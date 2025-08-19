В Германии усомнились, что Зеленский стремится к миру на Украине
Вагенкнехт усомнилась в стремлении Зеленского и "коалиции желающих" к миру
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Лидер немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт усомнилась в стремлению к миру на Украине со стороны так называемой "коалиции желающих" и Владимира Зеленского, так как их готовность к компромиссу "по-прежнему близка к нулю".
"Это был саммит тихой надежды. И не из-за европейцев, а вопреки им. Готовность к компромиссу у Зеленского, (канцлера ФРГ Фридриха - ред.) Мерца и компании по-прежнему близка к нулю. Остаются большие сомнения в том, стремится ли вообще к миру европейская "коалиция нежелающих" и Зеленский", - написала Вагенкнехт в соцсети X*.
По её мнению, настойчивое требование прекращения огня в качестве предварительного условия и другие максимальные требования затрудняют путь к реальным мирным переговорам и продлевают конфликт.
Вагенкнехт считает, что возможная встреча президента России Владимира Путина с Зеленским стала бы "позитивным сигналом".
"Тема гарантий безопасности не продвинется без них. Военные бундесвера или других стран НАТО на Украине - это не путь к миру, вместо этого нейтральные государства должны предоставить гарантии", - отметила она.
В понедельник президент США Дональд Трамп принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран ЕС. Ранее он не исключал возможности проведения в дальнейшем трехсторонней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и Зеленским в случае успеха переговоров.
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц по итогам встречи по Украине в Вашингтоне ранее заявил, что вопрос о том, кто и в каком объеме будет участвовать в гарантиях безопасности для Украины, должен обсуждаться с европейскими партнерами и американским правительством. Канцлер ФРГ также сообщил о своем намерении обсудить это с партнерами по правящей коалиции в Берлине, "вплоть до вопроса о том, предстоит ли, возможно, принять требующие мандата решения, которые выносит немецкий бундестаг". При этом он подчеркнул, что на сегодняшний день еще слишком рано давать на это окончательный ответ.
