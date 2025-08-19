Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге похоронили брата депутата Милонова - РИА Новости, 19.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:05 19.08.2025
https://ria.ru/20250819/peterburg-2036364776.html
В Петербурге похоронили брата депутата Милонова
В Петербурге похоронили брата депутата Милонова - РИА Новости, 19.08.2025
В Петербурге похоронили брата депутата Милонова
Похороны брата депутата Госдумы Виталия Милонова Александра, который служил добровольцем в зоне спецоперации, состоялись во вторник в Санкт-Петербурге, сообщили РИА Новости, 19.08.2025
2025-08-19T18:05:00+03:00
2025-08-19T18:05:00+03:00
санкт-петербург
пушкинский район (московская область)
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/13/2036364218_0:227:644:589_1920x0_80_0_0_f4445a929a3c826dbd3b3fa62fbc4866.jpg
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Похороны брата депутата Госдумы Виталия Милонова Александра, который служил добровольцем в зоне спецоперации, состоялись во вторник в Санкт-Петербурге, сообщили РИА Новости в аппарате депутата. "Сегодня состоялось прощание, панихида и отпевание с братом Виталия Валентиновича Милонова, Александром Валентиновичем Милоновым. Прощание и похороны состоялись в Пушкинском районе Санкт-Петербурга на одном из кладбищ. На похоронах присутствовали близкие, родные Александра Валентиновича. Они, собственно, проводили его в последний путь", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что для семьи Виталия Милонова и тех, кто знал его брата Александра, - это невосполнимая утрата и большая потеря.
санкт-петербург
пушкинский район (московская область)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/13/2036364218_0:166:644:649_1920x0_80_0_0_b1d4d68326eba1fa39187200d084a31e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
санкт-петербург, пушкинский район (московская область), госдума рф
Санкт-Петербург, Пушкинский район (Московская область), Госдума РФ
В Петербурге похоронили брата депутата Милонова

В Петербурге прошли похороны брата Милонова, служившего добровольцем в зоне СВО

© Фото : ВЕСТНИК ПРИОЗЕРЬЯ Ленинградская областьАлександр Милонов
Александр Милонов - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
© Фото : ВЕСТНИК ПРИОЗЕРЬЯ Ленинградская область
Александр Милонов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Похороны брата депутата Госдумы Виталия Милонова Александра, который служил добровольцем в зоне спецоперации, состоялись во вторник в Санкт-Петербурге, сообщили РИА Новости в аппарате депутата.
"Сегодня состоялось прощание, панихида и отпевание с братом Виталия Валентиновича Милонова, Александром Валентиновичем Милоновым. Прощание и похороны состоялись в Пушкинском районе Санкт-Петербурга на одном из кладбищ. На похоронах присутствовали близкие, родные Александра Валентиновича. Они, собственно, проводили его в последний путь", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что для семьи Виталия Милонова и тех, кто знал его брата Александра, - это невосполнимая утрата и большая потеря.
 
Санкт-ПетербургПушкинский район (Московская область)Госдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала