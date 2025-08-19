Рейтинг@Mail.ru
01:42 19.08.2025
https://ria.ru/20250819/mironov-2036191185.html
Миронов прокомментировал слова Трампа на встрече с Зеленским

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Тезисы, озвученные президентом США Дональдом Трампом на встрече с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами, стали для последних тяжелым ударом, она все еще тешат себя иллюзиями, что именно война с Россией руками украинцев позволит им победить, заявил РИА Новости лидер партии "Справедливая Россия - За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов.
В понедельник Трамп принимает в Белом доме Зеленского и лидеров стран ЕС.
Миронов отметил, что на встрече прозвучали основные тезисы: никакого НАТО для Украины, никакого перемирия, потому что против этого выступает Россия, и никаких европейцев в переговорном процессе - только президент России Владимир Путин, Трамп и Зеленский.
"И карта боевых действий для убедительности. Конкретные гарантии безопасности и вопрос о границах - позднее, как раз на трехсторонней встрече, на что уже согласен даже Зеленский. Для европейских русофобов все это, конечно, тяжёлый удар - брыкались как могли. Пытались льстить Трампу и одновременно спорить с ним - жалкое зрелище. Как и Зеленский, который согласен на любые унижения ради сохранения власти. Но с этим у него в любом случае будут проблемы", - добавил лидер партии.
Политик считает, что сохранение режима Зеленского не гарантирует прочный мир на Украине и не отвечает интересам России, равно как интересам Европы и самих США. И Трамп, по словам депутата Госдумы, это понимает.
"А европейцы - нет. Точнее, они все еще тешат себя иллюзиями, что именно война с Россией руками украинцев позволит им победить. Поэтому далеко не факт, что мирный процесс, начатый нашими президентами на Аляске, будет успешно и быстро завершен. Мы хорошо помним уроки 2022 года и видим агрессивный настрой европейских русофобов. Договоренности, достигнутые в Анкоридже, могут остаться благими пожеланиями и за мир еще придется повоевать. Но победа обязательно будет за нами", - подытожил Миронов.
Ранее на Аляске прошли переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча лидеров состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
