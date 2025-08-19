https://ria.ru/20250819/peregovory-2036188986.html
Путин и Трамп поддержали прямые переговоры между Россией и Украиной
2025-08-19T01:09:00+03:00
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп высказались в поддержку прямых переговоров между делегациями РФ и Украины, сообщил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков. "В разговоре Владимир Путин и Дональд Трамп высказались в поддержку продолжения прямых переговоров между делегациями России и Украины", - сказал он.
