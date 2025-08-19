https://ria.ru/20250819/maks-2036260392.html

Более 18 миллионов пользователей зарегистрировались в мессенджере MAX

Более 18 миллионов пользователей зарегистрировались в мессенджере MAX - РИА Новости, 19.08.2025

Более 18 миллионов пользователей зарегистрировались в мессенджере MAX

Более 18 миллионов пользователей зарегистрировались в национальном мессенджере MAX с момента его запуска, рассказали в пресс-службе мессенджера. РИА Новости, 19.08.2025

2025-08-19T12:02:00+03:00

2025-08-19T12:02:00+03:00

2025-08-19T17:48:00+03:00

технологии

москва

санкт-петербург

самара

артемий лебедев

александр цыпкин

юлия меньшова

рбк (медиагруппа)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0e/2029036844_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ad2160726442156dc90fd38238e18569.jpg

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Более 18 миллионов пользователей зарегистрировались в национальном мессенджере MAX с момента его запуска, рассказали в пресс-службе мессенджера.Подпишитесь на канал РИА Новости в МАХ>>>"В МАХ зарегистрировались 18 миллионов пользователей. Активнее всего регистрируются в МАХ жители Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Краснодара, Екатеринбурга и Казани", — говорится в релизе.Так, большая часть регистраций — 73% — приходится на пользователей с мобильной операционной системой Android. Еще 26% регистраций — на операционную систему iOS, а одни процент — на версии для ПК-пользователей.Всего с момента запуска мессенджера пользователи отправили более 200 миллионов сообщений и совершили около 30 миллионов звонков. В среднем голосовой вызов продолжался восемь минут, а групповой звонок — почти 48 минут. Количество групповых чатов превысило 700 тысяч, добавили в пресс-службе.Более 300 авторов принимают участие в тестировании каналов — это блогеры, СМИ, звезды, инфлюенсеры и ведомства. Суммарное количество подписчиков составляет более двух миллионов пользователей."В топе читаемых каналов — Mash, "Соловьев", "Артемий Лебедев", РИА Новости, РБК, "RT на русском", 360.ru, "Мир сегодня с Юрием Подолякой". В числе новых авторов — Александр Цыпкин, Валя Карнавал, Влад Бумага, Юлия Меньшова и Ирина Хакамада. Среди компаний каналы завели: "Сбер", "Авиасейлс", Газпромбанк, Ozon, "Золотое яблоко" и "Т-Инвестиции", — отметили в пресс-службе.VK в марте запустил бета-версию цифровой платформы MAX, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы объемом до четырех гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play. Развивать национальный мессенджер на базе MAX будет "дочка" VK — "Коммуникационная платформа".

https://ria.ru/20250702/rossiya-2026582966.html

https://ria.ru/20250717/rossijskij-messendzher-max-2029802714.html

москва

санкт-петербург

самара

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, москва, санкт-петербург, самара, артемий лебедев, александр цыпкин, юлия меньшова, рбк (медиагруппа), сбер, газпромбанк, мессенджер max, общество