https://ria.ru/20250819/oon-2036186132.html

Депутат Рады попросил ООН защитить политзаключенных на Украине

Депутат Рады попросил ООН защитить политзаключенных на Украине - РИА Новости, 19.08.2025

Депутат Рады попросил ООН защитить политзаключенных на Украине

Депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в украинском СИЗО по обвинению в госизмене, сообщил, что письменно обратился в ООН и к послу США с... РИА Новости, 19.08.2025

2025-08-19T00:33:00+03:00

2025-08-19T00:33:00+03:00

2025-08-19T00:33:00+03:00

в мире

сша

украина

китай

александр дубинский

владимир зеленский

илон маск

служба безопасности украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/15/2000726782_0:78:3072:1806_1920x0_80_0_0_0924c8039239dec508b88c89fc7e8784.jpg

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в украинском СИЗО по обвинению в госизмене, сообщил, что письменно обратился в ООН и к послу США с просьбой о защите политзаключенных на Украине после встречи Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа. "После сегодняшней встречи в Белом доме у Зеленского начинается бункерное время, когда он может сводить счеты с политическими оппонентами, которых посадил в тюрьму, узниками концлагерей СБУ... Я обратился с официальным письмом к послу США на Украине Джули Девис, послу КНР на Украине Ма Шэнкуну, генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу, постпредам государств-членов Совета безопасности ООН с настоятельной просьбой обеспечить безопасность политических заключенных", - написал Дубинский в своем Telegram-канале. Дубинский в ноябре 2024 года сообщал, что в главном офисе СБУ в Киеве в 2022 году находился концлагерь для внесудебных допросов и пыток, через который в период с февраля по ноябрь 2022 года прошли более 300 человек. В марте 2025 года Дубинский сообщал, что его адвокаты нашли свидетелей, находившихся в концлагере СБУ вместе с американским журналистом и блогером Гонсало Лирой, и взяли у них показания. После получения важных свидетельских показаний, как заявлял Дубинский, его адвокаты были похищены СБУ. В феврале 2025 года предприниматель Илон Маск, на тот момент глава департамента государственной эффективности США (DOGE), заявил, что Владимиру Зеленскому не следовало убивать американского журналиста. До этого Маск заявил, что Зеленский лично виновен в убийстве Лиры. В июне 2024 года президент России Владимир Путин заявлял, что украинские власти замучили Лиру в тюрьме в прямом смысле этого слова.

https://ria.ru/20250818/ukraina-2036182142.html

https://ria.ru/20250817/ukraina-2035944922.html

сша

украина

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, украина, китай, александр дубинский, владимир зеленский, илон маск, служба безопасности украины, оон, верховная рада украины