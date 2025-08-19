https://ria.ru/20250819/peterburg-2036364776.html

В Петербурге похоронили брата депутата Милонова

Похороны брата депутата Госдумы Виталия Милонова Александра, который служил добровольцем в зоне спецоперации, состоялись во вторник в Санкт-Петербурге, сообщили РИА Новости, 19.08.2025

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Похороны брата депутата Госдумы Виталия Милонова Александра, который служил добровольцем в зоне спецоперации, состоялись во вторник в Санкт-Петербурге, сообщили РИА Новости в аппарате депутата. "Сегодня состоялось прощание, панихида и отпевание с братом Виталия Валентиновича Милонова, Александром Валентиновичем Милоновым. Прощание и похороны состоялись в Пушкинском районе Санкт-Петербурга на одном из кладбищ. На похоронах присутствовали близкие, родные Александра Валентиновича. Они, собственно, проводили его в последний путь", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что для семьи Виталия Милонова и тех, кто знал его брата Александра, - это невосполнимая утрата и большая потеря.

