Рейтинг@Mail.ru
Зеленский впервые согласился не настаивать на прекращении огня - РИА Новости, 19.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:12 19.08.2025
https://ria.ru/20250819/prekraschenie_ognya-2036199158.html
Зеленский впервые согласился не настаивать на прекращении огня
Зеленский впервые согласился не настаивать на прекращении огня - РИА Новости, 19.08.2025
Зеленский впервые согласился не настаивать на прекращении огня
Владимир Зеленский после встречи с президентом США Дональдом Трампом впервые допустил, что не будет настаивать на прекращении огня как условии для продолжения... РИА Новости, 19.08.2025
2025-08-19T03:12:00+03:00
2025-08-19T03:12:00+03:00
в мире
украина
сша
владимир зеленский
дональд трамп
владимир путин
нато
еврокомиссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2036151542_0:156:2213:1401_1920x0_80_0_0_c34e7395cfa27a1ef9cf62f2f12fc02e.jpg
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский после встречи с президентом США Дональдом Трампом впервые допустил, что не будет настаивать на прекращении огня как условии для продолжения переговоров.&quot;Если Украина начнет ставить какие-то условия относительно встречи, глобальные, то у русских появятся сто условий. Считаю, что без каких-либо условий встретиться и подумать, какое дальше есть развитие для завершения войны&quot;, — сказал глава киевского режима на брифинге по итогам встречи в Белом доме, который транслировал YouTube-канал его офиса.Другие заявления Зеленского:Ранее газета Financial Times написала, что Украина выступила против сделок, которые включают территориальные уступки России и заморозку линии фронта, а также настаивает на прекращении огня и компенсациях со стороны Москвы.Встреча в Белом домеТрамп провел переговоры с Зеленским и европейскими лидерами вечером в понедельник по московскому времени. Открытая часть продлилась чуть меньше получаса.В переговорах приняли участие генсек НАТО Марк Рютте, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, премьер Британии Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, президент Финляндии Александр Стубб, премьер Италии Джорджа Мелони и Владимир Зеленский.После этого, как сообщили в Кремле, Трамп созвонился с президентом России Владимиром Путиным, проинформировав его об итогах встречи в Белом доме. Беседа, как отметил помощник главы государства Юрий Ушаков, носила откровенный и весьма конструктивный характер.Сам президент США в своей соцсети Truth Social назвал встречу "очень плодотворной". Он заявил, что стороны обсудили гарантии безопасности для Украины, которые будут предоставляться различными европейскими странами при координации с США. Трамп также заявил о подготовке встречи между Путиным и Зеленским с последующими трехсторонними переговорами с его личным участием.
https://ria.ru/20250819/tramp-2036195658.html
https://ria.ru/20250819/otezd-2036194402.html
https://ria.ru/20250819/germaniya-2036193099.html
https://ria.ru/20250819/zelenskiy-2036193577.html
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2036151542_224:0:2213:1492_1920x0_80_0_0_fd2aa42c440e3b3d4233674ef9cb3c50.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, владимир зеленский, дональд трамп, владимир путин, нато, еврокомиссия
В мире, Украина, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Владимир Путин, НАТО, Еврокомиссия

Зеленский впервые согласился не настаивать на прекращении огня

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп встречает в Вашингтоне Владимира Зеленского, прибывшего в США на встречу
Президент США Дональд Трамп встречает в Вашингтоне Владимира Зеленского, прибывшего в США на встречу - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский после встречи с президентом США Дональдом Трампом впервые допустил, что не будет настаивать на прекращении огня как условии для продолжения переговоров.
«

"Если Украина начнет ставить какие-то условия относительно встречи, глобальные, то у русских появятся сто условий. Считаю, что без каких-либо условий встретиться и подумать, какое дальше есть развитие для завершения войны", — сказал глава киевского режима на брифинге по итогам встречи в Белом доме, который транслировал YouTube-канал его офиса.

Президент США Дональд Трамп встречает в Вашингтоне Владимира Зеленского, прибывшего в США на встречу - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
"Будут принуждать": в Киеве запаниковали после слов Трампа
02:32
Другие заявления Зеленского:
  • вопрос территорий будет решаться между Москвой и Киевом, точной даты его встречи с Владимиром Путиным нет;
  • гарантии безопасности для Украины могут быть зафиксированы на бумаге в ближайшие 7-10 дней;
  • Киев хочет получить пакет помощи на 90 миллиардов долларов как часть гарантий безопасности.
Ранее газета Financial Times написала, что Украина выступила против сделок, которые включают территориальные уступки России и заморозку линии фронта, а также настаивает на прекращении огня и компенсациях со стороны Москвы.
Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Овальном кабинете Белого дома - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
Зеленский отказался от интервью Fox News и уезжает из Вашингтона
02:17

Встреча в Белом доме

Трамп провел переговоры с Зеленским и европейскими лидерами вечером в понедельник по московскому времени. Открытая часть продлилась чуть меньше получаса.
В переговорах приняли участие генсек НАТО Марк Рютте, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, премьер Британии Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, президент Финляндии Александр Стубб, премьер Италии Джорджа Мелони и Владимир Зеленский.
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Овальном кабинете Белого дома - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
В Германии поразились одному заявлению Трампа на встрече с Зеленским
02:00
После этого, как сообщили в Кремле, Трамп созвонился с президентом России Владимиром Путиным, проинформировав его об итогах встречи в Белом доме. Беседа, как отметил помощник главы государства Юрий Ушаков, носила откровенный и весьма конструктивный характер.
Сам президент США в своей соцсети Truth Social назвал встречу "очень плодотворной". Он заявил, что стороны обсудили гарантии безопасности для Украины, которые будут предоставляться различными европейскими странами при координации с США. Трамп также заявил о подготовке встречи между Путиным и Зеленским с последующими трехсторонними переговорами с его личным участием.
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Овальном кабинете Белого дома - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
"Снова опозорен": на Западе заметили странность в поведении Зеленского
02:07
 
В миреУкраинаСШАВладимир ЗеленскийДональд ТрампВладимир ПутинНАТОЕврокомиссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала