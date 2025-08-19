https://ria.ru/20250819/mir-2036288664.html

В Германии усомнились, что Зеленский стремится к миру на Украине

В Германии усомнились, что Зеленский стремится к миру на Украине - РИА Новости, 19.08.2025

В Германии усомнились, что Зеленский стремится к миру на Украине

Лидер немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт усомнилась в стремлению к миру на Украине со стороны так... РИА Новости, 19.08.2025

2025-08-19T14:12:00+03:00

2025-08-19T14:12:00+03:00

2025-08-19T14:12:00+03:00

в мире

украина

владимир зеленский

нато

сара вагенкнехт

евросоюз

германия

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/13/2036238475_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_02fd149c84d74b28495ed64ac7684fc3.jpg

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Лидер немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт усомнилась в стремлению к миру на Украине со стороны так называемой "коалиции желающих" и Владимира Зеленского, так как их готовность к компромиссу "по-прежнему близка к нулю". "Это был саммит тихой надежды. И не из-за европейцев, а вопреки им. Готовность к компромиссу у Зеленского, (канцлера ФРГ Фридриха - ред.) Мерца и компании по-прежнему близка к нулю. Остаются большие сомнения в том, стремится ли вообще к миру европейская "коалиция нежелающих" и Зеленский", - написала Вагенкнехт в соцсети X*. По её мнению, настойчивое требование прекращения огня в качестве предварительного условия и другие максимальные требования затрудняют путь к реальным мирным переговорам и продлевают конфликт. Вагенкнехт считает, что возможная встреча президента России Владимира Путина с Зеленским стала бы "позитивным сигналом". Политик заявила, что на следующие саммиты по урегулированию конфликта на Украине должны быть приглашены такие страны, как Бразилия, ЮАР, Китай и Индия, "которые давно и серьезно стремятся к посредничеству и установлению мира". "Тема гарантий безопасности не продвинется без них. Военные бундесвера или других стран НАТО на Украине - это не путь к миру, вместо этого нейтральные государства должны предоставить гарантии", - отметила она. В понедельник президент США Дональд Трамп принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран ЕС. Ранее он не исключал возможности проведения в дальнейшем трехсторонней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и Зеленским в случае успеха переговоров. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц по итогам встречи по Украине в Вашингтоне ранее заявил, что вопрос о том, кто и в каком объеме будет участвовать в гарантиях безопасности для Украины, должен обсуждаться с европейскими партнерами и американским правительством. Канцлер ФРГ также сообщил о своем намерении обсудить это с партнерами по правящей коалиции в Берлине, "вплоть до вопроса о том, предстоит ли, возможно, принять требующие мандата решения, которые выносит немецкий бундестаг". При этом он подчеркнул, что на сегодняшний день еще слишком рано давать на это окончательный ответ.*Социальная сеть, выполняющая функции иноагента и признанная нежелательной в России

https://ria.ru/20250818/germanija-2036043846.html

https://ria.ru/20250819/ukraina-2036285415.html

украина

германия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, владимир зеленский, нато, сара вагенкнехт, евросоюз, германия, россия, владимир путин