Генсек ООН поговорит с участниками встреч по Украине в Белом доме
2025-08-19T20:34:00+03:00
ООН, 19 авг - РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш "в ближайшие дни" проведет разговоры с участниками встреч по Украине в Белом доме, анонсировал его представитель Стефан Дюжаррик. В понедельник президент США Дональд Трамп принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран-участниц ЕС. "Я уверен, что в ближайшие дни у него (Гутерреша - ред.) будет ряд разговоров", - сказал Дюжаррик в ходе брифинга для журналистов. Вместе с тем в ответ на просьбу РИА Новости он не стал уточнять подробности грядущих разговоров. Среди участников встреч, с которыми может поговорить Гутерреш - генсек НАТО Марк Рютте, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, премьер Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, президент Финляндии Александр Стубб, премьер Италии Джорджа Мелони, Зеленский и Трамп. Примечательно, что с Трампом Гутерреш все еще не разговаривал после его переизбрания.
