В Германии усомнились, что Зеленский стремится к миру на Украине - РИА Новости, 19.08.2025
14:12 19.08.2025
В Германии усомнились, что Зеленский стремится к миру на Украине
2025-08-19T14:12:00+03:00
2025-08-19T14:12:00+03:00
в мире
украина
владимир зеленский
нато
сара вагенкнехт
евросоюз
германия
россия
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Лидер немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт усомнилась в стремлению к миру на Украине со стороны так называемой "коалиции желающих" и Владимира Зеленского, так как их готовность к компромиссу "по-прежнему близка к нулю". "Это был саммит тихой надежды. И не из-за европейцев, а вопреки им. Готовность к компромиссу у Зеленского, (канцлера ФРГ Фридриха - ред.) Мерца и компании по-прежнему близка к нулю. Остаются большие сомнения в том, стремится ли вообще к миру европейская "коалиция нежелающих" и Зеленский", - написала Вагенкнехт в соцсети X*. По её мнению, настойчивое требование прекращения огня в качестве предварительного условия и другие максимальные требования затрудняют путь к реальным мирным переговорам и продлевают конфликт. Вагенкнехт считает, что возможная встреча президента России Владимира Путина с Зеленским стала бы "позитивным сигналом". Политик заявила, что на следующие саммиты по урегулированию конфликта на Украине должны быть приглашены такие страны, как Бразилия, ЮАР, Китай и Индия, "которые давно и серьезно стремятся к посредничеству и установлению мира". "Тема гарантий безопасности не продвинется без них. Военные бундесвера или других стран НАТО на Украине - это не путь к миру, вместо этого нейтральные государства должны предоставить гарантии", - отметила она. В понедельник президент США Дональд Трамп принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран ЕС. Ранее он не исключал возможности проведения в дальнейшем трехсторонней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и Зеленским в случае успеха переговоров. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц по итогам встречи по Украине в Вашингтоне ранее заявил, что вопрос о том, кто и в каком объеме будет участвовать в гарантиях безопасности для Украины, должен обсуждаться с европейскими партнерами и американским правительством. Канцлер ФРГ также сообщил о своем намерении обсудить это с партнерами по правящей коалиции в Берлине, "вплоть до вопроса о том, предстоит ли, возможно, принять требующие мандата решения, которые выносит немецкий бундестаг". При этом он подчеркнул, что на сегодняшний день еще слишком рано давать на это окончательный ответ.*Социальная сеть, выполняющая функции иноагента и признанная нежелательной в России
украина
германия
россия
в мире, украина, владимир зеленский, нато, сара вагенкнехт, евросоюз, германия, россия, владимир путин
В мире, Украина, Владимир Зеленский, НАТО, Сара Вагенкнехт, Евросоюз, Германия, Россия, Владимир Путин
© AP Photo / Jacquelyn MartinВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Владимир Зеленский. Архивное фото
