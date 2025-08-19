https://ria.ru/20250819/oblomki-2036201052.html

Обломки БПЛА упали на больницу и территорию НПЗ в Волгограде

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Обломки БПЛА упали на больницу и территорию НПЗ в Волгограде, возникли возгорания, сообщается в Telegram-канале администрации региона со ссылкой на слова губернатора Андрея Бочарова. "Силами министерства обороны Российской Федерации отражается массированная атака беспилотных летательных аппаратов на территорию Волгоградской области. На юге города Волгограда в результате падения обломков БПЛА возникло возгорание кровли здания одного из корпусов больницы №16 и на территории НПЗ. Для локализации и тушения возгораний на месте работают пожарные", - говорится в сообщении. По предварительным данным, пострадавших нет. Отмечается, что пациентам медучреждения продолжается оказание плановой помощи в других отделениях.

