Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге прокуратура изъяла змей за их плохое содержание - РИА Новости, 19.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:24 19.08.2025 (обновлено: 16:28 19.08.2025)
https://ria.ru/20250819/peterburg-2036335981.html
В Петербурге прокуратура изъяла змей за их плохое содержание
В Петербурге прокуратура изъяла змей за их плохое содержание - РИА Новости, 19.08.2025
В Петербурге прокуратура изъяла змей за их плохое содержание
Прокуратура Петербурга изъяла змей за их плохое содержание и показ за деньги около Ленинградского зоопарка, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 19.08.2025
2025-08-19T16:24:00+03:00
2025-08-19T16:28:00+03:00
происшествия
россия
санкт-петербург
ленинградский зоопарк
животные
дикие животные
змеи
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/13/2036337021_0:0:1088:612_1920x0_80_0_0_52d23c7690399dfbbd3f2c22e22db97e.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 авг - РИА Новости. Прокуратура Петербурга изъяла змей за их плохое содержание и показ за деньги около Ленинградского зоопарка, сообщает пресс-служба ведомства. "Установлено, что на территории Александровского парка вблизи Ленинградского зоопарка платно осуществлялась демонстрация змей. При этом деятельность осуществлялась в отсутствие необходимой разрешительной документации, а в ветеринарных паспортах содержалась информация, не соответствующая разновидностям змей", - сообщает пресс-служба прокуратуры. Кроме того, на момент проверки у животных отсутствовали укрывочные домики, необходимые для их защиты, на чешуе всех змей имелись видимые повреждения. Добавляется, что к проведению проверки привлечены работники Ленинградского зоопарка, сотрудники полиции, специалисты комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности. Сейчас змеи изъяты и переданы на ответственное хранение в Ленинградский зоопарк. "В настоящее время проверка прокуратуры не завершена. В ходе дальнейших мероприятий будет решен вопрос о привлечении виновных лиц к административной ответственности по статье 8.53 КоАП РФ (несоблюдение требований к использованию животных в культурно-зрелищных целях и их содержанию), а также о наличии признаков преступления, предусмотренного частью 1 статьи 245 УК РФ (жестокое обращение с животными)", - добавили в прокуратуре.
https://ria.ru/20250311/zmeya-2004381666.html
россия
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/13/2036337021_211:0:1027:612_1920x0_80_0_0_1c785a8ebecdf11014f226682c9ce7f0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, санкт-петербург, ленинградский зоопарк, животные, дикие животные, змеи
Происшествия, Россия, Санкт-Петербург, Ленинградский зоопарк, Животные, Дикие животные, змеи
В Петербурге прокуратура изъяла змей за их плохое содержание

Прокуратура Петербурга изъяла змей за их плохое содержание и показ за деньги

© Фото : Прокуратура г. Санкт-Петербурга/TelegramПрокуратура Петербурга изъяла змей за их плохое содержание и показ за деньги
Прокуратура Петербурга изъяла змей за их плохое содержание и показ за деньги - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
© Фото : Прокуратура г. Санкт-Петербурга/Telegram
Прокуратура Петербурга изъяла змей за их плохое содержание и показ за деньги
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 авг - РИА Новости. Прокуратура Петербурга изъяла змей за их плохое содержание и показ за деньги около Ленинградского зоопарка, сообщает пресс-служба ведомства.
"Установлено, что на территории Александровского парка вблизи Ленинградского зоопарка платно осуществлялась демонстрация змей. При этом деятельность осуществлялась в отсутствие необходимой разрешительной документации, а в ветеринарных паспортах содержалась информация, не соответствующая разновидностям змей", - сообщает пресс-служба прокуратуры.
Кроме того, на момент проверки у животных отсутствовали укрывочные домики, необходимые для их защиты, на чешуе всех змей имелись видимые повреждения.
Добавляется, что к проведению проверки привлечены работники Ленинградского зоопарка, сотрудники полиции, специалисты комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности. Сейчас змеи изъяты и переданы на ответственное хранение в Ленинградский зоопарк.
"В настоящее время проверка прокуратуры не завершена. В ходе дальнейших мероприятий будет решен вопрос о привлечении виновных лиц к административной ответственности по статье 8.53 КоАП РФ (несоблюдение требований к использованию животных в культурно-зрелищных целях и их содержанию), а также о наличии признаков преступления, предусмотренного частью 1 статьи 245 УК РФ (жестокое обращение с животными)", - добавили в прокуратуре.
Королевская змея, пойманная спасателями в жилом доме на северо-востоке Москвы - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
В Москве поймали королевскую змею, проникшую в жилой дом
11 марта, 17:48
 
ПроисшествияРоссияСанкт-ПетербургЛенинградский зоопаркЖивотныеДикие животныезмеи
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала