Обломки БПЛА упали на больницу и территорию НПЗ в Волгограде
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:33 19.08.2025 (обновлено: 04:35 19.08.2025)
Обломки БПЛА упали на больницу и территорию НПЗ в Волгограде
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Обломки БПЛА упали на больницу и территорию НПЗ в Волгограде, возникли возгорания, сообщается в Telegram-канале администрации региона со ссылкой на слова губернатора Андрея Бочарова. "Силами министерства обороны Российской Федерации отражается массированная атака беспилотных летательных аппаратов на территорию Волгоградской области. На юге города Волгограда в результате падения обломков БПЛА возникло возгорание кровли здания одного из корпусов больницы №16 и на территории НПЗ. Для локализации и тушения возгораний на месте работают пожарные", - говорится в сообщении. По предварительным данным, пострадавших нет. Отмечается, что пациентам медучреждения продолжается оказание плановой помощи в других отделениях.
Специальная военная операция на Украине
Корпус больницы №16 в Волгограде загорелся после падения обломков БПЛА

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Обломки БПЛА упали на больницу и территорию НПЗ в Волгограде, возникли возгорания, сообщается в Telegram-канале администрации региона со ссылкой на слова губернатора Андрея Бочарова.
"Силами министерства обороны Российской Федерации отражается массированная атака беспилотных летательных аппаратов на территорию Волгоградской области. На юге города Волгограда в результате падения обломков БПЛА возникло возгорание кровли здания одного из корпусов больницы №16 и на территории НПЗ. Для локализации и тушения возгораний на месте работают пожарные", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, пострадавших нет. Отмечается, что пациентам медучреждения продолжается оказание плановой помощи в других отделениях.
