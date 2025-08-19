https://ria.ru/20250819/prekraschenie_ognya-2036199158.html

Зеленский впервые согласился не настаивать на прекращении огня

Зеленский впервые согласился не настаивать на прекращении огня

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский после встречи с президентом США Дональдом Трампом впервые допустил, что не будет настаивать на прекращении огня как условии для продолжения переговоров."Если Украина начнет ставить какие-то условия относительно встречи, глобальные, то у русских появятся сто условий. Считаю, что без каких-либо условий встретиться и подумать, какое дальше есть развитие для завершения войны", — сказал глава киевского режима на брифинге по итогам встречи в Белом доме, который транслировал YouTube-канал его офиса.Другие заявления Зеленского:Ранее газета Financial Times написала, что Украина выступила против сделок, которые включают территориальные уступки России и заморозку линии фронта, а также настаивает на прекращении огня и компенсациях со стороны Москвы.Встреча в Белом домеТрамп провел переговоры с Зеленским и европейскими лидерами вечером в понедельник по московскому времени. Открытая часть продлилась чуть меньше получаса.В переговорах приняли участие генсек НАТО Марк Рютте, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, премьер Британии Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, президент Финляндии Александр Стубб, премьер Италии Джорджа Мелони и Владимир Зеленский.После этого, как сообщили в Кремле, Трамп созвонился с президентом России Владимиром Путиным, проинформировав его об итогах встречи в Белом доме. Беседа, как отметил помощник главы государства Юрий Ушаков, носила откровенный и весьма конструктивный характер.Сам президент США в своей соцсети Truth Social назвал встречу "очень плодотворной". Он заявил, что стороны обсудили гарантии безопасности для Украины, которые будут предоставляться различными европейскими странами при координации с США. Трамп также заявил о подготовке встречи между Путиным и Зеленским с последующими трехсторонними переговорами с его личным участием.

