Рейтинг@Mail.ru
Минюст США начнет представлять конгрессу данные по делу Эпштейна - РИА Новости, 19.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:00 19.08.2025
https://ria.ru/20250819/minjust-2036247100.html
Минюст США начнет представлять конгрессу данные по делу Эпштейна
Минюст США начнет представлять конгрессу данные по делу Эпштейна - РИА Новости, 19.08.2025
Минюст США начнет представлять конгрессу данные по делу Эпштейна
Министерство юстиции США в пятницу, 22 августа, начнет представлять конгрессу данные по делу покойного финансиста Джеффри Эпштейна, заявил председатель комитета РИА Новости, 19.08.2025
2025-08-19T11:00:00+03:00
2025-08-19T11:00:00+03:00
в мире
сша
нью-йорк (город)
флорида
джеффри эпштейн
дональд трамп
джо байден
фбр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151145/64/1511456425_0:0:4896:2754_1920x0_80_0_0_a6718de4b3bf61ef763a49a323206a75.jpg
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Министерство юстиции США в пятницу, 22 августа, начнет представлять конгрессу данные по делу покойного финансиста Джеффри Эпштейна, заявил председатель комитета по надзору палаты представителей Джеймс Комер. Ранее комитет по надзору палаты представителей Конгресса США направил в министерство требование о предоставлении всех материалов, связанных с делом, включая переписку с администрацией экс-президента США Джо Байдена, до 19 августа. Кроме того, были направлены повестки на дачу показаний в рамках расследования дела финансиста Джеффри Эпштейна в адрес бывшего президента Билла Клинтона, экс-госсекретаря Хиллари Клинтон, а также восьми бывших генеральных прокуроров и директоров ФБР. "Официальные лица из министерства юстиции уведомили нас, что министерство начнет предоставлять связанные с Эпштейном данные комитету по надзору в эту пятницу. У министерства юстиции хранится много записей, и потребуется время, чтобы извлечь все данные и убедиться, что личности жертв и материалы, касающиеся сексуального насилия над детьми, отредактированы", - говорится в заявлении Комера, опубликованном на сайте комитета. Общественный интерес к делу Эпштейна вновь возник в США после того, как нынешняя администрация не смогла предоставить новые материалы, несмотря на предвыборные обещания Дональда Трампа рассекретить файлы. Шквал критики обрушился на Трампа, в том числе от сторонников, после того, как ФБР и министерство юстиции выпустили совместное заявление, где утверждается, что Эпштейн не занимался шантажом влиятельных лиц и не имел списка клиентов. При этом в феврале в интервью телеканалу Fox News генпрокурор США Пэм Бонди в ответ на вопрос о списке заявила, что он лежит у нее на столе и ждет изучения. В 2019 году Эпштейну в США предъявили обвинения в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и в сговоре с целью вовлечения в такую торговлю (до пяти лет тюрьмы). По данным обвинителей, в период с 2002 по 2005 год он вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними сотнями долларов наличных, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет. Эпштейн был найден мертвым в тюремной камере в 2019 году, ожидая суда по обвинению в секс-торговле. Разбирательство показало, что финансист покончил жизнь самоубийством. При этом в СМИ давно распространяются конспирологические теории о его смерти, связанные в том числе с тем, что на опубликованных властями США записях камер наблюдения в день смерти Эпштейна якобы была вырезана пара минут.
https://ria.ru/20250428/pushkov-2013743726.html
https://ria.ru/20240904/epstein-1970560132.html
сша
нью-йорк (город)
флорида
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151145/64/1511456425_245:0:4597:3264_1920x0_80_0_0_23846bea5f6ffa2077d9e9b3fbbed106.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, нью-йорк (город), флорида, джеффри эпштейн, дональд трамп, джо байден, фбр
В мире, США, Нью-Йорк (город), Флорида, Джеффри Эпштейн, Дональд Трамп, Джо Байден, ФБР
Минюст США начнет представлять конгрессу данные по делу Эпштейна

Минюст США 22 августа начнет представлять конгрессу данные по делу Эпштейна

© AP Photo / J. David AkeЗдание штаб-квартиры Министерства юстиции США в Вашингтоне
Здание штаб-квартиры Министерства юстиции США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
© AP Photo / J. David Ake
Здание штаб-квартиры Министерства юстиции США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Министерство юстиции США в пятницу, 22 августа, начнет представлять конгрессу данные по делу покойного финансиста Джеффри Эпштейна, заявил председатель комитета по надзору палаты представителей Джеймс Комер.
Ранее комитет по надзору палаты представителей Конгресса США направил в министерство требование о предоставлении всех материалов, связанных с делом, включая переписку с администрацией экс-президента США Джо Байдена, до 19 августа. Кроме того, были направлены повестки на дачу показаний в рамках расследования дела финансиста Джеффри Эпштейна в адрес бывшего президента Билла Клинтона, экс-госсекретаря Хиллари Клинтон, а также восьми бывших генеральных прокуроров и директоров ФБР.
Флаги США - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
Пушков заявил о подозрительном самоубийстве в США
28 апреля, 01:10
"Официальные лица из министерства юстиции уведомили нас, что министерство начнет предоставлять связанные с Эпштейном данные комитету по надзору в эту пятницу. У министерства юстиции хранится много записей, и потребуется время, чтобы извлечь все данные и убедиться, что личности жертв и материалы, касающиеся сексуального насилия над детьми, отредактированы", - говорится в заявлении Комера, опубликованном на сайте комитета.
Общественный интерес к делу Эпштейна вновь возник в США после того, как нынешняя администрация не смогла предоставить новые материалы, несмотря на предвыборные обещания Дональда Трампа рассекретить файлы. Шквал критики обрушился на Трампа, в том числе от сторонников, после того, как ФБР и министерство юстиции выпустили совместное заявление, где утверждается, что Эпштейн не занимался шантажом влиятельных лиц и не имел списка клиентов. При этом в феврале в интервью телеканалу Fox News генпрокурор США Пэм Бонди в ответ на вопрос о списке заявила, что он лежит у нее на столе и ждет изучения.
В 2019 году Эпштейну в США предъявили обвинения в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и в сговоре с целью вовлечения в такую торговлю (до пяти лет тюрьмы). По данным обвинителей, в период с 2002 по 2005 год он вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними сотнями долларов наличных, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.
Эпштейн был найден мертвым в тюремной камере в 2019 году, ожидая суда по обвинению в секс-торговле. Разбирательство показало, что финансист покончил жизнь самоубийством. При этом в СМИ давно распространяются конспирологические теории о его смерти, связанные в том числе с тем, что на опубликованных властями США записях камер наблюдения в день смерти Эпштейна якобы была вырезана пара минут.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
Трамп поверг в панику посещавших остров Эпштейна, пишут СМИ
4 сентября 2024, 16:31
 
В миреСШАНью-Йорк (город)ФлоридаДжеффри ЭпштейнДональд ТрампДжо БайденФБР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала