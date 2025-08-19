Рейтинг@Mail.ru
WSJ: Зеленский не стал отказываться от обмена территориями - РИА Новости, 19.08.2025
05:10 19.08.2025 (обновлено: 08:14 19.08.2025)
WSJ: Зеленский не стал отказываться от обмена территориями
в мире
сша
украина
владимир зеленский
дональд трамп
владимир путин
нато
еврокомиссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2036158025_0:293:2047:1444_1920x0_80_0_0_e6253f936fcfa35d42f9b092331f8b7b.jpg
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский не отказался от обмена территориями во время переговоров с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на европейских чиновников."Зеленский не отказался от обмена территориями во время переговоров с Трампом, но он сказал, что будет сложно переместить население и обойти конституционные запреты Украины", — говорится в статье.Тем не менее глава киевского режима допустил пропорциональные обмены, указывается в материале.Сам Зеленский после переговоров в Белом доме впервые допустил, что не станет настаивать на прекращении огня как условии для продолжения диалога. По его словам, вопрос территорий будет обсуждаться на встрече с президентом России Владимиром Путиным. При этом точная дата ее проведения неизвестна. Встреча в Белом домеНакануне Трамп провел в Белом доме переговоры с Зеленским. После двусторонней встречи к ним присоединились европейские лидеры: генсек НАТО Марк Рютте, глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, глава Финляндии Александр Стубб и премьер Италии Джорджа Мелони.В середине мероприятия Трамп прервался, чтобы позвонить Владимиру Путину. Как рассказал помощник президента Юрий Ушаков, беседа носила откровенный и весьма конструктивный характер. Лидеры двух стран обсудили возможность повышения уровня представителей Москвы и Киева в переговорах.Сам глава Белого дома назвал прошедшие дискуссии очень плодотворными. Стороны обсудили гарантии безопасности для Украины, которые европейские страны предоставят при координации с США. Трамп также заявил, что уже начал подготовку встречи Путина и Зеленского с последующими трехсторонними переговорами с его личным участием.
сша
украина
россия
вашингтон (штат)
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп встречает в Вашингтоне Владимира Зеленского, прибывшего в США на встречу
Президент США Дональд Трамп встречает в Вашингтоне Владимира Зеленского, прибывшего в США на встречу
