течение суток.В лаборатории добавили, что ожидаются возмущения и бури, связанные с ростом скорости солнечного ветра, а также рост впышечной активности без рисков для Земли.
земля, российская академия наук, вспышки на солнце
Земля, Российская академия наук, вспышки на Солнце
© Фото : Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)/TelegramВспышечная активность на Солнце. 19 августа 2025 года
Вспышечная активность на Солнце. 19 августа 2025 года - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
© Фото : Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)/Telegram
Вспышечная активность на Солнце. 19 августа 2025 года
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Протуберанец оторвался от поверхности Солнца на безопасном расстоянии от Земли, сообщила лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН в Telegram-канале.
"Вспышечная активность — низкая c признаками роста (произошел отрыв протуберанца на безопасном расстоянии от Земли — всплеск излучения сегодня утром)", — говорится в заявлении.
Ученые подчеркнули, что планете ничего не угрожает, однако рост активности будет продолжаться в течение суток.
В лаборатории добавили, что ожидаются возмущения и бури, связанные с ростом скорости солнечного ветра, а также рост впышечной активности без рисков для Земли.
ЗемляРоссийская академия науквспышки на Солнце
 
 
