Обломки БПЛА упали на больницу и территорию НПЗ в Волгограде
2025-08-19T03:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
волгоград
волгоградская область
андрей бочаров
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Обломки БПЛА упали на больницу и территорию НПЗ в Волгограде, возникли возгорания, сообщается в Telegram-канале администрации региона со ссылкой на слова губернатора Андрея Бочарова. "Силами министерства обороны Российской Федерации отражается массированная атака беспилотных летательных аппаратов на территорию Волгоградской области. На юге города Волгограда в результате падения обломков БПЛА возникло возгорание кровли здания одного из корпусов больницы №16 и на территории НПЗ. Для локализации и тушения возгораний на месте работают пожарные", - говорится в сообщении. По предварительным данным, пострадавших нет. Отмечается, что пациентам медучреждения продолжается оказание плановой помощи в других отделениях.
