В Петербурге похоронили брата депутата Милонова
В Петербурге похоронили брата депутата Милонова - РИА Новости, 19.08.2025
В Петербурге похоронили брата депутата Милонова
Похороны брата депутата Госдумы Виталия Милонова Александра, который служил добровольцем в зоне спецоперации, состоялись во вторник в Санкт-Петербурге, сообщили РИА Новости
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Похороны брата депутата Госдумы Виталия Милонова Александра, который служил добровольцем в зоне спецоперации, состоялись во вторник в Санкт-Петербурге, сообщили РИА Новости в аппарате депутата. "Сегодня состоялось прощание, панихида и отпевание с братом Виталия Валентиновича Милонова, Александром Валентиновичем Милоновым. Прощание и похороны состоялись в Пушкинском районе Санкт-Петербурга на одном из кладбищ. На похоронах присутствовали близкие, родные Александра Валентиновича. Они, собственно, проводили его в последний путь", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что для семьи Виталия Милонова и тех, кто знал его брата Александра, - это невосполнимая утрата и большая потеря.
В Петербурге похоронили брата депутата Милонова
