Генсек ООН поговорит с участниками встреч по Украине в Белом доме - РИА Новости, 19.08.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:34 19.08.2025
Генсек ООН поговорит с участниками встреч по Украине в Белом доме
ООН, 19 авг - РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш "в ближайшие дни" проведет разговоры с участниками встреч по Украине в Белом доме, анонсировал его представитель Стефан Дюжаррик. В понедельник президент США Дональд Трамп принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран-участниц ЕС. "Я уверен, что в ближайшие дни у него (Гутерреша - ред.) будет ряд разговоров", - сказал Дюжаррик в ходе брифинга для журналистов. Вместе с тем в ответ на просьбу РИА Новости он не стал уточнять подробности грядущих разговоров. Среди участников встреч, с которыми может поговорить Гутерреш - генсек НАТО Марк Рютте, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, премьер Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, президент Финляндии Александр Стубб, премьер Италии Джорджа Мелони, Зеленский и Трамп. Примечательно, что с Трампом Гутерреш все еще не разговаривал после его переизбрания.
© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Архивное фото
ООН, 19 авг - РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш "в ближайшие дни" проведет разговоры с участниками встреч по Украине в Белом доме, анонсировал его представитель Стефан Дюжаррик.
В понедельник президент США Дональд Трамп принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран-участниц ЕС.
СМИ рассказали, как европейские лидеры осыпали Трампа комплиментами
Вчера, 09:37
"Я уверен, что в ближайшие дни у него (Гутерреша - ред.) будет ряд разговоров", - сказал Дюжаррик в ходе брифинга для журналистов.
Вместе с тем в ответ на просьбу РИА Новости он не стал уточнять подробности грядущих разговоров.
Среди участников встреч, с которыми может поговорить Гутерреш - генсек НАТО Марк Рютте, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, премьер Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, президент Финляндии Александр Стубб, премьер Италии Джорджа Мелони, Зеленский и Трамп.
Примечательно, что с Трампом Гутерреш все еще не разговаривал после его переизбрания.
Придется идти до Львова: в Вашингтоне Европа добилась главного
Вчера, 08:00
 
