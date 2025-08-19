Рейтинг@Mail.ru
12:02 19.08.2025 (обновлено: 17:48 19.08.2025)
Более 18 миллионов пользователей зарегистрировались в мессенджере MAX
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Более 18 миллионов пользователей зарегистрировались в национальном мессенджере MAX с момента его запуска, рассказали в пресс-службе мессенджера.Подпишитесь на канал РИА Новости в МАХ&gt;&gt;&gt;"В МАХ зарегистрировались 18 миллионов пользователей. Активнее всего регистрируются в МАХ жители Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Краснодара, Екатеринбурга и Казани", — говорится в релизе.Так, большая часть регистраций — 73% — приходится на пользователей с мобильной операционной системой Android. Еще 26% регистраций — на операционную систему iOS, а одни процент — на версии для ПК-пользователей.Всего с момента запуска мессенджера пользователи отправили более 200 миллионов сообщений и совершили около 30 миллионов звонков. В среднем голосовой вызов продолжался восемь минут, а групповой звонок — почти 48 минут. Количество групповых чатов превысило 700 тысяч, добавили в пресс-службе.Более 300 авторов принимают участие в тестировании каналов — это блогеры, СМИ, звезды, инфлюенсеры и ведомства. Суммарное количество подписчиков составляет более двух миллионов пользователей."В топе читаемых каналов — Mash, "Соловьев", "Артемий Лебедев", РИА Новости, РБК, "RT на русском", 360.ru, "Мир сегодня с Юрием Подолякой". В числе новых авторов — Александр Цыпкин, Валя Карнавал, Влад Бумага, Юлия Меньшова и Ирина Хакамада. Среди компаний каналы завели: "Сбер", "Авиасейлс", Газпромбанк, Ozon, "Золотое яблоко" и "Т-Инвестиции", — отметили в пресс-службе.VK в марте запустил бета-версию цифровой платформы MAX, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы объемом до четырех гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play. Развивать национальный мессенджер на базе MAX будет "дочка" VK — "Коммуникационная платформа".
Мессенджер MAX
Мессенджер MAX. Архивное фото
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Более 18 миллионов пользователей зарегистрировались в национальном мессенджере MAX с момента его запуска, рассказали в пресс-службе мессенджера.
"В МАХ зарегистрировались 18 миллионов пользователей. Активнее всего регистрируются в МАХ жители Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Краснодара, Екатеринбурга и Казани", — говорится в релизе.
Так, большая часть регистраций — 73% — приходится на пользователей с мобильной операционной системой Android. Еще 26% регистраций — на операционную систему iOS, а одни процент — на версии для ПК-пользователей.
Всего с момента запуска мессенджера пользователи отправили более 200 миллионов сообщений и совершили около 30 миллионов звонков. В среднем голосовой вызов продолжался восемь минут, а групповой звонок — почти 48 минут. Количество групповых чатов превысило 700 тысяч, добавили в пресс-службе.
Более 300 авторов принимают участие в тестировании каналов — это блогеры, СМИ, звезды, инфлюенсеры и ведомства. Суммарное количество подписчиков составляет более двух миллионов пользователей.
"В топе читаемых каналов — Mash, "Соловьев", "Артемий Лебедев", РИА Новости, РБК, "RT на русском", 360.ru, "Мир сегодня с Юрием Подолякой". В числе новых авторов — Александр Цыпкин, Валя Карнавал, Влад Бумага, Юлия Меньшова и Ирина Хакамада. Среди компаний каналы завели: "Сбер", "Авиасейлс", Газпромбанк, Ozon, "Золотое яблоко" и "Т-Инвестиции", — отметили в пресс-службе.
VK в марте запустил бета-версию цифровой платформы MAX, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы объемом до четырех гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play. Развивать национальный мессенджер на базе MAX будет "дочка" VK — "Коммуникационная платформа".
