В аэропорту Волгограда сняли ограничения на полеты

В аэропорту Волгограда сняли ограничения на полеты

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Волгограда сняты, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 19.08.2025

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Волгограда сняты, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко."Аэропорт Волгоград. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов... Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это приоритет", - написал он в своем Telegram-канале.Кореняко отметил, что в период действия ограничений на запасной аэродром "ушел" один самолет.

2025

