https://ria.ru/20250819/oon-2036388416.html

Генсек ООН поговорит с участниками встреч по Украине в Белом доме

Генсек ООН поговорит с участниками встреч по Украине в Белом доме - РИА Новости, 19.08.2025

Генсек ООН поговорит с участниками встреч по Украине в Белом доме

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш "в ближайшие дни" проведет разговоры с участниками встреч по Украине в Белом доме, анонсировал его представитель... РИА Новости, 19.08.2025

2025-08-19T20:34:00+03:00

2025-08-19T20:34:00+03:00

2025-08-19T20:34:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

украина

сша

великобритания

антониу гутерреш

дональд трамп

стефан дюжаррик

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1a/1785557574_0:14:3072:1742_1920x0_80_0_0_adade2d4a72282b5c04f778a369b5b69.jpg

ООН, 19 авг - РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш "в ближайшие дни" проведет разговоры с участниками встреч по Украине в Белом доме, анонсировал его представитель Стефан Дюжаррик. В понедельник президент США Дональд Трамп принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран-участниц ЕС. "Я уверен, что в ближайшие дни у него (Гутерреша - ред.) будет ряд разговоров", - сказал Дюжаррик в ходе брифинга для журналистов. Вместе с тем в ответ на просьбу РИА Новости он не стал уточнять подробности грядущих разговоров. Среди участников встреч, с которыми может поговорить Гутерреш - генсек НАТО Марк Рютте, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, премьер Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, президент Финляндии Александр Стубб, премьер Италии Джорджа Мелони, Зеленский и Трамп. Примечательно, что с Трампом Гутерреш все еще не разговаривал после его переизбрания.

https://ria.ru/20250819/lidery-2036228483.html

https://ria.ru/20250819/evropa-2036212738.html

украина

сша

великобритания

финляндия

германия

франция

италия

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, сша, великобритания, антониу гутерреш, дональд трамп, стефан дюжаррик, оон, евросоюз, эммануэль макрон, фридрих мерц, джорджа мелони, александер стубб, финляндия, германия, франция, италия, нато, марк рютте, европа, еврокомиссия, урсула фон дер ляйен