В Петербурге прокуратура изъяла змей за их плохое содержание

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 авг - РИА Новости. Прокуратура Петербурга изъяла змей за их плохое содержание и показ за деньги около Ленинградского зоопарка, сообщает пресс-служба ведомства. "Установлено, что на территории Александровского парка вблизи Ленинградского зоопарка платно осуществлялась демонстрация змей. При этом деятельность осуществлялась в отсутствие необходимой разрешительной документации, а в ветеринарных паспортах содержалась информация, не соответствующая разновидностям змей", - сообщает пресс-служба прокуратуры. Кроме того, на момент проверки у животных отсутствовали укрывочные домики, необходимые для их защиты, на чешуе всех змей имелись видимые повреждения. Добавляется, что к проведению проверки привлечены работники Ленинградского зоопарка, сотрудники полиции, специалисты комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности. Сейчас змеи изъяты и переданы на ответственное хранение в Ленинградский зоопарк. "В настоящее время проверка прокуратуры не завершена. В ходе дальнейших мероприятий будет решен вопрос о привлечении виновных лиц к административной ответственности по статье 8.53 КоАП РФ (несоблюдение требований к использованию животных в культурно-зрелищных целях и их содержанию), а также о наличии признаков преступления, предусмотренного частью 1 статьи 245 УК РФ (жестокое обращение с животными)", - добавили в прокуратуре.

