СМИ: Макрон грубым жестом испортил фото с Зеленским в Белом доме
04:15 19.08.2025 (обновлено: 10:13 19.08.2025)
СМИ: Макрон грубым жестом испортил фото с Зеленским в Белом доме
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон нарушил дипломатический протокол во время общего фото по итогам встречи в Белом доме, убрав руку в карман и приняв небрежную позу, пишет польская газета Fakt."Эммануэль Макрон держит руку в кармане, что делать не принято во время статусных событий такого высокого ранга", — говорится в материале.Как отмечает издание, Макрон принял небрежную позу, что может говорить о его беспечном отношении не только к дипломатическому протоколу, но и к итогам самой встречи.В понедельник президент США Дональд Трамп принял в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран ЕС: генсека НАТО Марка Рютте, главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, премьера Британии Кира Стармера, президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера ФРГ Фридриха Мерца, президента Финляндии Александра Стубба, премьера Италии Джорджу Мелони и Владимира Зеленского.Сам Трамп назвал встречу "очень плодотворной". Он заявил, что стороны обсудили гарантии безопасности для Украины, которые будут предоставляться различными европейскими странами при координации с Соединенными Штатами Америки.
Встреча Трампа с Зеленским и европейскими лидерами в Белом доме
Встреча Трампа с Зеленским и европейскими лидерами в Белом доме
© AP Photo / Alex Brandon
Встреча Трампа с Зеленским и европейскими лидерами в Белом доме. Архивное фото
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон нарушил дипломатический протокол во время общего фото по итогам встречи в Белом доме, убрав руку в карман и приняв небрежную позу, пишет польская газета Fakt.
"Эммануэль Макрон держит руку в кармане, что делать не принято во время статусных событий такого высокого ранга", — говорится в материале.
Как отмечает издание, Макрон принял небрежную позу, что может говорить о его беспечном отношении не только к дипломатическому протоколу, но и к итогам самой встречи.
В понедельник президент США Дональд Трамп принял в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран ЕС: генсека НАТО Марка Рютте, главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, премьера Британии Кира Стармера, президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера ФРГ Фридриха Мерца, президента Финляндии Александра Стубба, премьера Италии Джорджу Мелони и Владимира Зеленского.
Сам Трамп назвал встречу "очень плодотворной". Он заявил, что стороны обсудили гарантии безопасности для Украины, которые будут предоставляться различными европейскими странами при координации с Соединенными Штатами Америки.
