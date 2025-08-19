Минюст США начнет представлять конгрессу данные по делу Эпштейна
Минюст США 22 августа начнет представлять конгрессу данные по делу Эпштейна
Здание штаб-квартиры Министерства юстиции США в Вашингтоне
© AP Photo / J. David Ake
Здание штаб-квартиры Министерства юстиции США в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Министерство юстиции США в пятницу, 22 августа, начнет представлять конгрессу данные по делу покойного финансиста Джеффри Эпштейна, заявил председатель комитета по надзору палаты представителей Джеймс Комер.
Ранее комитет по надзору палаты представителей Конгресса США направил в министерство требование о предоставлении всех материалов, связанных с делом, включая переписку с администрацией экс-президента США Джо Байдена, до 19 августа. Кроме того, были направлены повестки на дачу показаний в рамках расследования дела финансиста Джеффри Эпштейна в адрес бывшего президента Билла Клинтона, экс-госсекретаря Хиллари Клинтон, а также восьми бывших генеральных прокуроров и директоров ФБР.
"Официальные лица из министерства юстиции уведомили нас, что министерство начнет предоставлять связанные с Эпштейном данные комитету по надзору в эту пятницу. У министерства юстиции хранится много записей, и потребуется время, чтобы извлечь все данные и убедиться, что личности жертв и материалы, касающиеся сексуального насилия над детьми, отредактированы", - говорится в заявлении Комера, опубликованном на сайте комитета.
Общественный интерес к делу Эпштейна вновь возник в США после того, как нынешняя администрация не смогла предоставить новые материалы, несмотря на предвыборные обещания Дональда Трампа рассекретить файлы. Шквал критики обрушился на Трампа, в том числе от сторонников, после того, как ФБР и министерство юстиции выпустили совместное заявление, где утверждается, что Эпштейн не занимался шантажом влиятельных лиц и не имел списка клиентов. При этом в феврале в интервью телеканалу Fox News генпрокурор США Пэм Бонди в ответ на вопрос о списке заявила, что он лежит у нее на столе и ждет изучения.
В 2019 году Эпштейну в США предъявили обвинения в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и в сговоре с целью вовлечения в такую торговлю (до пяти лет тюрьмы). По данным обвинителей, в период с 2002 по 2005 год он вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними сотнями долларов наличных, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.
Эпштейн был найден мертвым в тюремной камере в 2019 году, ожидая суда по обвинению в секс-торговле. Разбирательство показало, что финансист покончил жизнь самоубийством. При этом в СМИ давно распространяются конспирологические теории о его смерти, связанные в том числе с тем, что на опубликованных властями США записях камер наблюдения в день смерти Эпштейна якобы была вырезана пара минут.
